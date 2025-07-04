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Дерматолог рассказала об опасности отказа от солнцезащитных кремов
Слишком длительное пребывание под солнцем без защиты угрожает ожогами, ускоряет гиперпигментацию и повышает вероятность развития злокачественных кожных заболеваний, сообщила дерматолог и косметолог Галина Амосова.
Популярная практика нанесения масел для загара и отказ от использования SPF-средств существенно увеличивают риск гиперпигментации и рака кожи, сказала Амосова «Газете.Ru».
Специалист подчеркнула, что даже смуглым людям необходим крем с SPF не ниже 15, а обладателям светлой кожи или кожных проблем – только с индексом 50-100.
Амосова отметила, что многие забывают наносить защиту на веки, уши, заднюю часть шеи и кисти рук, хотя эти области особенно уязвимы. «Также не стоит пренебрегать защитой для кожи головы, особенно в области пробора, и если вы – обладатель тонких волос», – указала она.
По словам дерматолога, масла практически не защищают от UVB/UVA-лучей, а наоборот, усиливают риск ожогов: они фокусируют свет, перегревают кожу и ухудшают терморегуляцию. Использование пилингов, скрабов и кислот усиливает опасность пигментации, а солярий увеличивает риск меланомы на 75%.
Врач пояснила, что даже водостойкий санскрин необходимо обновлять каждые 2-3 часа и после купания, так как пот и трение одежды снижают его эффективность. При пасмурной погоде также требуется SPF-защита, поскольку UVA-лучи проходят сквозь облачность. Частое пребывание на солнце ускоряет старение и обезвоживание кожи, а здоровый загар появляется только постепенно – за два-три дня.
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