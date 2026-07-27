Эксперт Балынин назвал суммы первых больничных для самозанятых

Самозанятые начнут получать первые больничные в августе

Tекст: Катерина Туманова

«В случае уплаты добровольных взносов на протяжении периода более шести месяцев, но менее одного года, при страховом стаже восемь лет и более размер выплаты за полный календарный месяц составит 70% от страховой суммы с поправкой на страховой стаж: 24,5 или 35 тыс. рублей», – рассказал он ТАСС.

Доцент Балынин уточнил, что при страховом стаже от пяти до восьми лет сумма составит 19,6 или 28 тыс. рублей, при страховом стаже менее пяти лет – 14,7 или 21 тыс. рублей.

Специалист добавил, что подавшие заявления в январе и платившие взносы с февраля по июль самозанятые смогут получить деньги в августе. Программа добровольного страхования для этой категории работников стартовала в начале года. Тариф составляет 3,84% от выбранной базовой суммы.

Ежемесячный платеж при базе в 35 тыс. рублей равен 1344 рублям, а при 50 тыс. рублей – 1920 рублям. Итоговая сумма пособия зависит от выбранных условий и накопленного стажа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав в феврале предложил выдавать больничные листы самозанятым россиянам. Эксперты объяснили правила двойных выплат по больничному. Минздрав объяснил идеи по новым правилам больничных для часто болеющих.