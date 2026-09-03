Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин: Украина наносит удары по чисто гражданским объектам на территории России
Президент России Владимир Путин объяснил зеркальные ответы Москвы атаками Вооруженных сил Украины на сугубо мирную инфраструктуру.
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, российский лидер отметил вынужденный характер действий Москвы, передает РИА «Новости».
По его словам, изначально предполагалось, что гражданская инфраструктура останется неприкосновенной даже в условиях вооруженного конфликта.
«Но в этом смысле мы ошиблись. Наш противник, к сожалению, думает иначе, и начал наносить удары по этим гражданским, чисто гражданским объектам. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально», – подчеркнул глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин раскрыл попытки украинских властей спастись от ответных ударов через посредников.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков связал атаки ВСУ по российской гражданской инфраструктуре с ухудшением ситуации на фронте.
Ранее российский лидер объяснил мотивы подобных действий противника желанием посеять неуверенность среди населения.