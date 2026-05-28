Минздрав объяснил идеи по новым правилам больничных для часто болеющих
Новый порядок выдачи больничных для часто болеющих россиян предусматривает короткий лист нетрудоспособности и обязательное решение врачебной комиссии по причинам частых заболеваний, сообщили в Минздраве.
Новый порядок оформления больничных листов для часто болеющих граждан позволит выявлять причины длительной нетрудоспособности и улучшать медицинскую помощь, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России. В ведомстве предложили выдавать часто болеющим гражданам больничный на короткий срок, в течение которого соберется врачебная комиссия и определит причины частой заболеваемости.
«Как мы уже говорили ранее, проектируемые нововведения позволят выявлять причины длительного состояния нетрудоспособности для принятия необходимых мер по улучшению оказания медицинской помощи и повышению ее доступности», – заявили в Минздраве. В ведомстве отметили, что частое оформление листков нетрудоспособности может говорить о необходимости более углубленной оценки состояния здоровья пациента.
Главной задачей врачебной комиссии назвали выявление факторов, влияющих на частоту заболеваний, и разработку комплексного плана лечения и профилактики, что должно повысить качество жизни и трудоспособность людей. Рассмотрение случаев частых больничных направлено на защиту здоровья граждан, раннее выявление тяжелых болезней и расширение доступа к необходимым обследованиям и консультациям специалистов.
По данным Минздрава, собранная информация поможет не только обнаруживать симптомы заболеваний на ранней стадии, но и за счет активной профилактики возвращать людей к профессиональной деятельности, в том числе работников из так называемой группы риска по развитию отдельных заболеваний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав предложил сократить срок выдачи больничных до трех дней для пациентов, оформлявших листок нетрудоспособности четыре и более раз за полгода.
Ранее Минздрав России утвердил обновленные условия и порядок формирования больничных листов, расширив права родителей в отпуске по уходу за ребенком и самозанятых граждан на получение пособий по временной нетрудоспособности.
До этого ведомство уже заявляло о планах скорректировать порядок выдачи больничных, введя экспертизу временной нетрудоспособности с участием врачебной комиссии для пациентов с частыми обращениями за листком нетрудоспособности.