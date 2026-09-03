Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск

В России пообещали Норвегии зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов»

Депутат Колесник: Россия может ответить зеркально на захват судна «Профессор Молчанов»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Арест судна «Профессор Молчанов» – не что иное как захват. Мы видим, как международные морские нормы права продолжают попираться рядом западных государств», – подчеркнул Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

Депутат напомнил, что арест корабля был произведен по иску компании «Нафтогаз». «Все подобные заявления и действия украинской стороны носят конъюнктурный характер. Они зачастую не имеют содержательной части и призваны лишь навредить России. Сомневаюсь, что и в данном случае претензии Киева базируются на достаточных юридических основаниях», – заметил собеседник.

Москва попытается решить вопрос в дипломатическом и юридическом ключе, пояснил он. «Если же такие шаги не принесут результата, Россия может ответить Норвегии зеркально», – указал парламентарий. В связи с этим собеседник напомнил про соответствующее заявление президента Владимира Путина, сделанное в августе во время учений Тихоокеанского флота.

Собеседник также отметил, что Россия обеспечивает безопасность своих граждан в любой точке мира. «Моряки в любом случае будут возвращены на родину. Москва вправе использовать все доступные средства для реагирования на решение Осло. И некоторые наши ответы могут очень сильно не понравиться Норвегии», – резюмировал Колесник.

Ранее норвежская полиция по ордеру окружного суда Норд-Тромса и Сеньи арестовала пришвартованное в Баренцбурге российское судно «Профессор Молчанов», сообщает РИА «Новости». Губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе пообещал, что экипажу и пассажирам будет оказана помощь в возвращении в Россию.

Арест был произведен на основании иска компании «Нафтогаз». Киев хочет взыскать с России 4,2 млрд долларов по решению суда в Гааге, а также проценты и расходы из-за «захваченных» активов в Крыму.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал задержание судна нарушением международного права. По его словам, российские юристы будут оспаривать решение суда. Экипаж находится в безопасности, добавил глава ведомства. Моряки выходят на связь, подтвердил Юрий Трутнев, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе.

Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Оно участвует в навигационных и гидрометеорологических экспедициях на Землю Франца Иосифа и круизах, доставляя туристов из Мурманска на Шпицберген.