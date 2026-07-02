  • Новость часаВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
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    Российские удары по Киеву «вспарывают брюхо» ВСУ
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    Фигуристке Жилиной разрешили выступать за Азербайджан
    Диетолог дал рекомендации по правильному питанию в жару
    СК возбудил дело о теракте из-за атаки на автобус в Брянской области
    Губернатор заявил о целенаправленном ударе ВСУ по белорусскому автобусу
    Захарова: Даже Кличко признал масштаб удара по Киеву
    Набиуллина объяснила механизм вывода из оборота карт Visa и Mastercard
    ЕС собрался отменить торговые пошлины для Армении
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    24 комментария
    2 июля 2026, 16:31 • Новости дня

    Россияне поделились своим опытом использования ИИ

    Россияне поделились своим опытом использования ИИ
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россияне рассказали газете ВЗГЛЯД, как часто они используют искусственный интеллект и с какими запросами обращаются к нему чаще всего. Среди прочего, ИИ применяется для решения рабочих задач, становится способом развлечения, а иногда и личным психологом.

    Большая часть опрошенных ожидаемо использует ИИ для работы и учебы.  «С помощью нейросетей я генерирую коды для интернет-ресурсов, чат-ботов и дизайна сайтов», – делится молодой человек. «А я использую его для обучения, поиска информации и систематизации каких-либо данных», – перечислила девушка.

    «Мне ИИ тоже пригождается в работе, но разве что для того, чтобы проверить знаки препинания», – рассказывает мужчина. Его спутница добавляет: «Я не так часто обращаюсь к нейросетям, но они помогают быстрее писать письма по рабочим вопросам».

    Для другой части населения искусственный интеллект стал помощником в личных делах. «ИИ помогает мне во многом – от советов, какой крем использовать на лице и как общаться с девушками до чтения документов или составления заявления в суд», – рассказывает молодой человек.

    «Я обращаюсь к ИИ по личным психологическим вопросам. Это помогает зачастую обходиться без помощи психологов. Хотя я понимаю, что он не может провести консультацию в полной мере», – говорит другой москвич.

    «Если мне грустно, я могу пообщаться с нейросетью как с подругой. Хотя это так себе собеседник», – поделилась молодая девушка и добавила, что зачастую ИИ плохо поддерживает, но сам по себе опыт кажется ей интересным.

    Иные обходятся совершенно без цифровой помощи. «Я занимаюсь совершенно другими делами, продаю промышленное масло. У меня нет необходимости в ИИ», – указывает мужчина. «А я его попросту боюсь. Не понятно, что будет дальше», – заключил один из опрошенных.

    Ранее газета ВЗГЛЯД спросила у горожан, как они относятся к знакам судьбы и верят ли в интуицию.

    2 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Удары по Киеву повышают безопасность регионов России

    Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Целями российских ударов по Киеву стали предприятия по сборке ракет и дронов дальнего радиуса действия, а также склады топлива, которое используется ВСУ в зоне СВО. Таким образом Россия защищает безопасность не только военных на фронте, но и мирного населения регионов в глубине своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по данным Минобороны, во время ночных ударов по Киеву было применено несколько десятков ракет – это достаточно серьезная цифра, учитывая, что они работали по ключевым целям, расположенным в украинской столице», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он привел информацию российского военного ведомства о том, что под атаку попало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс» – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго».

    Также завод выпускает оперативно-тактические ракеты Fire Point-7,-9, управляемые ракеты «Нептун-МД» и зенитные управляемые ракеты проекта «Клон». «Согласно сообщению Минобороны, продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности Воздушных сил Украины и их способность противостоять системам ПВО. Это ключевое звено в ракетном производстве республики», – заметил Кнутов.

    «Поражение предприятия важно еще и потому, что украинские и немецкие специалисты сейчас дорабатывают Fire Point для увеличения дальности действия до тысячи км. А «Фламинго» они планируют усовершенствовать, установив систему наведения ракет Taurus», – пояснил спикер.

