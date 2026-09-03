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    ГУР и СБУ доказали русскость Киева
    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ
    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок
    Испания установила причастность властей Марокко к вторжению мигрантов в Сеуту
    Путин обвинил Запад в соучастии в международном терроризме
    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России
    В России пообещали Норвегии зеркальный ответ на арест «Профессора Молчанова»
    Украинские пилоты F-16 остались без ракет
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как в японском языке появилось слово «капитуляция»

    3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

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    3 сентября 2026, 12:31 • Новости дня

    Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск

    Путин заявил о ежемесячных потерях украинских войск до 12 тыс. человек

    Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о критическом снижении мотивации в рядах украинской армии и массовом дезертирстве на фоне колоссальных безвозвратных потерь.

    Ежемесячно вооруженные силы противника теряют от 8 до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости».

    «У противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения из госпиталей», – заявил глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

    Российский лидер также отметил крайне низкий уровень готовности украинских подразделений к ведению боевых действий. По его словам, в рядах противника сейчас фиксируется огромное количество дезертиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Петр Колчин прокомментировал глубокую деморализацию украинских войск из-за тотальной мобилизации.

    Американский журнал Military Watch Magazine сообщил о рекордном количестве дезертиров в рядах ВСУ.

    Президент России Владимир Путин заявил о полном переходе стратегической инициативы к Вооруженным силам РФ.

    3 сентября 2026, 12:02 • Новости дня
    В России пообещали Норвегии зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов»

    Депутат Колесник: Россия может ответить зеркально на захват судна «Профессор Молчанов»

    В России пообещали Норвегии зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов»
    @ Илья Тимин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва попытается решить вопрос с арестом судна «Профессор Молчанов» в дипломатическом и юридическом ключе. Если это не принесет результата, Россия вправе использовать все доступные средства для реагирования на действия Норвегии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее Норвегия арестовала российское судно по иску компании «Нафтогаз».

    «Арест судна «Профессор Молчанов» – не что иное как захват. Мы видим, как международные морские нормы права продолжают попираться рядом западных государств», – подчеркнул Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Депутат напомнил, что арест корабля был произведен по иску компании «Нафтогаз». «Все подобные заявления и действия украинской стороны носят конъюнктурный характер. Они зачастую не имеют содержательной части и призваны лишь навредить России. Сомневаюсь, что и в данном случае претензии Киева базируются на достаточных юридических основаниях», – заметил собеседник.

    Москва попытается решить вопрос в дипломатическом и юридическом ключе, пояснил он. «Если же такие шаги не принесут результата, Россия может ответить Норвегии зеркально», – указал парламентарий. В связи с этим собеседник напомнил про соответствующее заявление президента Владимира Путина, сделанное в августе во время учений Тихоокеанского флота.

    Собеседник также отметил, что Россия обеспечивает безопасность своих граждан в любой точке мира. «Моряки в любом случае будут возвращены на родину. Москва вправе использовать все доступные средства для реагирования на решение Осло. И некоторые наши ответы могут очень сильно не понравиться Норвегии», – резюмировал Колесник.

    Ранее норвежская полиция по ордеру окружного суда Норд-Тромса и Сеньи арестовала пришвартованное в Баренцбурге российское судно «Профессор Молчанов», сообщает РИА «Новости». Губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе пообещал, что экипажу и пассажирам будет оказана помощь в возвращении в Россию.

    Арест был произведен на основании иска компании «Нафтогаз». Киев хочет взыскать с России 4,2 млрд долларов по решению суда в Гааге, а также проценты и расходы из-за «захваченных» активов в Крыму.

    Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал задержание судна нарушением международного права. По его словам, российские юристы будут оспаривать решение суда. Экипаж находится в безопасности, добавил глава ведомства. Моряки выходят на связь, подтвердил Юрий Трутнев, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе.

    Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Оно участвует в навигационных и гидрометеорологических экспедициях на Землю Франца Иосифа и круизах, доставляя туристов из Мурманска на Шпицберген.

