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Путин утвердил поручения по безопасности транспортировки нефти
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре проанализировать нормативные акты, регулирующие транспортировку нефти, и представить предложения по их совершенствованию, а также оценить техническое состояние танкерного флота.
До 1 июня необходимо провести анализ действующих нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, регулирующих транспортировку морскими и речными судами, хранение и перевалку на этих судах нефти и нефтепродуктов, а также вопросы предупреждения и ликвидации их разливов при осуществлении такой транспортировки – хранения, перевалки, и представить предложения по их совершенствованию, сообщает Telegram-канал Кремля.
Также поручено провести проверку соблюдения субъектами экономической деятельности законодательства в области предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью с судов. В ходе проверок будут приниматься меры для обеспечения соблюдения соответствующих норм.
Отдельное внимание уделено проверке технического состояния судов танкерного флота. В случае необходимости будут предложены меры по усилению контроля за их техническим состоянием и безопасностью транспортировки нефти.
Кроме того, правительству совместно с Российской академией наук поручено до 15 марта оценить возможность использования российских технологий для ликвидации последствий разливов нефтепродуктов в Керченском проливе. Это включит использование техники, технологий и результатов научных исследований в данной области.
Ранее вице-премьер Виталий Савельев сообщил о начале ревизии всего российского танкерного флота после аварии нефтетанкеров в Керченском проливе. Министерство транспорта приступило к проверке танкерного флота страны, планируя завершить процедуру до начала навигации 2025 года.