  • Новость часаЗа сутки российская ПВО сбила 178 украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень
    Россия вошла в пятерку лидеров G20 по темпам роста экономики
    Захарова пригрозила бойкотом товаров из Франции после слов о спортсменах России
    Маск предложил Украине начать переговоры с Россией до потери Одессы
    Буданов рассказал о выгоде использования террористов РДК
    В США назвали штат, который не защищен НАТО
    Одессу назвали ключом к безопасности юга России
    В США еще одно судно врезалась в мост на реке (видео)
    ОАК возобновила испытания самолета Ил-114
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Капитализм утратил свой изначальный смысл

    Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё еще не хочет нас отпускать.

    38 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    27 комментариев
    31 марта 2024, 17:06 • Новости дня

    СМИ: Нетаньяху проведут операцию по удалению грыжи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье вечером сделают операцию по лечению грыжи, сообщили местные СМИ со ссылкой на канцелярию.

    Как передает гостелерадиокомпания KAN, операция будет проводиться под полной анестезией. The Times of Israel сообщала, что грыжу обнаружили в ходе планового осмотра накануне вечером, пишет ТАСС.

    Отмечается, что пост премьера временно займет заместитель премьера и министр юстиции Ярив Левин.

    Ранее сообщалось, что Нетаньяху установили кардиостимулятор. СМИ указали, что операция по его установке прошла успешно и без осложнений.

    30 марта 2024, 18:46 • Новости дня
    МИД: Россия не может смотреть, как санкции ООН превращают в неизбирательное орудие

    Захарова: Россия не может смотреть, как санкции СБ ООН превращаются в неизбирательное орудие

    МИД: Россия не может смотреть, как санкции ООН превращают в неизбирательное орудие
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    США и другие западные страны вложились в мониторинговый инструмент и надеялись с его помощью и дальше решать свои собственные геополитические задачи антипхеньянской направленности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем комментарии в отношении ожесточенной реакции Запада на ветирование Россией проекта резолюции о продлении мандата группы санкционных экспертов по КНДР отметила, что Россия не может спокойно смотреть, когда санкции превращаются в неизбирательное орудие наказания тех или иных государств.

    По ее словам, бесконечные санкции бесполезны для достижения целей, но приводят к финансово-экономической блокаде целого государства с негативными последствиями для населения.

    Официальный представитель МИД России заявила, что целью экспертов, которых нельзя назвать независимыми и беспристрастными, являлась компрометация Пхеньяна и дискредитация друзей КНДР. По словам Захаровой, экспертные запросы были проработаны Россией, и можно сказать, что большая часть не имела под собой достаточно веских оснований.

    Дипломат подчеркнула, что история с группой экспертов по КНДР поможет ООН «избавиться от зависимости от своих американских кураторов».

    Ранее Россия заветировала в СБ ООН проект резолюции о продлении мандата группы санкционных экспертов по КНДР, чем вызвала ожесточенную реакцию США и некоторых других западных стран.

    Коментарии (31)
    31 марта 2024, 06:58 • Новости дня
    В США еще одно судно врезалось в мост на реке

    В США произошло еще одно столкновение грузового судна с мостом

    В США еще одно судно врезалось в мост на реке
    @ t.me/rt_russian

    Tекст: Денис Тельманов

    В США произошел еще один инцидент, связанный с повреждением речной транспортной инфраструктуры

    Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома, в результате чего перекрыли движение по шоссе, сообщает ТАСС со ссылкой на местное министерство транспорта.

    «US-59 перекрыто на реке Арканзас к югу от города Соллисо из-за столкновения баржи с мостом», – сообщили в ведомстве.

    Отмечается, что после того, как мост проверили специалисты, движение восстановили. По предварительным данным, никто не пострадал. При этом данные о врезавшемся в мост судне не приводятся.


    Ранее сообщалось, что контейнеровоз Dali, который 26 марта врезался в мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в США, получил повреждения, но остался цел, поскольку корпус судна не был пробит.

    Всего к разбору завалов привлечены 377 человек.

    Американская администрация выделила $60 млн на первичные расходы, связанные с ремонтом обрушившегося моста.

    По оценкам экспертов, в общей сложности работы по ремонту моста могут обойтись властям в несколько миллиардов долларов.

    Министр транспорта США Пит Буттеджадж отмечал, что убытки от приостановки деятельности порта в Балтиморе в связи с обрушением моста составляют от $100 млн до $200 млн в день.



