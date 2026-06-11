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    Мигранты вернули Европу к идее концлагерей
    ВЦИОМ назвал главные поводы для гордости за Россию
    Глава Минобороны Британии Хили подал в отставку из-за недофинансирования ведомства
    МИД назвал следующую страну, где пройдет конкурс «Интервидение»
    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран
    Предметный план панорамы обороны Севастополя частично сохранился после атаки ВСУ
    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС
    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза
    Разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    5 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    6 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    4 комментария
    11 июня 2026, 16:47 • Новости дня

    Москвичи рассказали о своем отношении к знакам судьбы и интуиции

    Москвичи рассказали о своем отношении к знакам судьбы и интуиции
    @ Science Photo Library/Reuters Connect

    Tекст: Алёна Задорожная

    Подсказки Вселенной, личное предчувствие или просто совпадение? Москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД о своем отношении к знакам судьбы и интуиции.

    «Однажды мне нужны были березовые листья для гербария в декабре. В тот же день я пошла в библиотеку, взяла старый учебник по химии на 600 страниц. Приношу домой, открываю, а оттуда вываливаются засушенные березовые листья», – рассказала одна из москвичек.

    Другие участники опроса тоже связывают подобные случаи с работой подсознания. «Лично у меня плохая интуиция, но я верю, что Вселенная всегда подсказывает, что и как сделать, как себя повести», – рассуждает другая. «У меня иногда срабатывает интуиция. Это так называемое неосознанное знание, когда ты о чем-то знаешь заранее», – делится молодой человек.

    Некоторые же уверены, что прошлое способно давать о себе знать в моменте. «У меня бывает дежавю. Я прямо чувствую, что уже проживала этот момент», – рассказывает еще одна опрошенная. А другая девушка признается, что предпочитает не прислушиваться к внутреннему голосу: «Я обычно не слушаю интуицию, хотя иногда она очень громко кричит».

    Впрочем, есть и те, кто относится к этому достаточно скептично. «Наверное, это простые совпадения», – считает горожанка. «Думаю, интуиция – это паттерны, сохраненные в голове», – детализирует респондент.

    Сторонники рационального подхода идут дальше. «У интуиции и знаков судьбы нет никакой доказательной базы, поэтому я в них не верю», – объясняет следующий опрошенный. «В жизни я все-таки руководствуюсь математическими или физическими категориями», – соглашается девушка.

    Впрочем, встречаются и совсем нетривиальные теории. «Я верю в так называемого футбольного бога. В этой сфере распространены суеверия. Например, нельзя оценивать турнирные расклады во время матча, смотреть таблицу, плюсуя очки. Ну а все остальное – ерунда», – поделился молодой человек.

    Ранее москвичи рассказали о своем отношении к татуировкам, а дерматолог поделилась советами, как защитить рисунки от воздействия солнца.

    10 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны

    Три страны выступили против возвращения хоккеистов России на международные турниры

    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны
    @ Sychkova Ekaterina/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии продолжают выступать против возвращения российских сборных на международные турниры, несмотря на возможные изменения в позиции международной организации.

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии выступили против возвращения российских хоккеистов к международным соревнованиям. При этом спортивные чиновники отказываются комментировать свои возможные действия, если решение о возвращении россиян все же будет принято, отмечает ТАСС.

    «В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым. Но в уставе IIHF таких пунктов [позволяющих отстранить Россию] нет, за исключением тех, которые касаются безопасности», – заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон. Позицию шведского коллеги полностью поддержали в федерациях Финляндии и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Позже совет организации пообещал рассмотреть вопросы допуска российских команд в индивидуальном порядке. А президент IIHF Люк Тардиф запланировал обсуждение статуса отстраненных сборных на сентябрь.

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    10 июня 2026, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола

    Политолог Ткаченко объяснил цель контактов Британии, ФРГ и Франции с Москвой

    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола
    @ Stefan Rousseau/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    «Евротройка» в диалоге с Россией надеется выторговать себе место за столом переговоров по поводу окончания конфликта на Украине. Однако у Москвы свои вопросы к Европе, например о замороженных активах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее послы Британии, Германии и Франции выразили желания встретиться с замминистром МИД РФ.

