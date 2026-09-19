Создатели «Квантового контроля» представили новую игровую вселенную

Tекст: Вера Басилая

Студия «ГетДевелопмент» представила научно-фантастическую вселенную «Квантового контроля» на всероссийской выставке-фестивале «Игропром».

На главной сцене состоялась премьера официального геймплейного трейлера проекта «Квантовый контроль: Нулевой рубеж».

«После анонса игры-сервиса «Квантовый контроль» мы получили большой отклик от игроков и сообщества. Одним из главных пожеланий стало появление полноценного одиночного сюжетного шутера по нашей вселенной, а это значит, что мы больше не можем откладывать вторую новость», – заявил ведущий геймдизайнер студии Михаил Кузнецов.

Первым проектом станет одиночный сюжетный шутер «Квантовый контроль: Нулевой рубеж», посвященный началу противостояния двух реальностей. Все желающие смогли лично опробовать базовый геймплей: исследовать аномальную зону, вступить в бой с вражескими захватчиками, оценить стрельбу и ближний бой, применить квантовые способности, взаимодействовать с нестабильными объектами окружения и прочувствовать атмосферу и сюжетную завязку проекта.

Бесплатное демо игры выйдет на платформах VK Play и Steam в 2026 году. Вторым проектом станет free-to-play шутер «Квантовый контроль» с PvPvE-битвами внутри аномальных зон. Проект разрабатывается при поддержке АНО «Институт развития интернета».

Всероссийская выставка-фестиваль видеоигр «Игропром 2026» открылась в московском кластере «Сколково».

Создатели шутера «Квантовый контроль» запланировали показ демоверсии проекта на этом сентябрьском фестивале.