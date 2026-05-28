Французского миллиардера делают «покровителем пропаганды Кремля»

Tекст: Валерия Вербинина

Заголовок статьи во французском «Монд» на первый взгляд звучит почти комплиментарно: «Влиятельная Ксения Федорова, ранее глава RT France, отныне является протеже Венсана Боллоре». Однако для читателей этого издания само имя Боллоре выглядит как красная тряпка для быка: миллиардер и медиамагнат, владелец империи, в которую входят в том числе известные телеканалы Canal+ и Cnews, радиостанция Europe 1, издательская группа Hachette, известен своими ультраправыми взглядами.

В такой газете, как «Монд», Боллоре может фигурировать исключительно в отрицательном контексте, и то же самое относится к людям, которые упоминаются в качестве его главных сотрудников. Вся статья, по сути, представляет собой атаку на Боллоре и Ксению Федорову, которая много лет работала на российском международном телеканале RT и доросла до поста главы французского вещания.

Непосредственным поводом для нападения, судя по всему, стал обед 21 мая, устроенный Институтом надежды – еще одним созданием Боллоре, который долго лелеял идею создать нечто вроде элитного клуба с целью повлиять на выборы президента в 2027 году. На обеде присутствовали разные значительные лица, представители крупных бизнесменов, советник Жордана Барделла, возможного кандидата от крайне правого «Национального объединения» на выборах 2027 года, и Ксения Федорова, которую «Монд» характеризует как «самую влиятельную пропагандистку Кремля во Франции».

Судя по всему, обед 21 мая кого-то сильно напугал, потому что именно в этот день на RFI появился «разоблачительный» материал, по сравнению с которым стиль «Монд» покажется образцом вежливости. Ксения Федорова в нем прямо именуется «рупором российской пропаганды во французских СМИ», которая «регулярно выступает на CNews и Europe 1, публикуется в Journal du Dimanche, выпустила книгу в издательстве Fayard и продолжает продвигать кремлевские нарративы».

Попутно ее выставили ответственной за увольнение из структур Боллоре русофобски настроенных сотрудников. Таковых оказалось аж целых двое: генерал Брюно Клермон, бывший военный консультант CNews, и журналист Виктор Эйро, которого перестали приглашать на Europe 1 после перепалки с Ксенией в прямом эфире.

В совершенно «демократическом» духе RFI обвинил Ксению в том, что она «работает на разведслужбы враждебного нам государства», практически прямым текстом призвал отозвать у нее вид на жительство во Франции. Депутат макронистской группы в Европарламенте Валери Айе обратилась в Арком, местный регулятор аудиовизуальных медиа, с требованием проверить деятельность Федоровой.

Атака на Федорову продолжилась на портале Politico, который также без всяких околичностей охарактеризовал ее как «иностранного агента», хоть и вынужден был признать, что «нет доказательств того, что она получает деньги от Кремля».

«В преддверии выборов в следующем году, когда Макрон пообещал принять новые меры по борьбе с иностранным вмешательством, появление Федоровой в эфире указывает на пробел в усилиях Европы по борьбе с российской дезинформацией, – пишет издание. – Санкции могут закрыть телекомпанию (имеется в виду запрет вещания RT в ЕС), но они мало что делают для того, чтобы помешать распространению идей Кремля в основных СМИ, когда на французском телевидении появляется комментатор, лояльный к России».

Собственно говоря, Ксения Федорова стала сотрудницей медиаимперии Боллоре не вчера. Писать о ней начали еще в прошлом году, в заведомо недружелюбном духе – взять хотя бы материал Franceinfo, который дал понять, что считает ее причастной к «кремлевской пропаганде». Однако нынешняя травля и размах нападок все же выходят за рамки практикуемых на Западе расправ с журналистами, которые по каким-то причинам сделались неугодны.

Как бывшая глава подразделения RT, Ксения представляет собой чрезвычайно удобную мишень, и оставалась бы таковой вне зависимости от того, что она говорит или делает. Чего же хотят добиться французские СМИ, устроившие против нее атаку? Ответ на этот вопрос становится очевиден, если обратить внимание на то, что

одновременно с этой медийной атакой в части французских СМИ разворачивается куда более широкая кампания, направленная против уже упомянутого Венсана Боллоре, миллиардера и медиамагната ультраправых взглядов.

Дело в том, что европейский политический ландшафт меняется на глазах. Если раньше ультраправые силы играли маргинальную роль, и говорить о них было принято исключительно в слегка презрительном тоне, сейчас эти силы находятся на подъеме. Проводимые друг за другом опросы общественного мнения, которые отрабатывают модели первого и второго туров президентских выборов, предстоящих в 2027 году, отдают пальму первенства ультраправым.

Самый свежий опрос Odoxa констатирует, что за крайне правого Барделла в первом туре проголосовали бы 32%, за центриста Эдуара Филиппа – 17%, за крайне левого Жан-Люка Меланшона – 16%. В случае второго тура Барделла против Филиппа первый выиграл бы, так как за него готовы проголосовать 52% опрошенных.

Центристы теряют свои позиции во Франции, иными словами – они теряют власть. А президентская власть в этой стране значит очень много. Можно, не претендуя на ясновидение, предсказать, что вплоть до объявления окончательных результатов выборов весной следующего года мы еще увидим немало интересного.

Будучи успешным бизнесменом, Венсан Боллоре сконцентрировал в своих руках большое количество СМИ, которые вполне способны оказать влияние на ход выборов. То, что RFI именует его действия «реакционным крестовым походом», отражает банальный страх потери власти.

Именно поэтому столь сильного игрока и пытаются вывести из игры. Уже несколько месяцев империю медиамагната сотрясают конфликты, явно срежиссированные извне. Так, около 140 авторов, широко распиарив свой уход, в апреле покинули издательство Grasset (входит в группу Hachette). В качестве повода был выдвинут тот факт, что Боллоре уволил директора издательства Оливье Нора. Сам Боллоре утверждал, что уход Нора стал следствием неважных финансовых результатов издательства и того, что Нора получал не соответствующую результатам высокую зарплату.

В мае 600 французских киноработников (включая известную актрису Жюльет Бинош) подписали выступление против канала Canal+ и Боллоре, обличив «растущее влияние ультраправых на искусство кино». В ответ представитель Canal+ заявил, что они больше не будут сотрудничать с подписантами. Тут внезапно вспомнили, что Canal+ является главным спонсором французского кино, и подписанты слегка растерялись: судя по всему, они были уверены в своей безнаказанности.

Все эти конфликты широко освещались левой и центристской прессой, а само выступление кинематографистов было опубликовано в левом Liberation. В итоге сын Боллоре выступил с призывом «успокоиться», но Лига прав человека и профсоюз работников кино уже объявили о намерении подать в суд на Canal+, так что это еще не конец.

В данном контексте

атака против Ксении Федоровой является частью более широкой атаки против Боллоре, которого пытаются выставить как «покровителя кремлевских пропагандистов»,

то есть человека заведомо подозрительного, и тем самым обесценить поддержку, которую он может оказать близким ему политикам. Сейчас во Франции на кону стоит слишком многое, и эта атака на ультраправого медиамагната явно будет не последней.

Если бы Боллоре владел футбольной командой, то соответствующие технологи подсуетились бы и постарались организовать против него выступления футболистов, что в год чемпионата мира могло бы иметь серьезные последствия. Но увы, футбольной команды у Боллоре нет. Поэтому и приходится раздувать скандалы с тем, что есть – нервными писателями, работниками кино и раздувать прошлое бывшей сотрудницы RT, которую так удобно обвинять во всех возможных грехах.