    «В целом, формат «евротройки» (неформальное сотрудничество Британии, Германии и Франции на украинском направлении, также называемое в западных медиа E3) в первую очередь направлен на реализацию интересов непосредственно ее участников. Соответственно, на встрече с замминистра МИД РФ они в первую очередь будут говорить о своих желаниях, а не единой Европы», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Формально, с точки зрения дипломатического протокола, они имеют на это полное право. И в принципе, Сергей Лавров уже отметил, что Россия будет относиться к их просьбе исключительно как к рабочей рутине – ничего серьезного от нее никто в Москве не ждет», – полагает он.

    «Однако тем для обсуждения с Европой у нас хватает. Это и статус замороженных активов РФ, и тонкости восстановления (при встречном желании сторон) отношений, которые были сведены Старым Светом к нулю. Другое дело, что конкретики по данным вопросам от наших визави мы вряд ли дождемся», – считает собеседник.

    «Допускаю, что наиболее принципиальным вопросом встречи для них станет попытка достичь согласия Москвы на присутствии за будущим столом переговоров по завершению боевых действий на Украине Лондона, Берлина и Парижа. Однако эта инициатива для России неприемлема, поскольку «евротройка» является полноценной стороной конфликта и в качестве «посредников» мы их точно не видим», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому максимум, на что может рассчитывать Е3 – это оказаться за столом переговоров за одной стороной с Украиной в противоположном от нас конце. Важно, однако, что Россия не отказывается от подобных встреч полностью. Мы демонстрируем открытость к диалогу, но одновременно и подчеркиваем: по-настоящему включиться в разговор Москва готова лишь в том случае, если почувствует серьезность намерений Старого Света», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Германии и Франции просят о встрече с замминистра дипведомства России. «Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – пояснил он.

    Вероятно, по задумке стран «евротройки», предметом обсуждения должны стать условия для достижения мира на Украине, предложенные ими 7 июня. Так, Лондон, Берлин и Париж настаивают на том, чтобы Москва инициировала немедленное прекращение огня.

    Лидеры государств также требуют юридически обязательных гарантий безопасности. При этом «тройка» оставляет за собой право развернуть на территории Украины иностранный военный контингент. Замороженные же активы РФ предлагается оставить «обездвиженными» до окончания боевых действий.

    Интересно, что президент Финляндии Александр Стубб назвал Е3 лучшей группой для начала диалога с Россией от лица ЕС. Впрочем, Сергей Лавров отметил, что союз уже имел немало шансов на то, чтобы помочь Москве и Киеву урегулировать противоречия, однако Старый Свет их упустил, пишет РИА «Новости».

    Напомним, что Владимир Путин уже формулировал «критерии» приемлемых для России переговорщиков. Он уточнял, что европейцы в праве самостоятельно выбирать подобное лицо, однако на его счету не должно быть оскорбительных высказываний в адрес Москвы.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 09:00 • Новости дня
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона намерена добиваться исключения из «черного списка» ООН, в который Россию внесли из-за безосновательных обвинений в сексуальном насилии в зоне специальной военной операции, заявил заместитель главы МИД Александр Алимов.

    Алимов заявил, что Москва потребует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша отменить решение о включении России в черный список из-за обвинений в сексуальном насилии на Украине, передает РИА «Новости». По словам заместителя министра иностранных дел, обвинения основаны на дезинформации, поступающей от Киева.

    «С генсекретарем диалог поддерживать будем для доведения наших озабоченностей и будем требовать от него отозвать это решение», – заявил Алимов.

    Он подчеркнул, что российской стороне не было предоставлено никаких конкретных материалов, подтверждающих причастность военнослужащих к подобным преступлениям.

    Заместитель главы МИД также выразил сомнение в том, что требования к Гутеррешу принесут результат, поскольку он, по мнению дипломата, выполняет политический заказ в последние месяцы своей работы. Алимов добавил, что Россия продолжит добиваться решения этого вопроса уже от преемника нынешнего генерального секретаря.

    Организация Объединенных Наций впервые включила российские силы в ежегодный «черный список» за сексуальное насилие в зонах конфликтов.

    Заместитель главы МИД Александр Алимов сообщил об отказе Москвы от взаимодействия со спецпредставителем генсека ООН по этому вопросу.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Антониу Гутерреша в откровенном подыгрывании западным странам.

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    10 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России, если республика хочет сохранить безвизовое сообщение с ЕС, сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    «Они нам говорят, если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством», – заявил спикер, передает ТАСС. По его словам, в случае разрушения страны пользоваться безвизовым режимом будет некому.

