Один человек погиб при обстрелах Белгородской области

Один белгородец погиб и 15 ранены за сутки в результате атак ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минувшие сутки в регионе сопровождались массированными обстрелами со стороны украинских войск, сообщил Александр Шуваев в «Макс». Врио губернатора сообщил, что противник атаковал территорию области 146 раз, под удары попали 13 округов.

«Во время удара ВСУ в Белгородском округе погиб мирный житель… Пострадали 15 человек, включая двоих детей. Один ребенок госпитализирован, другой продолжает лечение амбулаторно. Еще трое взрослых находятся в медицинских учреждениях. Врачи оценивают состояние двоих раненых как тяжелое», – написал Александр Шуваев.

Политик уточнил, что украинские военные совершили семь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также 13 раз сбросили взрывные устройства с беспилотников. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 153 дрона были сбиты и подавлены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о гибели пяти мирных жителей при массированной атаке ВСУ.

В конце августа глава региона подтвердил информацию о четырех жертвах украинских обстрелов.

Месяцем ранее президент России Владимир Путин назвал обеспечение безопасности граждан ключевым приоритетом для этой области.