Сотрудников «Новой газеты» вызвали на допрос по делу Ролдугина

Следователи допросили журналистов «Новой газеты» по делу Ролдугина

Tекст: Денис Тельманов

Следователи вызвали на допрос нескольких сотрудников «Новой газеты» по делу обозревателя издания Олега Ролдугина, передает ТАСС. Журналист обвиняется в незаконном использовании личных данных.

«Нескольких сотрудников «Новой газеты» вызвали на допрос в рамках уголовного дела в отношении журналиста-расследователя Ролдугина. Эти следственные действия связаны с получением дополнительных данных о деловых и личных связях Ролдугина с журналистами издания, а также проверкой на причастность сотрудников издания к возможной легализации денежных средств», – сообщил собеседник агентства.

В начале апреля в редакции уже проходили следственные действия, связанные с этим разбирательством. Тогда силовики также проверяли издание на связь с изданием «Новая газета. Европа» (признана в РФ нежелательной организацией) и «Антивоенным комитетом России*» (организация признана террористической).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле столичные полицейские провели обыски в московской редакции «Новой газеты». Правоохранительные органы задержали обозревателя издания Олега Ролдугина по подозрению в незаконном использовании персональных данных.

В начале июня Тверской суд Москвы перевел журналиста из следственного изолятора под домашний арест.