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    3 сентября 2026, 11:18 • Новости дня
    Украинский «Нафтогаз» обрадовался аресту российского судна Норвегией
    Украинский «Нафтогаз» обрадовался аресту российского судна Норвегией
    @ Дмитрий Дубов/РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Норвегии арестовали российское научно-исследовательское судно на архипелаге Шпицберген в рамках обеспечения иска украинской компании «Нафтогаз» на сумму более 4 млрд долларов. Гендиректор «Нафтогаза» Сергей Федоренко назвал арест «важным шагом на пути к восстановлению справедливости за незаконный захват Россией активов «Нафтогаза» в Крыму».

    Власти Норвегии арестовали российское судно на архипелаге Шпицберген по требованию украинского «Нафтогаза», передает AP. Это связано с попытками взыскать более 4 млрд долларов в рамках арбитражного решения.

    В 2023 году арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить 4,22 млрд долларов украинской государственной энергетической компании. Причиной стало присоединение Крыма в 2014 году и потеря украинских энергетических активов, включая газовые месторождения и трубопроводы.

    «Это еще один важный шаг на пути к восстановлению справедливости за незаконный захват Россией активов «Нафтогаза» в Крыму. Мы продолжим преследовать российские активы по всему миру», – заявил генеральный директор «Нафтогаза» Сергей Федоренко.

    Арест судна «Профессор Молчанов» произошел после постановления районного суда, вынесенного 31 августа, сообщил губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе. Теперь судну запрещено покидать Баренцбург. Оно использовалось для коммерческих экспедиционных круизов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал задержание судна нарушением международного права. Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила действия норвежских властей с пиратством. В прошлом году суд Вены одобрил арест российских объектов недвижимости по иску украинской компании.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    3 сентября 2026, 11:34 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в соучастии в международном терроризме
    Путин обвинил Запад в соучастии в международном терроризме
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал западных союзников Украины соучастниками международного терроризма из-за их молчания в ответ на агрессивные действия Киева.

    Западные государства, игнорирующие действия Киева, фактически становятся соучастниками международного терроризма, передает РИА «Новости». Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

    «А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, а тем более мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда – это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно осложняет, возможности проведения двусторонних мирных переговоров», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства добавил, что те, кто закрывает глаза на подобные инциденты, в первую очередь западные союзники Украины, несут ответственность наравне с исполнителями.

    «Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, – имею в виду, прежде всего, западных союзников Украины, – становятся соучастниками международного терроризма. А как же? По-другому это же невозможно трактовать», – заметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России назвал угрозы украинского лидера в адрес гражданских авиакомпаний заявкой на государственный терроризм.

    В ответ на эти заявления Киева Международная организация гражданской авиации обновила руководство по мерам безопасности полетов над зонами конфликтов.

    Месяцем ранее Министерство иностранных дел РФ обвинило западные государства в поощрении террористических атак по мирному населению.

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    3 сентября 2026, 11:46 • Новости дня
    Украинские пилоты F-16 остались без ракет

    TWZ сообщило о критической нехватке ракет для украинских F-16

    Украинские пилоты F-16 остались без ракет
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за острой нехватки ракет украинские пилоты истребителей F-16 вынуждены использовать встроенные пушки для перехвата воздушных целей во время дневных боевых вылетов.

    Украинские пилоты истребителей F-16 столкнулись с острой нехваткой ракет класса «воздух-воздух», из-за чего в некоторых дневных вылетах им приходится полагаться исключительно на встроенные пушки, передает The War Zone.

    Из-за дефицита имеющиеся запасы вооружений теперь нормируются, а военным приходится буквально считать минуты до прибытия новых партий.

    Командир 107-го крыла ВВС Украины с позывным «Фантом» подтвердил проблему с боеприпасами. «Да, это правда. Любой самолет без оружия… бесполезен», – заявил он в интервью журналистке Шелби Уайлдер. По его словам, приоритетной целью для F-16 остаются крылатые ракеты и беспилотники, угрожающие инфраструктуре страны.