    Коментарии (27)
    30 марта 2024, 19:17 • Новости дня
    ВС России «Ураганом» уничтожили мост снабжения ВСУ в Курахово

    «РВ»: Российские войска уничтожили «Ураганом» мост снабжения ВСУ в Курахово

    ВС России «Ураганом» уничтожили мост снабжения ВСУ в Курахово
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военкоры сообщили об уничтожении российскими войсками расчетом БМ-27 «Ураган» моста в Курахово, по которому поступало снабжение для ВСУ.

    «Ураган» при корректировке с БПЛА нанес удар по железнодорожному мосту в Курахово, которое находится под контролем Украины. По нему украинские боевики перевозят боеприпасы на позиции, передает Ura.ru  со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны»

    Ранее «Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области.

    Коментарии (37)
    30 марта 2024, 20:52 • Новости дня
    Россия ударами по энергетике Украины парализовала переброску резервов ВСУ

    Полковник СБУ Стариков: ВСУ не могут перебрасывать резервы из-за разрушительных ударов России

    Россия ударами по энергетике Украины парализовала переброску резервов ВСУ
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Россия парализовала ВСУ из-за ударов по энергетической инфраструктуре Украины, переброска резервов оказалась невозможной, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Вышка».

    Стариков заявил, что ранее якобы украинская армия могла перебрасывать войска в нужном направлении, но после последних прилетов по энергоструктуре эта задача оказалась непосильной, потому что выведено из строя питание, которое идет на железнодорожный комплекс, передает РИА «Новости».

    По его словам. Россия готовит наступление с разных сторон, у русских подтянуты резервы везде, подрывая логистику Украины и уничтожая энергетику.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.

    Военные эксперты объяснили масштабные удары России по энергообъектам Украины готовящимися серьезными действиями российской армии.

    Коментарии (28)
    31 марта 2024, 12:50 • Новости дня
    Бортников: Спецслужбы ищут действующих на стороне Украины предателей
    Бортников: Спецслужбы ищут действующих на стороне Украины предателей
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор ФСБ РФ Александр Бортников в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что спецслужбы России сделают все для поиска и наказания предателей, которые действуют в составе украинских террористических подразделений.

    Зарубин опубликовал интервью в своем Telegram-канале. Бортников отметил, что правоохранительные органы и спецслужбы активно занимаются поиском и поимкой преступников. Он подчеркнул, что для этого будет делаться все необходимое, передает РИА «Новости»

    Ранее Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след. Кроме того, СК выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

    Коментарии (22)
    30 марта 2024, 20:08 • Новости дня
    Пушков назвал Туска ярким примером деградации политического лидерства в Европе

    Сенатор Пушков : Слова Туска о «предвоенной эпохе» служат ярким примером деградации политического лидерства в Европе

    Пушков назвал Туска ярким примером деградации политического лидерства в Европе
    @ Bernd Elmenthaler/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    У премьера Польши Дональда Туска не хватило ума, национального чувства и фантазии, чтобы задуматься, что «предвоенная эпоха», и особенно возможный переход к эпохе военной чреват для самой Польши, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Сенатор считает, что высказывания Туска о предвоенной эпохе служат ярким примером деградации политического лидерства в Европе.

    По его словам, Туск, заявляя о переходе мира в «предвоенную эпоху» и допуская «буквально любой сценарий», напрасно не развивает дальше мысль, потому что для пограничных стран, находящихся на стыке противоборствующих сторон,  возможный переход от эпохи предвоенной к эпохе военной чреват, следует из поста Пушкова в Telegram-канале.

    Пушков считает, что премьеру Польши стоило бы предотвратить такой переход, чем со «сладким ужасом» говорить о его возможности.

    И ради чего Польша с такой готовностью влетает в предвоенную эпоху? Ради какой возвышенной цели? Не из-за судьбы же Донбасса или Харькова. Дело, как всегда было в польской истории, в непомерных амбициях польской элиты, которые никогда не доводили Польшу до добра.

    Ранее Туск в в интервью Die Welt заявил, что Европа вступает в «предвоенную эпоху» и «война больше не является концепцией из прошлого», а на данный момент возможен буквально любой сценарий. «Мы не видели подобной ситуации с 1945 года», – считает польский премьер.

    Коментарии (17)
    31 марта 2024, 12:05 • Новости дня
    Захарова пригрозила бойкотом товаров из Франции после слов о спортсменах России
    Захарова пригрозила бойкотом товаров из Франции после слов о спортсменах России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила бойкотом французских товаров в ответ на заявление мэра Парижа Анн Идальго о нежелании видеть российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде.

