Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Литву лишили этапа Кубка мира по пятиборью из-за недопуска россиян
Sportas24: Литву лишили этапа Кубка мира по пятиборью за недопуск россиян
Международный союз современного пятиборья отменил проведение этапа Кубка мира в Каунасе весной 2027 года из-за отказа литовских властей допустить к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии.
Международный союз современного пятиборья (UIPM) лишил Литву права проведения этапа Кубка мира 2027 года из-за ограничений в отношении российских и белорусских атлетов, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Sportas24. Соревнования должны были пройти в Каунасе с 13 по 17 апреля.
Решение об отмене этапа принял исполком UIPM, после чего литовская федерация запросила письменное уведомление. Организация подтвердила сохранение позиции о недопуске россиян и белорусов на соревнования внутри страны.
«Сначала были гнев и разочарование, потому что подготовительная работа уже идет полным ходом, мы подписали несколько контрактов с поставщиками», – заявил президент Федерации современного пятиборья Литвы Юстинас Киндерис.
В официальном письме за подписью президента UIPM Роба Сталла решение объясняется рекомендациями Международного олимпийского комитета и необходимостью обеспечить россиянам и белорусам равные возможности участия в отборе на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Киндерис также выразил опасения по поводу возможной потери Литвой права провести в Каунасе в 2028 году этап Кубка мира и чемпионат мира среди юношей и молодежи.
Национальные федерации могут до 25 октября подать заявки на проведение этапа вместо Каунаса. Если желающих не найдется, союз рассматривает возможность сократить число этапов Кубка мира в следующем году с четырех до трех.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Госдуме предупредили о самоуничтожении спорта в Европе из-за санкций.
До того Международный союз современного пятиборья отменил ограничения против россиян.
Международный олимпийский комитет снял санкции с российских спортсменов.