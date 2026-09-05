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    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

    13 комментариев
    5 сентября 2026, 10:22 • Новости дня

    Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда России

    Мэр Москвы Сергей Собянин удостоился звания Героя Труда Российской Федерации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации мэру Москвы Сергею Собянину за решение социально-экономических вопросов города.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Собянину Сергею Семеновичу – мэру Москвы», – говорится в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День города мэр столицы поблагодарил москвичей за упорный труд.

    В мае текущего года президент удостоил звания Героя Труда пятерых россиян.

    В конце прошлого года аналогичную награду получил глава компании «Транснефть» Николай Токарев.

    2 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Собянин: Спортивный марафон «Единой России» объединил более 2 млн человек
    Собянин: Спортивный марафон «Единой России» объединил более 2 млн человек
    @ sobyanin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабный проект «Единой России» по популяризации спорта охватил более 2 млн человек по всей стране благодаря организации десятков тысяч бесплатных мероприятий, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» и мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил об этом на своем сайте. Градоначальник отметил, что с утра с удовольствием посетил Лужники, где проходил Всероссийский спортивный марафон «Сила России».

    «Сегодняшнее мероприятие – кульминация масштабного проекта партии «Единая Россия», в рамках которого были организованы десятки тысяч бесплатных спортивных мероприятий с участием более 2 млн человек», – написал мэр.

    По словам Собянина, открытые тренировки и мастер-классы проводили известные отечественные атлеты, включая чемпионов России, мира и Олимпийских игр. Он подчеркнул, что личное общение с ними дает возможность понять, что спорт – это доступное каждому занятие, приносящее реальную пользу.

    Мэр добавил, что с момента создания партия уделяет огромное внимание поддержке массовой физической культуры. Сегодня это центральный пункт народной программы, с которой «Единая Россия» идет на выборы в Государственную думу. Цель проекта – больше бесплатных спортивных секций и объектов рядом с домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятый сезон спортивного марафона «Сила России» стартовал в апреле текущего года.

    Позднее партия «Единая Россия» запустила в рамках проекта специальное соревнование для трудовых коллективов.

    В начале прошлого месяца по всей стране прошла неделя инклюзивного спорта для людей с инвалидностью и ветеранов СВО.

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    4 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Анонсировано резкое ухудшение погоды в Москве на выходных

    Росгидрометцентр: Москву накроют сильные дожди с грозами в выходные

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В предстоящие выходные столицу накроет северный циклон, который принесет с собой обильные осадки, грозы и шквалистый ветер до 17 метров в секунду, сообщили в Росгидрометцентре.

    Непогода придет в Москву ранним утром в субботу. Осадки начнутся около шести часов утра и продлятся ровно сутки, передает телеканал 360. Представители столичного главка МЧС обратились к жителям с предупреждением. «Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью и днем 5 сентября в Москве ожидается местами сильный дождь, в дневные часы с грозой и усилением ветра до 17 метров в секунду», – заявили спасатели.

    Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков пояснил, что дожди вызваны прохождением циклона севернее столичного региона. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в середине дня в субботу и утром в воскресенье.

    Специалист добавил, что холодный атмосферный фронт придет со стороны Баренцева моря. В начале следующей недели температура воздуха окажется на два-три градуса ниже климатической нормы. Самыми холодными станут ночи на вторник и среду, когда столбики термометров опустятся до отметки плюс четыре градуса.

    К середине недели атмосферное давление начнет расти, а ветер сменит направление на западное и юго-западное. Воздух прогреется до 23 градусов тепла, вернувшись к нормальным осенним значениям. Эксперт порекомендовал горожанам одеваться теплее и обязательно брать с собой зонты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве, которое пришло на смену августовскому похолоданию.

    До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе. Отметим, что ранее синоптики обещали аномально теплый сентябрь в Москве.

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    4 сентября 2026, 19:38 • Видео
    «Герани» загнали власть Украины в подвал

    Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

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    4 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    ПВО отразила атаку летевших на Москву беспилотников
    ПВО отразила атаку летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака десяти БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», – заявил глава города в «Максе».

