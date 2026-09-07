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В Белгородской области при ударах ВСУ погибли три человека
В результате масштабных атак украинских беспилотников и артиллерии по 17 округам Белгородской области погибли три мирных жителя, сообщил врио главы региона Александр Шуваев.
За минувшие сутки украинские войска 138 раз атаковали территорию Белгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Max.
Удары пришлись по 17 округам, при этом противник совершил шесть обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также девять раз сбрасывал взрывчатку с дронов.
«К большому сожалению, при террористической атаке ВСУ не обошлось без жертв. В Борисовском и Шебекинском округах погибли три мирных жителя», – рассказал врио главы региона.
Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.
Российские расчеты противовоздушной обороны успешно сбили и подавили 132 вражеских беспилотника. В Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали семь граждан, в настоящий момент все они проходят амбулаторное лечение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 сентября в Белгородской области погиб один человек.
Днем ранее при массированной атаке на регион скончались пять мирных жителей.
В середине августа из-за ударов украинских войск погибли восемь человек.