Дерматолог рассказала о защите кожи с татуировками от солнца

Дерматолог Петросова дала рекомендации по защите кожи с татуировками от солнца

Tекст: Татьяна Косолапова

«Кожа с татуировкой требует более внимательного отношения к солнцу. Пигмент татуировки находится в дерме, а ультрафиолет влияет не только на саму кожу, но и на чернила. Главные риски – выцветание и искажение рисунка, раздражение или воспалительная реакция в зоне татуировки, а в отдельных случаях – фоточувствительные реакции на пигменты», – говорит Петросова.



Она подчеркивает, что особенно важно защищать свежую, недавно сделанную татуировку. Вплоть до полного заживления ее не стоит подвергать активному солнцу, поскольку это может усилить воспаление, ухудшить заживление и повлиять на качество рисунка. Впоследствии татуированные участки лучше защищать также тщательно, как зоны с высоким риском солнечного повреждения. Для этого лично использовать SPF 50+, желательно в форме крема или стика. Средство необходимо наносить за 20–30 минут до выхода на солнце и следует обновлять каждые полтора-два часа, в том числе в случае контакта с водой, например, при купании в водоеме, активного потоотделения или трения одеждой.

По словам дерматолога, особого внимания требуют открытые зоны: плечи, предплечья, лопатки, грудь, голени, тыльная поверхность стоп. Именно эти участки часто получают много ультрафиолета, но о них легко забывают.

«Цветные татуировки могут быть более чувствительны к солнцу. Некоторые пигменты, особенно красные, желтые и оранжевые, чаще ассоциируются с реакциями: зудом, отеком, покраснением, воспалением именно в зоне нанесения пигмента. Один из возможных механизмов – фотосенсибилизация, когда под действием ультрафиолета запускается локальная кожная реакция. А например, черные чернила обычно более стабильны, но это не значит, что они не нуждаются в защите. Такие татуировки тоже могут выцветать, терять четкость контуров и реагировать на интенсивное солнце», – объясняет врач.

Особого внимания к своему телу, продолжает она, требуется людям, отдавшим предпочтение блэкаут-татуировкам (техника тату, подразумевающая сплошное затемнение какого-то участка кожи черным цветом). При большой площади плотного черного пигмента кожа может сильнее нагреваться на солнце. Кроме того, у пациентов иногда возникает ложное ощущение, что «раз кожа закрашена, солнце ей не страшно». Это распространенная ошибка, предупреждает специалист, ведь такая кожа все равно нуждается в нанесении солнцезащитного крема и физической защите одеждой.

«Кстати говоря, белые татуировки тоже уязвимы. На солнце белый пигмент может желтеть, менять оттенок и быстрее терять четкость. А если белая татуировка нанесена поверх старого пигмента или на зону рубца, результат и реакция кожи могут быть менее предсказуемыми», – замечает Петросова.

Солнце сокращает срок «жизни» любой татуировки с эстетической точки зрения, продолжает собеседница, но для здоровья кожи важнее, чтобы «хозяин» постоянно наблюдал за реакцией своего организма к изменяющимся условиям. Если после солнца в зоне татуировки появляется зуд, припухлость, стойкое покраснение, болезненность или необычная реакция, это повод обратиться к дерматологу, а не списывать все на обычный загар.

Ранее дерматолог и косметолог Галина Амосова рассказала, что долгое пребывание на солнце без использования солнцезащитного крема может обернуться ожогами разной степени, а также ускоряет гиперпигментацию и повышает вероятность развития злокачественных кожных заболеваний.