    Также в Киеве было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Научно-производственная компания «Атлон Авиа». По данным Минобороны, это одно из опорных предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 «Лютый», ударными БПЛА «Магура УА», а также БПЛА других типов и барражирующими боеприпасами.

    Кроме того, удар был нанесен по сборочному предприятию авиационной промышленности ГП «Антонов». Это основная производственная база разработки и выпуска пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборки и модернизации БПЛА «Лютый».

    «Собственно, «Лютый» используется чаще всего для ударов по нашим жилым объектам, социальной инфраструктуре. Они применялись, в том числе в ходе недавних массовых атак по российским регионам. Таким образом, уничтожение мест их производства – это операция для количественного и качественного снижения ударного потенциала ВСУ и обеспечения безопасности наших мирных жителей», – детализировал эксперт.

    Помимо этого, атаке подвергся ракетный агрегатно-детальный «Киевский радиозавод», осуществляющее модернизацию прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники. «Кроме того, по данным Минобороны, интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники, выпускаемые предприятием, напрямую влияют на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ», – продолжил аналитик.

    Также было поражено предприятие «Киев-25», выпускающее программно-аппаратные средств комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима». «Это системы для борьбы с нашими БПЛА «Герань». Они используются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения. Их цель – мешать запуску, полетам и атакам российских ударных беспилотников. В результаты работы украинских РЭБ дрон может попадать в пустырь, вместо ранее заданной цели», – объяснил собеседник.

    Кнутов указал и на важность атаки по транспортно-логистическому центру «МЛП-Чайка», где хранятся БПЛА, боевые части и боеприпасы к ним, а также различные комплектующих к вооружению и технике, поступающим из-за рубежа. «Это первоначальное звено украинского ВПК и снабжения ВСУ. Поражение объекта означает, что дроны не будут собраны, а подбитая в зоне СВО техника – отремонтирована. Украинские подразделения получат меньше поддержки, что поспособствует продвижению российских сил», – детализировал он.

    Принципиальный момент, по словам аналитика – удар по складу горюче-смазочных материалов «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»), обеспечивающий поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, дизельное топливо с данного склада направляется подразделениям ВСУ в зону боевых действий.

    «Топливо с этих станций идет прямиком в части ВСУ, воюющие в Донбассе. Важность уничтожения этого пункта обусловлена еще и тем, что Новоград-Волынский расположен недалеко от границы с Румынией и используется для западной военной поддержки Киева. Наши удары создают серьезные проблемы украинским силам в логистике», – добавил собеседник.

    «Противник хранит бензин для военных под видом гражданского в черте Киева. Банковая по привычке использует мирное население в качестве живых щитов. Мы уничтожаем ресурс, который будет использоваться ВСУ непосредственно в зоне СВО. Украина сама делает свою столицу линией боевого соприкосновения», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве.

    Также была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Атака была проведена в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру, отметило ведомство.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны России меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.

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    1 июля 2026, 18:15 • Новости дня
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Днепропетровской области в результате серии ударов корректируемыми авиабомбами был поражен Просянский элеватор, используемый ВСУ как логистический узел.

    Этот объект являлся одним из крупнейших элеваторов на Украине, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Он активно использовался противником в качестве важного логистического узла.

    В конце июня российская армия нанесла серию ударов по логистике ВСУ в Днепропетровской области.

    В этом же регионе военные уничтожили базу горюче-смазочных материалов украинских войск.

    Месяцем ранее ракета «Искандер-М» поразила еще один крупный логистический хаб противника.

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    1 июля 2026, 22:22 • Видео
    Франция обвиняет СБУ в теракте

    Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

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    1 июля 2026, 18:16 • Новости дня
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи, рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, бывший президент и бывший премьер-министр этой страны Дмитрий Медведев в качестве специального посланника президента России Владимира Путина примет участие в церемонии прощания с погибшим лидером Исламской Республики в Тегеране», – сообщил дипломат, передает ТАСС.

    Траурные мероприятия в иранской столице начнутся 3 июля. Ожидается прибытие высокопоставленных представителей из более чем 30 государств. С 4 по 5 июля гроб с телом верховного лидера установят в религиозно-общественном комплексе Мосалла, где все желающие смогут отдать дань уважения.

