Москвичи рассказали о своем отношении к знакам судьбы и интуиции

Tекст: Алёна Задорожная

«Однажды мне нужны были березовые листья для гербария в декабре. В тот же день я пошла в библиотеку, взяла старый учебник по химии на 600 страниц. Приношу домой, открываю, а оттуда вываливаются засушенные березовые листья», – рассказала одна из москвичек.

Другие участники опроса тоже связывают подобные случаи с работой подсознания. «Лично у меня плохая интуиция, но я верю, что Вселенная всегда подсказывает, что и как сделать, как себя повести», – рассуждает другая. «У меня иногда срабатывает интуиция. Это так называемое неосознанное знание, когда ты о чем-то знаешь заранее», – делится молодой человек.

Некоторые же уверены, что прошлое способно давать о себе знать в моменте. «У меня бывает дежавю. Я прямо чувствую, что уже проживала этот момент», – рассказывает еще одна опрошенная. А другая девушка признается, что предпочитает не прислушиваться к внутреннему голосу: «Я обычно не слушаю интуицию, хотя иногда она очень громко кричит».

Впрочем, есть и те, кто относится к этому достаточно скептично. «Наверное, это простые совпадения», – считает горожанка. «Думаю, интуиция – это паттерны, сохраненные в голове», – детализирует респондент.

Сторонники рационального подхода идут дальше. «У интуиции и знаков судьбы нет никакой доказательной базы, поэтому я в них не верю», – объясняет следующий опрошенный. «В жизни я все-таки руководствуюсь математическими или физическими категориями», – соглашается девушка.

Впрочем, встречаются и совсем нетривиальные теории. «Я верю в так называемого футбольного бога. В этой сфере распространены суеверия. Например, нельзя оценивать турнирные расклады во время матча, смотреть таблицу, плюсуя очки. Ну а все остальное – ерунда», – поделился молодой человек.

Ранее москвичи рассказали о своем отношении к татуировкам, а дерматолог поделилась советами, как защитить рисунки от воздействия солнца.

