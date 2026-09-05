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Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда России
Мэр Москвы Сергей Собянин удостоился звания Героя Труда Российской Федерации
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации мэру Москвы Сергею Собянину за решение социально-экономических вопросов города.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Собянину Сергею Семеновичу – мэру Москвы», – говорится в указе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в День города мэр столицы поблагодарил москвичей за упорный труд.
В мае текущего года президент удостоил звания Героя Труда пятерых россиян.
В конце прошлого года аналогичную награду получил глава компании «Транснефть» Николай Токарев.