    Папуашвили добавил, что европейские чиновники просят Тбилиси навредить собственной экономике ради сближения с визовой политикой Брюсселя. Однако власти Грузии не намерены разрушать страну, даже если Евросоюз пытается превратить визовый вопрос в политическое оружие.

    Напомним, Евросоюз назначил на 11 июня переговоры с Грузией о возможной отмене безвизового режима.

    Ранее Папуашвили отказался присоединяться к антироссийским санкциям ради сохранения свободного въезда в Европу.

    Еврокомиссар Кая Каллас уже угрожала лишить республику действующего с 2017 года либерального визового режима.

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    10 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    В Севастополе спасли три фрагмента поврежденной ВСУ панорамы Рубо
    В Севастополе спасли три фрагмента поврежденной ВСУ панорамы Рубо
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате вражеской атаки на на Музей обороны Севастополя удалось спасти три уцелевшие части панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», сообщили в музее.

    После атаки противника на Музей обороны Севастополя удалось частично спасти историческую панораму Франца Рубо, передает РИА «Новости». В пресс-службе заповедника поделились первыми результатами спасательной операции. «Из здания уже эвакуированы три фрагмента поврежденного огнем полотна», – рассказали представители учреждения.

    В настоящее время пожарные расчеты завершают тушение огня. Специалисты проводят тщательную проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Операция по поиску и перемещению оставшихся элементов картины продолжается.

    Дальнейшую судьбу произведения искусства определят профильные эксперты. Им предстоит оценить общее состояние холста и принять решение о целесообразности его реставрации.

    Ранее украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что утраченное в результате происшествия историческое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет воссоздано благодаря ранее проведенной цифровизации материалов.

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    10 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Посол России вернулся в Ереван после консультаций в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатического представительства РФ в Армении Сергей Копыркин вернулся в Ереван после консультаций в Москве.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили возвращение руководителя дипмиссии, сообщает ТАСС. «После консультаций в Москве посол вернулся в Ереван и приступил к работе, будет проводить прием по случаю Дня России», – заявили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая МИД России вызвал Сергея Копыркина в Москву для консультаций из-за сближения Армении с Евросоюзом.

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    11 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза

    Захарова: Киев каждую неделю бомбит Евросоюз

    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на регулярные инциденты с украинским оружием в европейских странах.

    По ее словам, западные государства продолжают спонсировать Киев, закрывая глаза на очевидные последствия, передает РИА «Новости».

    «Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин «политическое членовредительство», то лучше иллюстрации не найти», – подчеркнула Захарова.

    В качестве примеров дипломат перечислила происшествия в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии. Она упомянула беспрецедентный случай, когда истребитель НАТО сбил беспилотник альянса над территорией союзника, добавив, что в ответ Запад лишь призывает выделять Украине больше денег.

    В начале мая греческие военные обезвредили украинский ударный беспилотник у острова Лефкада.

    В конце мая другой дрон упал на крышу жилого дома в румынском Галаце.

    Захарова назвала обвинения западных стран в адрес России бездоказательными.

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    11 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Эстонские военные вырыли 10 км противотанковых рвов на границе с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Таллин продолжает наращивать оборонительные сооружения на границе с Россией, создавая противотанковые рвы и устанавливая специальные заграждения для предотвращения потенциальных угроз.

    Вооруженные силы Эстонии за два месяца обустроили 10 километров противотанковых рвов на псковском участке границы с Россией, передает РИА «Новости».

    Местами новые защитные линии усилены бетонными конструкциями, известными как «зубы дракона».

    «За два месяца на юго-восточной границе Эстонии с Россией вырыли десять километров противотанковых рвов», – сообщает эстонская газета Postimees. По информации издания, укрепления появились в районе волости Сетомаа. Таллин не планирует ограничиваться одной линией обороны и готов при необходимости возвести дополнительные рубежи.

    В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Североатлантический альянс объясняет эти действия необходимостью сдерживания, однако российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, представляющие опасность для ее интересов.

    Протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров. При этом между государствами до сих пор нет юридически оформленного рубежа. Подписанные в 2014 году договоры о границе и разграничении морских пространств так и не были ратифицированы парламентами обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля эстонские вооруженные силы приступили к новому этапу создания противотанковых рвов на границе с Россией. Месяцем позже правительство республики выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление восточных рубежей.

    В конце мая ФСБ зафиксировала попытки Таллина нарушить договоренности о разграничении водных пространств Чудского озера.

