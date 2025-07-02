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Врач предупредила об опасности шелковицы при трех заболеваниях
Врач Гузман предупредила об опасности шелковицы при трех заболеваниях
Ягода шелковица может вызвать расстройство желудка и вздутие живота, а также усугубить течение хронических заболеваний, связанных с уровнем сахара, давлением или пищеварением, рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
Из-за высокого содержания глюкозы и фруктозы ягодой следует пользоваться осторожно диабетикам, нужно консультироваться с врачом для определения безопасной порции, сказала специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Она пояснила, что шелковица раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника, поэтому противопоказана при гастрите, язве желудка и других хронических заболеваниях ЖКТ в период обострения. Ягода обладает гипотензивным эффектом, из-за чего ее употребление опасно людям с пониженным давлением.
Врач добавила, что чрезмерное употребление шелковицы может вызвать расстройство желудка, диарею и вздутие живота. Гузман не рекомендовала сочетать шелковицу с молочными продуктами, чтобы избежать нарушений пищеварения.
Специалист рассказала, что несмотря на возможные риски, шелковица содержит витамины и минералы, которые предотвращают анемию, укрепляют кости и улучшают состояние кожи и волос. Витамин C и антиоксиданты усиливают иммунитет, а калий способствует снижению давления и укрепляет сосуды. Клетчатка стимулирует работу кишечника, железо предотвращает анемию, кальций и магний укрепляют кости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эндокринолог Зухра Павлова рекомендовала включать в рацион твердую и хрустящую пищу для ускорения обмена веществ. Эксперт отметила, что такая еда способствует лучшему контролю аппетита.