    В настоящее время специалисты экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за август в сторону Московского региона Украиной было направлено 8670 беспилотников.

    Масштаб атак дронов ВСУ на Москву в августе вырос до максимального за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    3 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра

    В Москве запустили движение по новому участку Московского скоростного диаметра

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг состоялось открытие нового участка Московского скоростного диаметра, который значительно улучшит транспортную доступность для жителей юга столицы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению по участку Московского скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы, передает РИА «Новости».

    Дорога проходит от Севанской улицы до Павелецкого направления железной дороги.

    «В этом году большая дорожная программа в Москве реализуется – около 100 км дорог, 18 инженерных сооружений. Это путепроводы, тоннели, эстакады. Один из таких важных участков – тот, на котором мы находимся», – отметил градоначальник. По его словам, ежедневно этой магистралью пользуются порядка 400 тыс. автомобилистов.

    Собянин подчеркнул общегородское значение проекта спрямления магистрали, который планируют завершить до конца года. Открытый в четверг участок включает шесть инженерных сооружений вдоль железной дороги.

    Строительство финального отрезка началось в августе 2023 года. Трасса длиной около четырех километров пересекает несколько улиц. В сентябре завершился первый этап работ, включающий реконструкцию 5,4 км дорог и открытие искусственных сооружений протяженностью более двух километров.

    До конца 2026 года в рамках второго этапа завершится реконструкция участка от Севанской улицы до улицы Медиков. Ввод финального отрезка улучшит транспортное обслуживание около 700 тыс. жителей юга столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства дополнительного участка Московского скоростного диаметра.

    В феврале градоначальник доложил президенту о ежегодном возведении в столице около 100 км новых дорог.

    В мае движение транспорта на одном из отрезков скоростной магистрали экстренно остановили в обе стороны.

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    4 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Авария на МКАД затруднила движение на семь километров

    Дептранс Москвы: Авария на МКАД затруднила движение на семь километров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупная авария с участием грузовиков парализовала движение на внутренней стороне МКАД, образовав гигантскую пробку на протяжении семи километров, сообщил Дептранс Москвы.

    Массовая авария произошла на внутренней стороне восьмого километра кольцевой автодороги у съезда на Рязанский проспект, сообщается в канале столичного Дептранса в Max. В результате столкновения нескольких грузовиков и легкового автомобиля образовался затор длиной семь километров.

    «На внутренней стороне 8-го километра МКАД (в районе съезда на Рязанский проспект) произошло ДТП с участием нескольких грузовых и легкового автомобилей… Движение в районе ДТП затруднено на семь километров. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», – отметили в ведомстве.

    На месте инцидента работают городские оперативные службы. Специалисты уточняют обстоятельства случившегося, а также информацию о возможных пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на 30-м километре МКАД произошло смертельное столкновение пяти автомобилей.

    До этого в июне массовое ДТП с участием большегрузов затруднило движение на внешней стороне 37-го километра автодороги. Двумя днями ранее авария с участием мотоцикла на 88-м километре магистрали также привела к временному затору.

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    2 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили девять летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Системы ПВО уничтожили девять летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Системы ПВО успешно перехватили и уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы, написал Собянин в Max.

    В настоящее время на местах падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.

    В конце августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили шесть вражеских аппаратов.

    В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации трех дронов.

    В июне обломки сбитых беспилотников повредили здание на территории торгового центра «Садовод».

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    4 сентября 2026, 01:56 • Новости дня
    На Варшавском шоссе в Москве столкнулись четыре машины

    Tекст: Антон Антонов

    На Варшавском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля, сообщил столичный департамент транспорта.

    Авария произошла в районе дома 150, передает РИА «Новости».

    Из-за столкновения движение в сторону Московской области было затруднено на 2,8 км. Позднее дептранс сообщил о нормализации движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП с семью пострадавшими под Омском.

    Водитель автобуса в Туве сбил пятерых человек из-за плохого самочувствия.

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    4 сентября 2026, 20:25 • Новости дня
    Московский ТЦ «Солнцево Парк» эвакуировали из-за возгорания

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве прошла эвакуация людей из здания торгового центра «Солнцево Парк» из-за инцидента на крыше.