    Использование 20-миллиметровой пушки M61A1 Vulcan вместо ракет сопряжено с серьезными рисками, особенно при ночных перехватах медленных целей. Командир подчеркнул, что одной поставки самолетов недостаточно – необходимы стабильные поставки ракет AIM-9 и AIM-120, а также перехватчиков для комплексов Patriot.

    Дефицит усугубляется тем, что ракеты AIM-9 и AIM-120 используются и наземными системами ПВО, такими как NASAMS. Высокий мировой спрос на средства противовоздушной обороны заставляет западных партнеров нормировать поставки, в связи с чем украинские военные призывают локализовать производство на Украине или в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пилоты F-16 из-за дефицита ракет использовали для перехвата дронов встроенные пушки. Острая нехватка вооружения возникла на фоне временного прекращения западных поставок.

    Сообщалось, что на месте одного из ударов обнаружили обломки передовой американской ракеты AIM-120C-8.

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    3 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Минтранс успокоил иностранные авиакомпании после угроз Зеленского

    Минтранс дал разъяснения иностранным авиакомпаниям после заявлений Зеленского

    Tекст: Мария Иванова

    Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что иностранные авиакомпании получили все необходимые разъяснения после недавних угроз Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации.

    Иностранные авиаперевозчики обратились к российским властям за комментариями на фоне резких высказываний президента Украины, передает РИА «Новости».

    По словам министра транспорта России Андрея Никитина, ведомство оперативно отреагировало на запросы зарубежных партнеров.

    «Коллеги обращались за разъяснениями, мы все разъяснения дали», – подчеркнул глава ведомства в кулуарах Восточного экономического форума. Он добавил, что абсолютное большинство зарубежных компаний тесно сотрудничают с Москвой и прекрасно понимают действующие стандарты безопасности полетов.

    Накануне президент России Владимир Путин назвал угрозы Киева в адрес гражданских самолетов попыткой государственного терроризма. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев также предупредил о возможном встречном возмездии в случае реализации подобных планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Владимира Зеленского авиакомпаниям заявкой на государственный терроризм.

    Международная организация гражданской авиации напомнила о запрете применения оружия против мирных воздушных судов.

    Специалисты ИКАО обновили руководство по мерам безопасности полетов над зонами конфликтов.

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    3 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «Вместе победим»
    Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «Вместе победим»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин дополнил русскую пословицу «Один в поле не воин», которую произнес индонезийский лидер Прабово Субианто, фразой «вместе победим».

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума дополнил фразу своего коллеги из Индонезии, передает РИА «Новости».

    «Наш уважаемый друг, президент Индонезии, выступая, вспомнил русскую пословицу «Один в поле не воин». Он вкладывал в это чисто такой экономический, я думаю, смысл. Но я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл – «вместе победим», – отметил глава государства.

    Пленарное заседание форума началось примерно в девять часов утра по московскому времени и продлилось почти 3,5 часа. Участие в нем приняли Владимир Путин, Прабово Субианто, который стал главным гостем ВЭФ, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер провел переговоры с Прабово Субианто в формате рабочего завтрака.

    Индонезийский политик назвал Москву важным стратегическим партнером Джакарты.

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    3 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Путин: Терроризм Украины осложняет возможности мирных переговоров

    Путин заявил об осложнении переговоров из-за терроризма Киева

    Путин: Терроризм Украины осложняет возможности мирных переговоров
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал проявлением государственного терроризма угрозы Киева атаковать гражданские самолеты, отметив, что это мешает мирному урегулированию конфликта.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, российский лидер оценил угрозы Владимира Зеленского атаковать гражданские самолеты в воздушном пространстве России, передает РИА «Новости».

    Подобные действия Киева глава государства расценил как прямую заявку на государственный терроризм.

