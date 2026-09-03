Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «Вместе победим»
Президент России Владимир Путин дополнил русскую пословицу «Один в поле не воин», которую произнес индонезийский лидер Прабово Субианто, фразой «вместе победим».
Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума дополнил фразу своего коллеги из Индонезии, передает РИА «Новости».
«Наш уважаемый друг, президент Индонезии, выступая, вспомнил русскую пословицу «Один в поле не воин». Он вкладывал в это чисто такой экономический, я думаю, смысл. Но я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл – «вместе победим», – отметил глава государства.
Пленарное заседание форума началось примерно в девять часов утра по московскому времени и продлилось почти 3,5 часа. Участие в нем приняли Владимир Путин, Прабово Субианто, который стал главным гостем ВЭФ, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
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