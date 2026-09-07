Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.0 комментариев
За ночь над Россией уничтожили 306 дронов ВСУ
В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства ПВО нейтрализовали над российской территорией 306 украинских летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны.
С 20.00 мск 6 сентября до 8.00 мск 7 сентября дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской областями, указало ведомство в Max.
Также их поразили над Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областями, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией, Пермским краем и над Азовским и Черным морями.
В этот период над Воронежской областью поразили 33 украинских беспилотных летательных аппарата.
В ночь на 6 сентября дежурные средства ПВО уничтожили 258 украинских беспилотников самолетного типа.
3 сентября российские военные перехватили 416 вражеских дронов над 15 регионами страны.