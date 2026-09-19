Никитин сообщил о строительстве новой магистрали под Великим Новгородом

Tекст: Вера Басилая

В правительстве Новгородской области прошло совещание по вопросам развития местной транспортной инфраструктуры. В мероприятии приняли участие глава федерального Минтранса Андрей Никитин и губернатор Александр Дронов, следует из сообщения правительства региона.

«Исходя из этого высокого значения, сегодня предлагаю предметно обсудить ключевые вопросы развития транспортной системы Новгородчины. Начну с Северо-Западного обхода Великого Новгорода. По итогам обращения Александра Валентиновича главой государства принято решение по этому проекту», – заявил Андрей Никитин.

Ожидается, что новая трасса соединит дороги М-10 и Р-56, разгрузит городские улицы и сформирует транспортный коридор в направлении Луги. Это поспособствует увеличению грузопотока и развитию прилегающих территорий.

Александр Дронов подчеркнул постоянное увеличение нагрузки на дорожную сеть. По прогнозам, население города и соседних районов вырастет до 500 тыс. человек, поэтому строительство обхода необходимо для вывода транзитного транспорта из центра. Сейчас власти готовят обоснование эффективности инвестпроекта.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин обсудил с министром транспорта Андреем Никитиным реализацию ключевых проектов.

Предприятие в Великом Новгороде приступило к выпуску специальных плит для высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Власти запланировали разворот полномасштабных строительных работ на магистрали в 2026 году.