    Захарова в своем Telegram-канале предложила рассмотреть возможность отказа от французской продукции, широко представленной в России, в ответ на русофобские высказывания Идальго. «Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что ей будут не рады? Пока французские товары не маркируются наклейкам «нам не рады в Москве», но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут», – уточнила она.

    Она предупредила, что французский бизнес может пострадать из-за антироссийской позиции мэра Парижа. Дипломат также напомнила о поражении армии Наполеона в России и призвала французские власти к мирному и равноправному сотрудничеству, передает ТАСС.

    В МИД РФ подчеркнули, что ценят опыт взаимодействия с Францией, но готовы к ответным мерам в случае продолжения русофобской политики.

    Ранее газета Le Monde сообщила, что Идальго во время своей поездки в Киев заявила, что российским и белорусским атлетам «не будут рады в Париже».

    В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о безопасности российских спортсменов на ОИ в Париже, отметил, что страна – организатор Олимпиады отвечает за безопасность спортсменов.

    Коментарии (22)
    31 марта 2024, 00:53 • Новости дня
    Маск предложил Украине начать переговоры с Россией до потери Одессы

    Маск: Украина лишится доступа к Черному морю, если не приступит к переговорам

    Маск предложил Украине начать переговоры с Россией до потери Одессы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю.

    По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой, что отрежет Украину от Черного моря. Маск считает, что чем дольше будет длиться война, тем больше территорий отойдет России. Он предлагает начать мирные переговоры, пока не стало слишком поздно, передает RT.

    Ранее Маск призвал Украину начать мирные переговоры, заявив, что чем дольше не будет мира, тем больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно.

    Напомним, Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также может потерять Одессу и Харьков, если продолжит конфликт. Позже в Крыму Маску предложили добавить в план урегулирования конфликта на Украине полную капитуляцию Киева.


    Коментарии (67)
    30 марта 2024, 18:01 • Новости дня
    Российские разведчики рассказали, как вычисляют ВСУ на берегу Днепра

    Российские разведчики рассказали, как вычисляют ВСУ с помощью дронов на берегу Днепра

    Российские разведчики рассказали, как вычисляют ВСУ на берегу Днепра
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские разведчики рассказали, что следят за ВСУ на правом берегу Днепра на Херсонском направлении днем и ночью, инициатива полностью на стороне ВС России.

    Командир расчета БПЛА с позывным «Массажист» рассказал военкору RT Филиппу Прокудину, что следят за ВСУ при помощи дронов круглосуточно и в любую погоду. По его словам, украинские военные боятся лишний раз показываться из укрытий, хотя ранее вели себя очень нагло.

    Военный также отметил, что у ВСУ нет возможности закрепиться, только сдаваться.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр с целью переправиться на левый берег региона.

    Коментарии (12)
    30 марта 2024, 21:52 • Новости дня
    Польские наемники признались в «выполнении задач» с боевиками из РДК

    Польские наемники признались в «выполнении боевых задач» с боевиками из РДК

    Tекст: Вера Басилая

    Польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняют боевые задачи» на границе с Россией.

    Заявление о том, что польские наемники атакуют границы России, выложено в Telegram-канале Польского добровольческого корпуса, передает RT.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России поразили места сосредоточения наемников у границы Белгородской области.

    Коментарии (9)
    31 марта 2024, 07:07 • Новости дня
    В Махачкале и Каспийские введен режим контртеррористической операции

    Силовики блокировали в Махачкале и Каспийские вооруженных террористов, введет режим контртеррористической операции

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные террористы заблокированы в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета России.

    «В Дагестане органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», – приводит ТАСС сообщение НАК.

    Отмечается, что жители соседних квартир и домов эвакурованы.

    Ранее сообщалось, что террористы в «Крокусе» действовали по принципу украинских диверсионно-разведывательных групп, а события в «Крокус Сити Холле» не похожи на теракты, которые проводят исламские фундаменталисты, для которых высшая цель – погибнуть в борьбе с неверными.

    Коментарии (22)
    31 марта 2024, 12:38 • Новости дня
    ОАК возобновила испытания самолета Ил-114
    ОАК возобновила испытания самолета Ил-114
    @ @uac_rus

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) после длительного перерыва возобновила летные испытания 68-местного самолета Ил-114, сообщил Ростех.