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    10 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Ульянов уличил МАГАТЭ в двойных стандартах

    Ульянов заявил об игнорировании МАГАТЭ российских докладов по ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) основывает свои отчеты исключительно на украинских данных, полностью игнорируя официальные сообщения Москвы о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов заявил, что МАГАТЭ применяет двойные стандарты, ссылаясь на украинские сообщения и игнорируя российские по передает РИА «Новости».

    «Содержащиеся в очередном докладе гендиректора МАГАТЭ «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине» двусмысленные и уклончивые формулировки более невозможны... В отчете нет ни одной ссылки на российские информационные циркуляры о реальном положении дел на данной станции... Налицо – очевидные двойные стандарты», – подчеркнул спикер во время сессии совета управляющих.

    Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра вблизи Энергодара. Объект перешел под российскую юрисдикцию в октябре 2022 года.

    Производство энергии на энергоблоках было остановлено в сентябре того же года. С апреля 2024 года все реакторы станции переведены в состояние холодного останова.

    Накануне Москва отвергла проект годового доклада агентства из-за отрицания российской юрисдикции над Запорожской АЭС.

    Глава Росатома Алексей Лихачев предупредил о реальной угрозе ядерной безопасности Европы на фоне ежедневных украинских атак.

    В конце мая руководство станции официально уведомило МАГАТЭ об ударе вражеского дрона по машинному залу шестого энергоблока.

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    11 июня 2026, 15:50 • Новости дня
    МИД назвал следующую страну, где пройдет конкурс «Интервидение»

    МИД подтвердил проведение конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии

    МИД назвал следующую страну, где пройдет конкурс «Интервидение»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило планы по организации международного мероприятия на Ближнем Востоке.

    «Уникальный конкурс «Интервидение» в 2026 пройдет в Саудовской Аравии», – подчеркнули представители министерства, передает РИА «Новости».

    В МИД также уточнили порядок отбора конкурсантов. Процесс выбора участников будет проходить в строгом соответствии с установленным регламентом.

    В начале июня заместитель министра иностранных дел Александр Панкин подтвердил планы по проведению мероприятия за рубежом.

    Ранее специальный представитель президента России Михаил Швыдкой сообщил об отсутствии препятствий для реализации этого проекта.

    Финал прошлого музыкального конкурса в Москве собрал рекордную аудиторию из 4 млрд зрителей.

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    10 июня 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин поинтересовался состоянием и готовностью пляжей в Анапе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства в ходе совещания с правительством обратил внимание на готовность курортной инфраструктуры Черноморского побережья к приему отдыхающих.

    Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства поднял вопрос о текущем состоянии пляжных территорий на юге страны. Особое внимание было уделено черноморским курортам, передает РИА «Новости».

    В рамках мероприятия с докладом выступил генеральный директор детского санатория «Вита» в Анапе Василий Димоев. Руководитель оздоровительного комплекса доложил о ситуации на побережье.

    «Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?» – спросил Путин. В ответ Димоев заверил президента, что прибрежная зона полностью открыта и готова к безопасной работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России обсудил с губернатором Краснодарского края очистку прибрежных зон от нефтепродуктов.

    В конце мая специалисты восстановили семь с половиной километров пострадавших пляжей Анапы. А на Петербургском международном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила абсолютную безопасность курортных территорий для летнего отдыха.

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    10 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Путин опроверг искусственное влияние государства на курс валют

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России не предпринимают никаких специальных мер для ручного управления курсом национальной валюты, заявил глава государства.

    Государство воздерживается от прямого вмешательства в процесс формирования курса национальной валюты, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает РИА «Новости».

    «Искусственно мы здесь ничего не делаем», – подчеркнул глава государства. Он добавил, что страна может рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение иных важных экономических параметров.

    Эти факторы неизбежно отразятся на валютном рынке. добавил президент и обратил внимание на необходимость объективной оценки текущей ситуации профильными специалистами и частными инвесторами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня президент России назвал жесткую денежно-кредитную политику вынужденной мерой для сдерживания цен.

    Напомним, в мае российская валюта показала рост на 12 %. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснял колебания курса исключительно рыночными механизмами.

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    10 июня 2026, 18:56 • Новости дня
    Вертолеты Ми-171А3 переданы компании «Газпром»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», передал компании «Газпром» три первых серийных офшорных вертолета Ми-171А3, сообщает Минпромторг.

