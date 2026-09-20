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Силы ПВО перехватили и уничтожили 1110 украинских дронов над регионами России
За минувшую ночь над множеством российских регионов и Черным морем были успешно перехвачены 1110 вражеских дронов самолетного типа, сообщило Минобороны.
Дежурные подразделения противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, передает Минобороны в Max.
Всего военные ликвидировали 1110 дронов самолетного типа. Цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской и Владимирской областей.
Кроме того, аппараты сбили в небе над Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями. Перехваты также зафиксированы над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее отечественные системы противовоздушной обороны перехватили 389 вражеских беспилотников за одну ночь.
В начале сентября дежурные средства ПВО нейтрализовали над российской территорией 306 украинских летательных аппаратов.
В конце августа военные сбили 494 дрона над 15 регионами страны.