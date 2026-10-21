Захарова высмеяла планы Евросоюза по новым санкциям против России

Венгрия заблокировала очередной этап процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

Встреча технических экспертов из 27 стран ЕС по вопросу согласования процедурного шага для разблокировки двух последних кластеров прошла во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kyiv Independent. «Венгрия заблокировала этот шаг», – говорится в материале.

Источники сообщили, что представители Венгрии не назвали точные причины блокировки, но подчеркнули, что позиция Будапешта по вопросу членства Украины и Молдавии в ЕС осталась неизменной.

Евросоюз пока открыл переговоры с Украиной по четырем из шести тематических кластеров. Неоткрытыми остаются переговорные блоки по направлениям «Зеленая повестка и устойчивая взаимосвязанность» и «Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал невозможным определение даты вступления Украины в ЕС.

В среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

В начале месяца Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.