    Масштабное траурное шествие по центральным улицам Тегерана запланировано на 6 июля. Затем тело перевезут в Кум – главный религиозный центр страны, где церемонии продолжатся на следующий день. Похороны Али Хаменеи состоятся 9 июля в Мешхеде, родном городе погибшего лидера.

    Ранее офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначил церемонии прощания и похорон на начало июля. Власти исламской республики пообещали привлечь к ответственности виновников гибели политика.

    Президент России Владимир Путин решительно осудил убийство аятоллы.

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    1 июля 2026, 21:26 • Новости дня
    Врач Парамонов назвал шесть признаков опасного для здоровья водоема
    Врач Парамонов назвал шесть признаков опасного для здоровья водоема
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Если есть знак «купание запрещено», вода цветет, плавают утки и мертвая рыба, много тины, рядом пасутся животные, недалеко свалка, трубы или промзона – лучше здесь не купаться. Особенно детям, беременным, пожилым людям и людям с иммунодефицитом», – сказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Алексей Парамонов. Он разъяснил, как визуально можно определить непригодный для купания водоем.

    «Главное правило: для купания лучше выбирать не просто «чистый на вид» водоем, а официально разрешенное место для купания. В России качество воды и состояние пляжей контролирует Роспотребнадзор, но важно понимать: он оценивает прежде всего организованные зоны отдыха и пляжи, которые предъявлены к приемке перед купальным сезоном и затем контролируются в течение сезона. Это не означает, что каждый пруд, карьер или участок реки где-то за городом автоматически проверен и безопасен», – говорит Парамонов.

    При оценке пляжа, рассказывает он, смотрят не только на воду. Проверяют пробы воды и песка, санитарно-химические и микробиологические показатеели, иногда паразитологические и радиологические показатели песка, состояние территории, наличие туалетов, раздевалок, душевых, урн, спасательного и медицинского пунктов. Поэтому знак «купание запрещено» или отсутствие статуса официальной зоны купания – это уже важный сигнал, даже если вода кажется прозрачной.

    «Первый красный флаг непригодного для плавания водоема – водоплавающие птицы: утки, гуси, чайки. Для многих людей это выглядит идиллически: пруд, камыши, уточки. Но с медицинской точки зрения это не лучшее место для отдыха. Водоплавающие птицы участвуют в цикле развития некоторых паразитов, в частности церкарий. Они вызывают церкариоз, или «зуд купальщика»: личинки внедряются в кожу, затем погибают, вызывая выраженную аллергическую воспалительную реакцию – зуд, покраснение, папулы, иногда очень неприятную сыпь. Особенно часто это бывает в мелких теплых стоячих водоемах», – делится врач.

    Второй плохой признак, по его словам, это «цветение» воды: зеленая пленка, мутная зеленоватая вода, скопления водорослей, неприятный болотный запах. Это может быть связано с активным размножением цианобактерий и другой водной флоры. Такая вода может раздражать кожу и слизистые, провоцировать конъюнктивит, дерматит, тошноту, диарею при случайном заглатывании. Детей, поскольку они чаще глотают воду при купании, на такие водоемы водить не следует.

    «Далее, плохим знаком является большое количество камыша, тины, густых водных растений у берега, илистое дно, мелководье, плохо обновляемая вода. Сами по себе камыши не являются инфекцией, но это маркер стоячей, прогретой, биологически активной воды. В такой зоне легче поддерживается цикл паразитов, больше улиток и других промежуточных хозяев, больше органики, выше риск контакта с загрязненной водой. Особенно неудачная идея – купаться в заросшем мелком пруду, где одновременно есть птицы», – предупреждает Парамонов.

