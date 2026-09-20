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В Херсонской области избирательные участки оформили в стиле разных исторических эпох
Четыре тематических избирательных участка проекта «Маршрут сквозь года» начали работать в Херсонской области во время выборов депутатов Государственной думы. Их оформление знакомит жителей с ключевыми периодами развития региона.
Основную площадку проекта в Геническе посетил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении. Он осмотрел участок, а также пообщался с избирателями и наблюдателями.
Генический участок оформлен в стилистике 1960-х годов – эпохи оттепели и масштабных строек. Посетителям предлагают лимонад «Дюшес» и «Ситро», а также пирожные, приготовленные по ГОСТу. Из радиолы звучат композиции Муслима Магомаева и Майи Кристалинской. На стенах размещены первые фотографии строительства Каховского магистрального канала и Каховской ГЭС.
«Люди приходят на участок и одновременно видят историю через конкретные события, фотографии, судьбы. Хорошая идея, вижу, как жители с удовольствием посещают этот избирательный участок», – сказал Сальдо.
Еще три площадки проекта знакомят избирателей с другими историческими периодами. Участок в Каланчаке оформлен в духе конца XVIII века, времен Екатерины II и адмирала Федора Ушакова. В Чаплинке воссоздали обстановку 1906 года и периода работы Первой Государственной думы. Темой участка в Новотроицком стали первые послевоенные выборы 1945–1947 годов.
Проект «Маршрут сквозь года» подготовили Избирательная комиссия Херсонской области и региональное Управление внутренней политики.
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