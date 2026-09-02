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Путин расписался на фотографии строящегося танкера «Петр Столыпин»
Президент Владимир Путин оставил подпись на фото танкера «Петр Столыпин»
Президент России Владимир Путин посетил приморскую судоверфь «Звезда» и оставил памятную надпись на фотографии строящегося танкера-газовоза «Петр Столыпин».
Глава государства в среду посетил судоверфь «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края, где осмотрел строящееся судно, передает РИА «Новости».
Президент поднялся в рубку танкера, где для него провели экскурсию. После этого Владимира Путина попросили расписаться на фотографии судна.
«Спасибо! Удачи», – написал глава государства на снимке, поставив подпись и указав дату – 2 сентября.
В ходе визита президента сопровождали помощник главы государства Николай Патрушев, руководитель «Роснефти» Игорь Сечин, глава Минпромторга Антон Алиханов, а также руководство верфи и капитан корабля Александр Гаврис.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства прибыл на судоверфь «Звезда» для ознакомления с ходом строительства судов арктического класса.
Строящийся ледокольный танкер-газовоз «Петр Столыпин» предназначается для круглогодичной навигации по Северному морскому пути.
Несколькими месяцами ранее петербургские ученые создали экспериментальную установку для оценки прочности резервуаров подобных судов.