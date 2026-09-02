Путин пригласил Кожемяко в Aurus по пути из аэропорта

Путин пообщался с губернатором Кожемяко в Aurus по дороге из аэропорта

Tекст: Мария Иванова

Глава государства прилетел на Дальний Восток из Киргизии, где принимал участие в саммите ШОС, передает РИА «Новости».

Прямо у трапа самолета его встретил руководитель региона Олег Кожемяко. Жестом пригласив губернатора в свой автомобиль Aurus, российский лидер покинул летное поле.

Программа визита включает совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Президенту покажут интерактивную презентацию с результатами работы в регионе, после чего по видеосвязи состоится запуск новых предприятий. Также запланирована отдельная двусторонняя беседа с руководителем Приморья.

3 сентября политик по традиции выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума. Само мероприятие проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Площадкой для него стал кампус Дальневосточного федерального университета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

В прошлом году глава государства также посещал Дальневосточный федеральный округ с рабочим визитом.