Врач предупредила об опасности шелковицы при трех заболеваниях

Врач Гузман предупредила об опасности шелковицы при трех заболеваниях

Tекст: Алексей Дегтярев

Из-за высокого содержания глюкозы и фруктозы ягодой следует пользоваться осторожно диабетикам, нужно консультироваться с врачом для определения безопасной порции, сказала специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Она пояснила, что шелковица раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника, поэтому противопоказана при гастрите, язве желудка и других хронических заболеваниях ЖКТ в период обострения. Ягода обладает гипотензивным эффектом, из-за чего ее употребление опасно людям с пониженным давлением.

Врач добавила, что чрезмерное употребление шелковицы может вызвать расстройство желудка, диарею и вздутие живота. Гузман не рекомендовала сочетать шелковицу с молочными продуктами, чтобы избежать нарушений пищеварения.

Специалист рассказала, что несмотря на возможные риски, шелковица содержит витамины и минералы, которые предотвращают анемию, укрепляют кости и улучшают состояние кожи и волос. Витамин C и антиоксиданты усиливают иммунитет, а калий способствует снижению давления и укрепляет сосуды. Клетчатка стимулирует работу кишечника, железо предотвращает анемию, кальций и магний укрепляют кости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эндокринолог Зухра Павлова рекомендовала включать в рацион твердую и хрустящую пищу для ускорения обмена веществ. Эксперт отметила, что такая еда способствует лучшему контролю аппетита.