    Эти машины полностью состоят из отечественных комплектующих и собраны на Улан-Удэнском авиационном заводе, сообщается в канале ведомства в Max. Новая техника отвечает строгим требованиям Международной ассоциации производителей нефти и газа.

    «Одна из важных характеристик Ми-171А3 – возможность выполнения полетного задания в сложных метеорологических условиях. Навигационное оборудование делает возможным использование машины даже в условиях тумана, осадков и плохой видимости. Вертолет имеет систему аварийного приводнения, оснащен спасательными плотами и авариестойкой топливной системой», – сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

    В марте холдинг «Вертолеты России» завершил сертификацию машины Ми-171А3 в полностью импортозамещенном исполнении.

    В апреле этот многоцелевой вертолет успешно прошел испытания в условиях экстремальных морозов Якутии.

    На Петербургском международном экономическом форуме глава Бурятии Алексей Цыденов анонсировал первый коммерческий заказ на данную технику от компании «Газпром».

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    10 июня 2026, 21:55 • Новости дня
    В Москве открыли мемориальную доску в честь историка Тарле
    В Москве открыли мемориальную доску в честь историка Тарле
    @ РВИО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду в столице на здании Дипломатической академии МГИМО Министерства иностранных дел России была открыта мемориальная доска в честь выдающегося историка Евгения Тарле.

    Памятная доска, выполненная в классическом стиле, установлена Российским военно-историческим обществом на фасаде дома, где ученый трудился с 1944 по 1955 годы, говорится в сообщении РВИО, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Скульптор Денис Стритович воплотил образ историка в момент выступления перед студентами.

    «На лекции Тарле было невозможно попасть. Туда не надо было заманивать студентов. Они заходили с другим курсом, с другим потоком, потому что это было невероятно интересно. Мы сегодня не можем посмотреть его лекцию – кинозаписи не сохранились. Но мы можем почитать его книги, которые читаются, как исторический роман. Я всех вас призываю: покупайте собрание сочинений Тарле», – заявил на церемонии открытия памятной доски помощник президента России и председатель РВИО Владимир Мединский.

    Впервые о планах открытия мемориальной доски, а также о первом современном переиздании полного собрания сочинений Тарле, включая ранее неизданные труды, было объявлено в прошлом году, который в историческом сообществе прошел под знаком памяти историка. Тогда же была учреждена премия имени Е. В. Тарле за выдающийся вклад в историческое просвещение. В 2026 году добавлена новая номинация «Премия Тарле. Учитель» для преподавателей истории, разрабатывающих и использующих лучшие практики преподавания предмета.

    Академик Евгений Тарле при жизни был признан классиком исторической науки, которому удавалось сочетать научность и увлекательность изложения. Он оставил после себя около 600 научных работ, охватывающих период от Средних веков до начала ХХ века.

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    10 июня 2026, 19:56 • Новости дня
    Путин утвердил возврат налоговых переплат наследникам умерших

    Путин подписал закон о возврате налоговых переплат наследникам умерших

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России утвердил изменения в Налоговый кодекс, позволяющие наследникам получать средства, формирующие положительное сальдо единого налогового счета умершего гражданина.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий наследникам возвращать переплаты по налогам умерших граждан. Соответствующий документ уже опубликован на портале правовых актов, пишет РИА «Новости».

    До 1 января 2027 года наследники смогут обращаться в налоговые органы с заявлением о возврате средств, составляющих положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС) наследодателя. Нотариусы в этот переходный период будут получать бумажные справки о состоянии счета от ФНС. Формы необходимых документов появятся на сайте ведомства.

    С 2027 года процесс автоматизируют: переплаты умерших налогоплательщиков начнут переходить на ЕНС наследников без заявлений. Нотариусы станут запрашивать информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Задержка связана с необходимостью доработки механизмов обмена данными между ФНС и Федеральной нотариальной палатой.

    Кроме того, наследников временно освобождают от уплаты пеней на недоимки умершего. Эта льгота действует до получения свидетельства о наследстве, но не более шести месяцев с момента его открытия или решения суда об объявлении человека умершим. Закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением норм, отложенных до 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба разъяснила порядок приостановки операций по банковским счетам граждан из-за долгов. Осенью прошлого года нотариусов обязали официально уведомлять наследников о наличии кредитных обязательств покойного. До этого юристы оценили автоматизацию процесса сбора документов для оформления наследства.

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