    Посетителей и персонал вывели из здания московского торгового центра «Солнцево Парк» вечером в пятницу, передает РИА «Новости». «Причина – возгорание на крыше», – пояснили агентству в администрации комплекса.

    Ранее сообщения о массовой эвакуации людей из столичного торгового центра появились в ряде Telegram-каналов.

    В середине августа экстренные службы эвакуировали посетителей из-за возгорания в московском торговом центре на улице Адмирала Лазарева.

    В июле пожарные локализовали крупный пожар на крыше подмосковного торгового центра «Терабит».

    Зимой спасатели вывели людей из столичного ТРЦ «Щелковский» после вспышки огня в вентиляционном коробе.

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    4 сентября 2026, 07:13 • Новости дня
    Москвич отдал за школьный букет 75 тыс. рублей

    Рекордная стоимость букета ко Дню знаний в Москве составила 75 тыс. рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самый дорогой букет к 1 сентября с кустовыми пионовидными розами был заказан в Москве за 75 550 рублей, сообщили в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow.

    В столице зафиксировали максимальную цену праздничного подарка для школьников, передает ТАСС.

    «Самый дорогой букет заказали в Москве. Это корзина с кустовыми пионовидными розами за 75 550 рублей», – сообщили представители маркетплейса Flowwow.

    Второе место занял набор из 51 пиона стоимостью более 38 тыс. рублей. Кроме того, особым спросом пользовались клубника в шоколаде и различные подарочные сертификаты.

    Общие продажи цветочных подарков к началу учебного года выросли на 24%. При этом доля предварительных заказов снизилась на 7%. В текущем году большинство покупок совершалось накануне праздника, вечером 31 августа.

    Лидерами продаж стали гортензии, кустовые розы и эустомы, а также удобные композиции в корзинках. Директор направления B2B-маркетинга Flowwow Полина Воронина отметила, что покупатели стали чаще выбирать визуально пышные композиции вместо миниатюрных букетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, розы стали самыми популярными цветами у россиян ко Дню знаний.

    Средний чек на праздничный букет в стране составил 4800 рублей.

    Эксперты порекомендовали дарить учителям недорогие композиции из простых дачных растений.

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    2 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    Системы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника

    Собянин: Системы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В настоящее время специалисты экстренных служб проводят необходимые работы на месте падения обломков сбитых дронов, сообщил Собянин в Max.

    Дополнительная информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле силы противовоздушной обороны сбили три летевших на Москву беспилотника.

    В тот же день военные перехватили еще пять направлявшихся к столичному региону дронов.

    Неделей ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти вражеских аппаратов.

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    4 сентября 2026, 17:18 • Новости дня
    Собянин открыл новые участки двух набережных Москвы-реки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу открыл новые участки Крутицкой и Симоновской набережных, которые станут частью единой транспортной и пешеходной системы города.

    «Сегодня открываем две набережные. После кардинальной реконструкции открывается Крутицкая набережная и первый участок Симоновской набережной. Причем Симоновская разделяется на два направления, это транспортное направление и пешеходное направление, где москвичи могут гулять и наслаждаться Москвой-рекой», – рассказал столичный градоначальник, передает РИА «Новости».

    По словам мэра, в следующем году Симоновскую набережную планируют продлить до набережной Марка Шагала, что позволит создать единую транспортную систему. Собянин добавил, что в городе уже реконструировано более 100 километров набережных, а в планах – еще несколько десятков километров, чтобы сделать Москву-реку доступной для всех горожан. Он назвал это хорошим подарком ко Дню города.

    Согласно материалам мэрии и правительства Москвы, новые набережные оборудованы двумя-тремя полосами для движения автомобильного и наземного городского транспорта в каждом направлении. Ввод нового участка дороги позволит снизить загруженность улицы Симоновский Вал на 11%, Автозаводской улицы – на 10%, а Павелецкой набережной – на 9%.

    Накануне мэр Москвы открыл движение по новому участку Московского скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы.

    В июле градоначальник утвердил планы продления синей ветки метрополитена за МКАД.

