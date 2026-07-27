День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Эксперт назвала правила успешного телефонного собеседования
За успех телефонного собеседования отвечает интонация
Для успешного прохождения интервью по телефону кандидатам следует говорить медленнее и четче, а также следить за положением тела и интонацией, рассказала руководитель направления дирекции приоритетных образовательных инициатив Президентской академии Наталья Карташева.
«Говорить лучше чуть медленнее и четче, чем обычно. В телефонном разговоре собеседник не видит мимику и жесты, поэтому основное впечатление создают голос, интонация и ясность ответов», – рассказала она ТАСС.
Карташева отметила, что во время беседы полезно слегка улыбаться, так как это положительно влияет на интонацию.
Специалист посоветовала заранее подготовить место для общения: найти тихое помещение, проверить качество связи и заряд батареи телефона.
Кроме того, правильная осанка помогает сделать речь более уверенной и собранной, поэтому общаться лучше сидя за столом или стоя.