    «Мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда – это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двухсторонних мирных переговоров», – подчеркнул президент.

    В случае попыток украинской стороны реализовать озвученные угрозы в отношении мирных лайнеров Россия найдет адекватные способы ответа, добавил руководитель страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Путин также пообещал найти ответ на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал беспочвенными страхи россиян из-за технических ограничений украинских беспилотников.

    В августе глава государства объяснил жестокие атаки киевского режима провалами ВСУ на передовой.

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    3 сентября 2026, 12:36 • Новости дня
    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ

    Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три российских НПЗ

    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три нефтеперерабатывающих завода и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    «Позапрошлой ночью на три НПЗ тоже были атаки. Все отбиты», – сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что ремонтные работы на нефтеперерабатывающих предприятиях идут быстрыми темпами. По словам главы государства, около 10% заводов, находящихся сейчас в стадии ремонта, будут восстановлены в ближайшее время.

    Накануне вице-премьер России Александр Новак доложил, что компании проводят восстановление производственных мощностей в ускоренном режиме. Это позволит быстро вернуть в строй оставшиеся 10% предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин сообщил об изменении уровня защиты нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских беспилотников.

    Вице-премьер Александр Новак заявил об усилении работы по охране энергетических объектов в последние месяцы.

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    3 сентября 2026, 11:21 • Новости дня
    Путин заявил о наличии у России множества друзей в США

    Путин рассказал о большом количестве друзей России в США

    Путин заявил о наличии у России множества друзей в США
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил о наличии у Москвы множества друзей в Соединенных Штатах.

    «У нас много друзей из Соединенных Штатов», – заявил глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), передает РИА «Новости».

    В качестве одного из примеров российский лидер привел присутствовавшего на мероприятии американского актера Стивена Сигала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером.

    А американский актер полностью исключил вероятность капитуляции России перед Североатлантическим альянсом.

    Ранее российский президент отметил заинтересованность многих компаний США в возобновлении сотрудничества с Москвой.

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    3 сентября 2026, 12:46 • Новости дня
    Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России

    Путин назвал ПВО и ответные удары способом борьбы с дефицитом топлива в России

    Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что преодолеть дефицит топлива помогут развитие систем ПВО и масштабные ответные удары по противнику.

    Президент России Владимир Путин обозначил два способа противодействия дефициту топлива на фоне атак ВСУ на российские энергообъекты, передает РИА «Новости».

    На пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке он заявил: «Метод один – это развитие ПВО. С этим тоже не поспоришь. Есть второй. Наносить ответный удар, чтобы неповадно было нам вредить. Вот и все».

    Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о том, как реагировать на дефицит топлива, возникший на фоне ударов по энергетической инфраструктуре в России. Путин подчеркнул, что видит в наращивании возможностей ПВО и нанесении ответных ударов по противнику ключевые инструменты защиты российских энергообъектов.

    Во вторник Владимир Путин уже комментировал попытки Украины нанести массированные удары по энергетическим объектам в России. Тогда он заявил, что за такими действиями неизбежно последует ответ.

    Накануне президент России Владимир Путин сообщил об изменении уровня защиты нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских беспилотников.

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    3 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал слухи о якобы возможной мобилизации в стране информационной атакой противника накануне выборов в Государственную думу.

    Президент страны сделал соответствующее заявление на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, в настоящее время нет предпосылок для проведения мобилизационных мероприятий в стране.

    «Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную думу с попыткой повлиять на результат», – подчеркнул Владимир Путин.

    Глава государства пояснил, что распространяемые слухи являются целенаправленной попыткой дестабилизировать ситуацию в период избирательной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Путин назвал слухи о призыве россиян после выборов чушью.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев исключил вероятность проведения новых призывных мероприятий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке очередной волны мобилизации.

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    3 сентября 2026, 12:44 • Новости дня
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за прошедшие сутки установили контроль над Василевкой, Благодартным и Должанкой в Харьковской области, а также освободили Ижевку в ДНР.

