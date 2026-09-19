Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.0 комментариев
При вспышке газового баллона под Пермью пострадали пять человек
Двое детей и трое взрослых госпитализированы после вспышки газа в Прикамье
В пермской деревне Поедуги пять человек получили травмы из-за внезапной вспышки автомобильного газового баллона.
Инцидент с воспламенением резервуара зафиксирован в населенном пункте Поедуги, передает ТАСС. Известно, что емкость была предварительно демонтирована с транспортного средства.
«На открытой территории произошла вспышка газа снятого с автомобиля 120-литрового газового баллона. При пожаре травмированы пять человек (в том числе двое детей), погибших нет. Все госпитализированы», – сообщили в главном управлении МЧС по региону.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе число пострадавших при взрыве газового баллона в Карачаево-Черкесии возросло до 11 человек.
В январе после детонации баллона в придорожном кафе на Ставрополье в больницу доставили восьмерых пострадавших.