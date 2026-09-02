Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.0 комментариев
Путин пригласил Кожемяко в Aurus по пути из аэропорта
Путин пообщался с губернатором Кожемяко в Aurus по дороге из аэропорта
Президент России Владимир Путин по прибытии во Владивосток пригласил губернатора Приморского края Олега Кожемяко в свой автомобиль Aurus для совместной поездки из аэропорта.
Глава государства прилетел на Дальний Восток из Киргизии, где принимал участие в саммите ШОС, передает РИА «Новости».
Прямо у трапа самолета его встретил руководитель региона Олег Кожемяко. Жестом пригласив губернатора в свой автомобиль Aurus, российский лидер покинул летное поле.
Программа визита включает совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Президенту покажут интерактивную презентацию с результатами работы в регионе, после чего по видеосвязи состоится запуск новых предприятий. Также запланирована отдельная двусторонняя беседа с руководителем Приморья.
3 сентября политик по традиции выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума. Само мероприятие проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Площадкой для него стал кампус Дальневосточного федерального университета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.
В прошлом году глава государства также посещал Дальневосточный федеральный округ с рабочим визитом.