В Белгородской области при ударах ВСУ погибли три человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

За минувшие сутки украинские войска 138 раз атаковали территорию Белгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Max.

Удары пришлись по 17 округам, при этом противник совершил шесть обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также девять раз сбрасывал взрывчатку с дронов.

«К большому сожалению, при террористической атаке ВСУ не обошлось без жертв. В Борисовском и Шебекинском округах погибли три мирных жителя», – рассказал врио главы региона.

Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Российские расчеты противовоздушной обороны успешно сбили и подавили 132 вражеских беспилотника. В Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали семь граждан, в настоящий момент все они проходят амбулаторное лечение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 сентября в Белгородской области погиб один человек.

Днем ранее при массированной атаке на регион скончались пять мирных жителей.

В середине августа из-за ударов украинских войск погибли восемь человек.