    Четвертый красный флан, продолжает терапевт, пасущиеся неподалеку животные, наличие фермы, частного сектора со стоками, место выгула собак, сельхозугодья. Такой водоем может загрязняться фекальными стоками и ливневыми смывами. Там могут быть кишечная палочка и другие бактерии, сальмонеллы, кампилобактер, яйца гельминтов, цисты простейших. Последствия – от гастроэнтерита с диареей, температурой и рвотой до более серьезных инфекций. В России на пресных водоемах также нужно помнить о лептоспирозе: он связан с мочой животных, в том числе грызунов, собак, сельскохозяйственных животных. Риск этих инфекций всегда выше в теплой стоячей воде, особенно если у человека есть ссадины и порезы на коже.

    «Пятый признак места, где купаться не стоит, – расположенные рядом свалки, мусор, несанкционированные стоки, трубы, промзона, оживленная дорога. Здесь речь идет уже не только об инфекциях: с ливневыми водами в водоем могут попадать нефтепродукты, тяжелые металлы, бытовая химия, органические загрязнения. Купание в такой воде может вызвать раздражение кожи и слизистых, а при заглатывании – желудочно-кишечные проблемы. Визуально такой водоем определяется по радужной пленке на воде, запахом канализации или химии, пеной, необычным цветом воды», – предупреждает специалист.

    Шестой важный сигнал – мертвая рыба, резкий запах, пена, мусор у берега, плавающие отходы, мутная вода после ливня, делится врач. После сильных дождей вода в городских и пригородных водоемах может временно резко ухудшаться из-за смыва с дорог, газонов, выгулов животных, сельхозземель. Даже официальные пляжи в такие периоды могут давать плохие пробы.

    «Практический совет простой: если это не официальный пляж, если есть знак «купание запрещено», вода цветет, плавают утки и мертвая рыба, много тины, рядом пасутся животные, недалеко свалка, трубы или промзона – лучше здесь не купаться. Особенно детям, беременным, пожилым людям и людям с иммунодефицитом. Прозрачная вода не гарантирует безопасность, а красивый природный вид не заменяет лабораторный контроль», – заключил Парамонов.

    Ранее заместитель начальника профильного отдела столичного главка МЧС Людмила Боярова назвала главные правила безопасного купания в жару. По ее словам, нырять следует только в проверенных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не купаться в одиночку вдали от берега. Эксперт также напомнила о важности наблюдения за детьми у воды и о том, что помощь тонущему нужно оказывать с берега или используя подручные средства.

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    2 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Владелец задержанного Францией танкера Tagor получил миллионный штраф

    Владелец задержанного Францией танкера Tagor получил штраф в 1 млн евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Судовладелец выплатит крупную сумму за отсутствие флага и отказ подчиниться требованиям властей, после чего судно сможет покинуть территориальные воды республики.

    Прокуратура французского города Брест назначила взыскание в размере 1 млн евро собственнику нефтяного танкера Tagor, передает ТАСС.

    Наказание вынесено за навигацию без опознавательного флага и неподчинение законным требованиям военных.

    В рамках заключенного соглашения о признании вины арест с корабля планируется снять. «С судна будет снят административный арест и оно сможет покинуть территориальные воды Франции», – сообщили в надзорном ведомстве.

    1 июня президент Эмманюэль Макрон заявлял, что военно-морские силы республики совместно с Британией перехватили в Атлантическом океане подсанкционное судно, следовавшее из России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти действия незаконными и граничащими с пиратством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские военные корабли перехватили в Атлантике судно Tagor.

    В Кремле сочли действия Парижа незаконными. Посольство России во Франции потребовало освободить капитана танкера.

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    2 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе таможенного пункта «Красный камень» в Брянской области произошла еще одна атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на источник в Telegram.

    По данным телеканала, удар был нанесен повторно, однако каким именно средством он был осуществлен, не уточняется, пишет Lenta.ru. Информации о разрушениях также не приводится. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

    До этого днем  украинский беспилотник самолетного типа атаковал туристический автобус, следовавший по маршруту Минск – Анапа, в районе таможенного перехода «Красный камень». В результате удара травмы получили два водителя, им была оказана необходимая медицинская помощь. Пассажиры автобуса, являющиеся гражданами Белоруссии, не пострадали и были доставлены в Гомельскую область.

    Следователи завели дело о теракте из-за атаки на автобус в Брянской области.

