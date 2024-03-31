СМИ: Нетаньяху проведут операцию по удалению грыжи

МИД: Россия не может смотреть, как санкции ООН превращают в неизбирательное орудие

Захарова: Россия не может смотреть, как санкции СБ ООН превращаются в неизбирательное орудие

Tекст: Вера Басилая

Захарова в своем комментарии в отношении ожесточенной реакции Запада на ветирование Россией проекта резолюции о продлении мандата группы санкционных экспертов по КНДР отметила, что Россия не может спокойно смотреть, когда санкции превращаются в неизбирательное орудие наказания тех или иных государств.

По ее словам, бесконечные санкции бесполезны для достижения целей, но приводят к финансово-экономической блокаде целого государства с негативными последствиями для населения.

Официальный представитель МИД России заявила, что целью экспертов, которых нельзя назвать независимыми и беспристрастными, являлась компрометация Пхеньяна и дискредитация друзей КНДР. По словам Захаровой, экспертные запросы были проработаны Россией, и можно сказать, что большая часть не имела под собой достаточно веских оснований.

Дипломат подчеркнула, что история с группой экспертов по КНДР поможет ООН «избавиться от зависимости от своих американских кураторов».

Ранее Россия заветировала в СБ ООН проект резолюции о продлении мандата группы санкционных экспертов по КНДР, чем вызвала ожесточенную реакцию США и некоторых других западных стран.