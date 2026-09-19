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Артиллеристы разнесли укрытие украинских войск в Краматорском районе
Артиллеристы «Южной» группировки уничтожили укрытие ВСУ в Семеновке
Российские артиллеристы точным огнем из гаубицы «Мста-Б» уничтожили укрытие с живой силой украинских войск в Семеновке в Краматорском районе, сообщило Министерство обороны России.
Артиллерийские подразделения «Южной» группировки войск успешно уничтожили укрытие украинских военных. Удары наносились из 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б», передает Минобороны России.
Операция прошла в районе населенного пункта Семеновка, расположенного в Краматорском районе. Точный огонь российских артиллеристов позволил ликвидировать живую силу противника, находившуюся в укрытии.
Дроноводы уничтожили гаубицу «три топора» M777 под Краматорском.
В августе операторы беспилотников Южной группировки сожгли командные пункты дронов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.
Также российские войска нанесли удары по окруженным формированиям противника в Харьковской области.