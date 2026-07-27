День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Эксперт Балынин назвал суммы первых больничных для самозанятых
Самозанятые начнут получать первые больничные в августе
Граждане с особым налоговым статусом смогут претендовать на компенсации по временной нетрудоспособности размером до 35 тыс. рублей уже в конце лета, сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
«В случае уплаты добровольных взносов на протяжении периода более шести месяцев, но менее одного года, при страховом стаже восемь лет и более размер выплаты за полный календарный месяц составит 70% от страховой суммы с поправкой на страховой стаж: 24,5 или 35 тыс. рублей», – рассказал он ТАСС.
Доцент Балынин уточнил, что при страховом стаже от пяти до восьми лет сумма составит 19,6 или 28 тыс. рублей, при страховом стаже менее пяти лет – 14,7 или 21 тыс. рублей.
Специалист добавил, что подавшие заявления в январе и платившие взносы с февраля по июль самозанятые смогут получить деньги в августе. Программа добровольного страхования для этой категории работников стартовала в начале года. Тариф составляет 3,84% от выбранной базовой суммы.
Ежемесячный платеж при базе в 35 тыс. рублей равен 1344 рублям, а при 50 тыс. рублей – 1920 рублям. Итоговая сумма пособия зависит от выбранных условий и накопленного стажа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав в феврале предложил выдавать больничные листы самозанятым россиянам. Эксперты объяснили правила двойных выплат по больничному. Минздрав объяснил идеи по новым правилам больничных для часто болеющих.