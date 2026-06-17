Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
В России создали стенд для проверки арктических газовозов
В СПбГМТУ создали стенд для оценки надежности арктических газовозов
Специалисты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета разработали экспериментальную установку для оценки прочности резервуаров танкеров-газовозов в суровых арктических условиях.
В России создали экспериментальный стенд для оценки надежности танкеров-газовозов, предназначенных для перевозки сжиженного газа во льдах Арктики, сообщил проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) Денис Кузнецов, передает РИА «Новости».
По его словам, установка предназначена для изучения особого физического явления.
«Мы разработали специальный стенд для отработки эффекта «слошинга». Это движение жидкости внутри емкости, возникающее при морских перевозках (качка, торможение). Танкер начинает перемещаться на воде, а сжиженный газ в его резервуарах – давить на стенки емкостей, ударяясь в них с разной силой», – пояснил ученый.
Декан факультета кораблестроения и океанотехники вуза Никита Тряскин добавил, что конструкторам необходимо понимать нагрузки на мембрану резервуара для предотвращения критических повреждений. При повреждении мембраны температура сжиженного газа возрастет, что приведет к его расширению и опасным последствиям. Интенсивность нагрузок напрямую зависит от размеров самого танка.
В будущем планируется масштабировать лабораторный стенд и создать отдельную научную лабораторию для проверки отечественных арктических газовозов. Новейшие разработки также будут активно применяться в образовательном процессе в рамках пилотного проекта реформы высшего образования, позволяя студентам изучать поведение жидкости при морских перевозках на практике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта сжиженного природного газа.
В конце прошлого года судоверфь «Звезда» передала заказчику головной арктический газовоз «Алексей Косыгин».
Президент Владимир Путин поручил оценить техническое состояние отечественного танкерного флота.