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    1 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    ФАС потребовала от Apple перестать дискриминировать российские поисковики
    ФАС потребовала от Apple перестать дискриминировать российские поисковики
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба России официально вынесла предупреждение американской корпорации Apple.

    Американской корпорации предписано обеспечить равные условия для работы отечественных сервисов и выполнить требования по обязательной предустановке российского программного обеспечения на гаджеты.

    «ФАС выдала предупреждение Apple, компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS», – говорится в сообщении на сайте службы.

    В конце июня Минцифры попросило антимонопольное ведомство проверить деятельность американской корпорации.

    В октябре прошлого года ФАС потребовала от компании предоставить возможность выбора отечественного поисковика по умолчанию.

    В июне прошлого года Госдума обязала производителя разрешить установку российского магазина приложений RuStore на свои устройства.

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    1 июля 2026, 19:30 • Новости дня
    Безработица в России в мае упала до исторического минимума

    Росстат: Уровень безработицы в России снизился до 2,1% в мае

    Tекст: Валерия Городецкая

    В мае 2026 года уровень безработицы в России опустился до 2,1%, достигнув минимального значения за всю историю наблюдений с 1991 года, следует из данных Росстата.

    Общее число безработных в стране сократилось до 1 млн 618 тыс. человек, что на 58 тыс. меньше по сравнению с апрелем, передает «Интерфакс».

    В предыдущие два месяца, марте и апреле, показатель держался на уровне 2,2%. Аналогичные значения фиксировались в начале текущего года и в конце 2025 года.

    В последний раз безработица опускалась до рекордных 2,1% в феврале этого года. До этого такой же уровень наблюдался в ноябре и августе 2025 года.

    Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил об остывании российского рынка труда. До этого министр констатировал острую нехватку специалистов в различных отраслях отечественной экономики.

    Президент России Владимир Путин назвал уровень безработицы в стране самым низким среди государств G20.

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    2 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    Фигуристке Жилиной разрешили выступать за Азербайджан

    Российской фигуристке Жилиной разрешили выступать за Азербайджан

    Фигуристке Жилиной разрешили выступать за Азербайджан
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Cпортсменка из академии Евгения Плющенко Вероника Жилина официально сменила спортивное гражданство и теперь будет защищать цвета азербайджанской национальной команды на международных турнирах.

    Международный союз конькобежцев (ISU) выдал российской фигуристке Веронике Жилиной специальный документ Clearance Certificate, который позволяет ей официально представлять Азербайджан на соревнованиях, передает РИА «Новости».

    Сертификат оформляют при условии наличия гражданства или длительного проживания на территории новой страны.

    В мае отечественная Федерация фигурного катания на коньках предоставила девушке необходимое открепление. Из-за проблем со здоровьем талантливая воспитанница двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко была вынуждена пропустить два соревновательных сезона.

    Спортсменка успешно владеет несколькими сложнейшими элементами ультра-си. Ранее она становилась победительницей Финала Гран-при России среди юниоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Международный союз конькобежцев отказал Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана.

    Накануне организация разрешила фигуристу Александру Плющенко представлять эту страну на международных турнирах.

    В мае серебряный призер чемпионата России Софья Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России об отчислении из национальной команды ради смены спортивного гражданства.

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    1 июля 2026, 17:44 • Новости дня
    Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по украинскому конфликту

    Канцлер Германии Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц рассчитывает на скорое участие Москвы в диалоге по урегулированию конфликта на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что Россия захочет принять участие в урегулировании украинского кризиса, передает RT. Свое заявление политик сделал на пресс-конференции в Берлине, где также присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    «Мы надеемся, что Россия захочет принять участие в переговорах в скором времени», – сказал Мерц.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к мирному диалогу с Киевом. В качестве основы для обсуждения предлагаются договоренности, которые были достигнуты сторонами в Стамбуле. Глава МИД Сергей Лавров также подтверждал готовность российской стороны возобновить переговорный процесс в любой момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран к мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее лидеры Британии, Франции и ФРГ обсудили в Лондоне потенциальные переговоры с Россией.


