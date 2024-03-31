Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.6 комментариев
СМИ: Нетаньяху проведут операцию по удалению грыжи
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье вечером сделают операцию по лечению грыжи, сообщили местные СМИ со ссылкой на канцелярию.
Как передает гостелерадиокомпания KAN, операция будет проводиться под полной анестезией. The Times of Israel сообщала, что грыжу обнаружили в ходе планового осмотра накануне вечером, пишет ТАСС.
Отмечается, что пост премьера временно займет заместитель премьера и министр юстиции Ярив Левин.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху установили кардиостимулятор. СМИ указали, что операция по его установке прошла успешно и без осложнений.