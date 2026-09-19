Драгоне заявил о планах НАТО на случай кризисов на восточном фланге

Tекст: Вера Басилая

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джузеппе Каво Драгоне сообщил о подготовке четырех тысяч страниц планов на случай кризисных ситуаций, передает. Документы охватывают сценарии от ограниченного вмешательства до применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне, передает «Царьград».

«Альянс готов. Структура готова. Солдаты, система и вооружение готовы», – подчеркнул Драгоне. Генерал объяснил, что такая подготовка является частью политики сдерживания. Потенциальный противник, по его мнению, столкнется с потерями, которые значительно превысят любые ожидаемые выгоды.

Региональные оборонные стратегии разрабатываются с учетом решений саммита в Вильнюсе 2023 года. Пакет документов предусматривает развертывание до 300 тыс. военнослужащих в состоянии высокой готовности.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против России.

Председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил о готовности плана перераспределения американских сил в Европе.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о практической подготовке блока к прямому военному конфликту с Москвой.