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    2 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Захарова: Даже Кличко признал масштаб удара по Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что даже мэр Киева Виталий Кличко признал масштаб российских ударов по территории Украины.

    Дипломат процитировала слова Кличко, который, по ее утверждению, так оценил произошедшее: «Это была ужасная ночь для Киева. Самая масштабная атака». Соответствующий комментарий Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

    При этом она подчеркнула, что российские удары были направлены не по гражданской инфраструктуре, а по военно-стратегическим объектам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

    Напомним, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил применение нескольких десятков ракет по ключевым целям.

    Ранее Захарова назвала убийства мирных граждан повседневной практикой украинских властей.

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    1 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    Захарова заявила об отсутствии перспектив возобновления диалога с Западом

    Захарова: Европа находится в милитаристском угаре, диалог с ней невозможен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова исключила шансы на урегулирование связей с западными партнерами.

    «Пока мы выдвигаем реалистичные предложения и готовы брать на себя определенные обязательства, с той самой западной стороны мы видим совершенно иной подход: там царит откровенная русофобия, а это просто одно из проявлений национализма, ксенофобии, нетерпимости», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Дипломат добавила, что в текущих условиях общество наблюдает настоящий милитаристский угар. По ее словам, подобная обстановка делает рассуждения о перспективах возобновления диалога абсолютно бессмысленными.

    Ранее Захарова сообщила об осознании европейскими странами ошибочности своей русофобской позиции.

    Она обвинила Владимира Зеленского и поддерживающие его государства Европы в препятствовании мирному урегулированию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал европейский милитаризм.

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    1 июля 2026, 19:46 • Новости дня
    СК возбудил уголовное дело после нападения на медика в Петербурге

    СК завел дело о нападении на фельдшера скорой помощи в Петербурге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве после нападения нетрезвой женщины на сотрудника скорой помощи в центре Петербурга.

    Инцидент произошел ночью 30 июня на площади Искусств в Петербурге, передает городское ГСУ СК РФ. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина напала на фельдшера и нанесла ему удар бутылкой по голове.

    Пострадавшему медику оперативно оказали необходимую помощь. Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

    Сейчас следователи проводят комплекс действий для установления всех обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года агрессивный пациент угрожал пневматическим пистолетом фельдшеру скорой помощи в Петербурге.

    Ранее пьяный мужчина обстрелял из ружья машину медиков в Ленинградской области. До этого полиция задержала петербуржца за избиение медработника в автомобиле скорой помощи.

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    1 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Захарова заявила об адской сущности Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский не имеет власти над раем и адом, однако его принадлежность ко второму не вызывает вопросов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обещания Киева устроить «40 дней ада».

    «Раем и адом не Зеленский распоряжается. Но то, что он принадлежит второй категории, сомнений нет», – заявила российский дипломат в ходе брифинга, передает ТАСС. По словам Захаровой, анонсированная Зеленским 40-дневная операция против России подтверждает террористическую сущность киевского режима.

    Ранее Захарова назвала украинского лидера кровавым узурпатором. В апреле дипломат обвинила украинского лидера в провоцировании ядерного конфликта.

    Месяцем ранее официальный представитель МИД охарактеризовала Зеленского бункерным террористом.

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    1 июля 2026, 21:04 • Новости дня
    Средства ПВО сбили 133 украинских дрона за 12 часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны заявило об уничтожении 133 украинских беспилотников над российскими регионами в течение 12 часов в среду.

    Отражение массированного налета продолжалось с 8.00 до 20.00 по московскому времени, сообщается в канале ведомства в Max.

    Вражеские дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, перехват целей успешно осуществили над столичным регионом, Ставропольским и Краснодарским краями. Также аппараты уничтожили в небе над Башкирией, Калмыкией и акваторией Азовского моря.

    В понедельник дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 96 украинских беспилотников над территорией России. В ночь на понедельник военные перехватили 209 вражеских летательных аппаратов.

    Сутками ранее российские средства ПВО сбили 213 дронов над регионами страны и морскими акваториями.

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