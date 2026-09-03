Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск
Путин заявил о ежемесячных потерях украинских войск до 12 тыс. человек
Президент России Владимир Путин сообщил о критическом снижении мотивации в рядах украинской армии и массовом дезертирстве на фоне колоссальных безвозвратных потерь.
Ежемесячно вооруженные силы противника теряют от 8 до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости».
«У противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения из госпиталей», – заявил глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
Российский лидер также отметил крайне низкий уровень готовности украинских подразделений к ведению боевых действий. По его словам, в рядах противника сейчас фиксируется огромное количество дезертиров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Петр Колчин прокомментировал глубокую деморализацию украинских войск из-за тотальной мобилизации.
Американский журнал Military Watch Magazine сообщил о рекордном количестве дезертиров в рядах ВСУ.
Президент России Владимир Путин заявил о полном переходе стратегической инициативы к Вооруженным силам РФ.