Израильская армия нанесла точечный удар по Бейруту

Tекст: Денис Тельманов

Вооруженные силы Израиля осуществили точечную атаку на Бейрут, передает РИА «Новости». «Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по Бейруту. Подробности будут представлены позднее», – заявили в армейской пресс-службе.

Помимо этого, за прошедшие сутки израильские военные поразили более 135 целей шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Удары пришлись на районы Тира, долины Бекаа и южную часть страны. В ходе операции были уничтожены около 10 пусковых установок и атакован тренировочный лагерь группировки.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении усилить военное давление на «Хезболлу» для нанесения ей сокрушительного поражения. Предыдущая атака израильских ВВС на ливанскую столицу была зафиксирована 6 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия атаковала инфраструктуру шиитского движения в районе ливанского города Тир.

Ранее беспилотник ВВС Израиля ликвидировал командира элитного спецподразделения «Радван» в пригороде Бейрута.

В конце марта военные провели масштабную волну ударов по объектам группировки в ливанской столице.