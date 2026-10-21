Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Захарова высмеяла планы Евросоюза по новым санкциям против России
Захарова прокомментировала планы ЕС по санкциям к РФ словами о мышах и кактусе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на намерения Еврокомиссии по 22-му пакету санкций против России.
Захарова прокомментировала заявление Каи Каллас, что Еврокомиссия планирует ввести дополнительные рестрикции против российской нефти в рамках 22-го пакета санкций.
«Главный приз в номинации «Мыши кололись и плакали, но продолжали грызть кактус», – сообщила Захарова в своем Telegram-канале.
Свой комментарий представитель российского дипломатического ведомства сопроводила несколькими эмодзи, среди которых были изображения мыши, плачущего смайлика и кактуса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.
Захарова указала на слабость европейских стран из-за трудностей при согласовании ограничений.
Дипломат сравнила отказ Брюсселя отменять рестрикции с готовностью отморозить уши назло бабушке.