В России резко вырос престиж рабочих профессий – и как следствие, еще три года назад количество выпускников колледжей превысило количество выпускников вузов. Почему эти «странные и ленивые» зумеры предпочитают синицу в руке журавлю в небе?14 комментариев
Лавров уличил Запад в создании проблем для голосования россиян
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о препятствиях, которые западные страны чинят для голосования россиян на выборах в Госдуму.
Страны Запада создают препятствия для волеизъявления российских граждан, проживающих за рубежом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Там создают тоже проблемы для волеизъявления российских граждан, проживающих в западных странах. Особенно это характерно для стран Прибалтики, но не только», – передает слова министра РИА «Новости».
Глава МИД добавил, что у прошедших выборов было как никогда много внешних факторов.
«Прямые попытки вмешаться в ход выборов, представить их как несвободные, недемократические. Все эти попытки разоблачены», – цитирует его ТАСС.
Лавров сообщил, что за несколько дней до начала выборов в России в Европе одобрили заявление, которое скоро наверняка распространят.
«О том, что они [выборы в России] недействительные с точки зрения европейских стандартов демократии. <...> И я думаю, главным ответом будет как раз то, что нам в ближайшие пару минут, [в ближайшие] часы, расскажут об итогах избирательной кампании», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД еще до начала выборов сообщал о провокациях на избирательных участках. ЦИК сообщил о попытках Запада дискредитировать выборы в России. Памфилова назвала непростыми условия голосования в недружественных странах.