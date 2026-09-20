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Сальдо назвал выборы в Госдуму историческими для Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал первые выборы депутатов Госдумы новым этапом политической жизни региона и шагом к представительству на федеральном уровне.
«Завершилось историческое для Херсонщины голосование. Впервые жители нашей области участвовали в выборах депутатов Государственной Думы России. Для региона это новый этап политической жизни и полноценного представительства на федеральном уровне», – написал он в Max-канале.
По словам Сальдо, досрочный этап голосования прошел с 4 по 13 сентября во всех 14 муниципалитетах левобережья. Для обеспечения процесса было задействовано более 350 мобильных групп, которые выезжали к избирателям.
Члены комиссий посетили свыше 80 тыс. домовладений, включая отдаленные и прифронтовые населенные пункты.
Сальдо выразил благодарность членам избирательных комиссий и всем службам, обеспечивавшим порядок и безопасность.
«В нынешних условиях за обычной процедурой голосования стоит огромная работа сотен людей. Для нас первые выборы в Государственную Думу. Это важная страница в истории региона и ещё один шаг в общей жизни страны», – резюмировал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсонской области избирательные участки оформили в стиле разных исторических эпох. Политолог Минеев заявил, что избирательная система показала устойчивость в условиях давления. Сальдо назвал тяжелой утратой гибель при атаке БПЛА члена избиркома Демьяненко.