    Весной столичные власти пообещали завершить строительство пешеходного моста на Болотной набережной до конца текущего года.

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    4 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Журналиста «Новой газеты» Ролдугина оставили под домашним арестом

    Суд оставил журналиста «Новой газеты» Ролдугина под домашним арестом до ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тверской районный суд Москвы оставил под домашним арестом журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина по делу о незаконном использовании персональных данных россиян.

    Суд Москвы продлил домашний арест исполнительному директору АНО РИД «Новая газета» Олегу Ролдугину до 10 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

    Уголовное дело возбудили в марте по статье о незаконном сборе и передаче компьютерной информации группой лиц. Максимальное наказание по этому обвинению составляет до шести лет лишения свободы.

    По версии следствия, в 2025 и 2026 годах обвиняемый использовал специальных ботов для поиска личных данных граждан в закрытых базах. Полученную информацию он публиковал в своих статьях. Ролдугина задержали 9 апреля после обысков в редакции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы задержали Олега Ролдугина по подозрению в незаконном использовании персональных данных. В июне Тверской суд столицы перевел Ролдугина из следственного изолятора под домашний арест.

    Позже, в июле, следователи вызвали на допрос нескольких сотрудников «Новой газеты».

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    3 сентября 2026, 20:25 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника

    Собянин: Силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие отразили воздушную атаку на столицу, ликвидировав все обнаруженные вражеские дроны, заявил мэр города Сергей Собянин.

    Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника на подлете к столице, сообщил градоначальник в Max. «Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – написал он.

    Мэр столицы также добавил, что специалисты экстренных служб оперативно прибыли и работают на месте падения обломков.

    В середине августа силы ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотника.

    В конце июля украинские военные направили в сторону российской столицы более 390 дронов.

    За ту же ночь над территорией России дежурные расчеты сбили 356 вражеских аппаратов.

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    3 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    МЧС предупредило о надвигающемся на Москву густом тумане

    МЧС: Густой туман накроет Москву в ночь на пятницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ближайшей ночью улицы Москвы накроет плотная пелена тумана, из-за которой видимость на дорогах снизится до нескольких сотен метров, предупредило столичное ГУ МЧС.

    Из-за сложных метеоусловий автомобилистам настоятельно советуют сбавить скорость и держать безопасную дистанцию до других машин. Водителям следует отказаться от резких обгонов и перестроений. Кроме того, взрослым напомнили о необходимости внимательно следить за детьми на улицах.

    «В период с 23.00 мск 3 сентября до 09.00 мск 4 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м», – говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве в Max.

    В мае синоптик Михаил Леус сообщил о плотных туманах в южной части столичного региона.

    В апреле подмосковное управление МЧС спрогнозировало утреннее снижение видимости до 100 метров.

    Несколькими днями ранее Гидрометцентр ввел желтый уровень погодной опасности из-за аналогичных метеоусловий.

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    5 сентября 2026, 01:17 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировала возвращение бабьего лета в Москву

    Синоптик Паршина спрогнозировала бабье лето в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве и Подмосковье 8 и 9 сентября ожидается наступление бабьего лета с потеплением до +21 градуса после резкого похолодания на текущих выходных, заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    «После резкого похолодания в выходные и понедельник жителей Московского региона ждет два дня бабьего лета. Восьмого и девятого сентября погода ожидается облачная с прояснениями, преимущественно без осадков», – рассказала она РИА «Новости».

    Синоптик уточнила, что ночи останутся прохладными, температура составит от +4 до +9 градусов. Однако днем воздух значительно прогреется: во вторник ожидается около +15 градусов, а в среду температура поднимется до +21 градуса.

    Паршина добавила, что с четверга в Москву и Подмосковье вернутся дожди. При этом к следующим выходным температура может достигнуть 18–23 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает ее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Тишковец сообщил о начале бабьего лета в Центральной России 8 сентября. Резкое ухудшение погоды произойдет в Москве на выходных 5 и 6 сентября. Синоптик пообещала «положительную аномалию» в Москве в начале сентября.

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      Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

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      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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