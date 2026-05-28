МИД: Москва будет оценивать отношения с Арменией по делам
Россия продолжает считать Армению естественным партнером на Южном Кавказе, но перспективы двусторонних отношений зависят исключительно от практических шагов Еревана, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова сообщила, что российская сторона намерена судить о перспективах двусторонних отношений по реальным шагам Еревана, передает РИА «Новости».
Она отметила расхождение между декларациями армянского руководства и его политической практикой.
«Мы слышим заявления официальных армянских лиц о намерении Еревана сохранить отношения с Россией, о том, что не позволят кому-либо использовать республику против нашей страны, однако, судить мы привыкли не по словам только, а еще и по делам. А они с упомянутыми словами почему-то все больше и больше расходятся», – подчеркнула Захарова в ходе брифинга.
При этом дипломат добавила, что Россия продолжает рассматривать Армению в качестве естественного партнера на Южном Кавказе. По ее словам, отношение к армянскому народу остается неизменным, и Москва желает ему исключительно мира и процветания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили создать официальный реестр антироссийских решений руководства Армении.
Глава армянского МИД Арарат Мирзоян опроверг заявления о негативном влиянии Евросоюза на Ереван.
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу перечислил недружественные действия армянских властей.