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области, говорится в

    канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Гоптовки, Новоалександровки, Ольховатки, Погорелонр, Приколотнонр, Хотомли и Шевченково.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Кияницей, Уланово и Хотенью.

    Противник при этом потерял свыше 315 военнослужащих, две бронемашины, четыре артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию РЭБ.

    Подразделения Южной группировки освободили Ижевку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Веролюбовки, Дружковки, Краматорска, Николаевки, Семеновки и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял более 205 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Грушевки, Петровки, Прилютово, Студенокв Харьковской области, Крымки и Пришиба ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Андреевки, Белозерского, Бокового, Грузского, Добропольея, Новотроицкого и Сергеевки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, три бронемашины, станция РЭБ и станция радиоэлектронной разведки, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Казачью Лопань и Святогорск в ДНР

    А до этого армия России зачистила от противника Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области.

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    3 сентября 2026, 10:34 • Новости дня
    Украинская баскетболистка Коваль ушла из команды в США из-за перехода россиянки

    Tекст: Игорь Иножарский

    Спортсменка Кейт Коваль заявила об уходе из команды университета штата Луизиана в связи с переходом в клуб российской баскетболистки Анны Минаевой.

    О своем решении украинская спортсменка сообщила в социальной сети Instagram. По данным агентства AP, Коваль решила покинуть команду через неделю после того, как тренер объявила о ее уходе по личным причинам. Баскетболистка отметила, что отец служит в рядах украинских вооруженных сил и принимает участие в спецоперации на Украине.

    По словам Коваль, решение руководства команды подписать контракт с российской спортсменкой Анной Минаевой, ранее выступавшей за московский ПБК МБА, стало для нее неприемлемым.

    Коваль узнала о переходе россиянки уже после закрытия трансферного окна. Теперь баскетболистка просит Национальную ассоциацию студенческого спорта позволить ей продолжить карьеру в другом учебном заведении в предстоящем сезоне. В прошлом году спортсменка набирала в среднем восемь очков и делала шесть подборов за матч.

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    3 сентября 2026, 10:19 • Новости дня
    Путин назвал встреченного в лесу тигра хозяином тайги

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума во Владивостоке поделился историей о неожиданной встрече с диким хищником во время поездки по региону.

    Глава государства рассказал о проведенных на Дальнем Востоке днях, передает РИА «Новости». Выступая перед участниками мероприятия, он вспомнил недавнюю поездку по местным лесам.

    «Но знаете, не могу не поделиться. На машине ехали по лесу, выходит тигр, идет прямо перед машиной. Хвостиком махает, никуда не уходит. Хозяин тайги. Было очень любопытно посмотреть на все богатство этих мест», – отметил политик.

    Кроме того, он указал на важность защиты чувствительных природных зон. Российский лидер подчеркнул необходимость беречь озеро Байкал, реки Амур и Лена, а также сохранять популяции дальневосточных леопардов и других редких животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в сохранении популяции тигров.

    Ранее глава государства выразил благодарность Таджикистану за переданных России снежных барсов.

    В прошлом году на Восточном экономическом форуме российский лидер назвал уссурийского тигра самым большим в мире.

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    3 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    Путин оценил работу правительства и ЦБ фразой из мифологии

    Путин заявил об успешном прохождении властями между Сциллой и Харибдой

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин позитивно оценил совместную работу правительства и Центрального банка по проведению макроэкономической политики в текущих условиях.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства высоко оценил макроэкономическую политику властей, передает РИА «Новости».

    По его словам, профильным ведомствам удается соблюдать необходимый баланс.

    «Я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой», – заявил Владимир Путин участникам мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава государства призвал пройти между Сциллой и Харибдой ради сбалансированного развития экономических центров.

    В июне российский лидер назвал жесткую денежно-кредитную политику вынужденной мерой.

    В прошлом году на Восточном экономическом форуме президент отметил профессионализм действий правительства и Центрального банка.


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