    В сообщении на сайте ОАК говорится, что состоялся первый полет второго опытного самолета Ил-114-300 с аэродрома филиала ПАО «ОАК» – ЛАЗ им. Воронина. Это важный шаг на пути создания нового регионального самолета российского производства.

    Отмечается, что полет продолжался 40 минут и проходил на высотах до 900 метров и скоростях до 230 километров в час. Экипаж сообщил, что полет прошел штатно, системы и оборудование работали исправно, передает ТАСС.

    В ОАК добавили, что впереди еще предстоит большой объем сертификационных работ по самолету Ил-114-300, в том числе летных испытаний.

    Новый региональный самолет Ил-114-300 придет на смену Ан-24 на местных авиалиниях. Он будет способен работать автономно с относительно небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия.

    Самолет оснащен двигателем ТВ7-117СТ-01, который превосходит зарубежные аналоги. Силовая установка обладает повышенной мощностью на взлетном режиме и включает новый воздушный винт АВ112-114, имеющий повышенную тягу 4 тонны, указали в ОАК.

    Первый полет Ил-114-300 состоялся в день, когда отмечалось 130-летие со дня рождения великого авиаконструктора Сергея Ильюшина.

    Ранее заместитель гендиректора ОАК по экономике и финансам Алексей Демидов на выставке «Россия» рассказал об основных этапах развития гражданского авиастроения в РФ, отметив, что российская авиастроительная отрасль прошла путь от трудных 90-х до развития импортозамещения.

    Коментарии (14)
    31 марта 2024, 06:23 • Новости дня
    Для отдыха и восстановления бойцов с передовой создали подземный город в ЛНР

    Военные группировки «Юг» показали «подземный город» для бойцов с передовой

    Для отдыха и восстановления бойцов с передовой создали подземный город в ЛНР
    @ Скриншот из видео/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Луганской народной республике (ЛНР) был построен первый «подземный город» для бойцов, возвращающихся с передовой, сообщили СМИ.

    Подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса ЮВО показали кадры построенного «подземного города». Отмечается, что подземный пункт восстановления представляет собой целый город, построенный военными под землей для безопасности личного состава, передает РИА «Новости».

    В «городе» бойцы могут помыться, постирать одежду, подстричься и получить четырехразовое горячее питание. Приготовление пищи осуществляется в полевых условиях на прицепных кухнях. Внутри помещений развешаны рисунки детей-сирот из интернатов ЛНР, рассказал начальник службы продовольственного снабжения с позывным «Волга».

    По его словам, строительство «подземного города» заняло полтора месяца, и в настоящий момент работы по совершенствованию материальной базы продолжаются.

    Ранее Ростех представил комплекс для быстрого отдыха бойцов в зоне СВО, позволяющих за 20-минутный сеанс достичь релаксации организма, сопоставимой с эффектом от четырех-шестичасового сна.

    Коментарии (17)
    31 марта 2024, 10:08 • Новости дня
    В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину

    Глава МИД Финляндии Валтонен не исключила отправку западных войск на Украину

    В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью Financial Times заявила, что нельзя исключать возможность отправки западных войск на Украину в будущем.

    По ее словам, Запад не хочет обсуждать этот вопрос на данном этапе, но ситуация на Украине может измениться в будущем, поэтому нельзя исключать никакие варианты, передает РИА «Новости».

    Валтонен также отметила, что Запад не знает, к чему приведет конфликт на Украине, поэтому не стоит «раскрывать все карты».

    Ранее Финляндия решила выделить 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины.

    Коментарии (37)
    30 марта 2024, 22:55 • Новости дня
    Штаб Трампа потребовал от Байдена извинений за «день трансгендеров» на Пасху

    Штаб Трампа потребовал от Байдена извинений за день трансгендеров в пасхальное воскресенье

    Tекст: Денис Тельманов

    Штаб Дональда Трампа заявил, что Джо Байден должен извиниться перед миллионами христиан за то, что объявил «день видимости трансгендеров» в день пасхального воскресенья.

    «Мы призываем провальную кампанию Байдена и Белый дом опубликовать извинение перед миллионами католиков и христиан по всей Америке, которые верят, что завтра есть лишь один повод для праздника. И это воскрешение Иисуса Христа», – приводит РИА «Новости» заявление, опубликованное от имени представителя штаба Трампа Кэролайн Левитт.

    Байден объявил 31 марта 2024 года днем видимости трансгендеров, назвав их «частью ткани нации». При этом именно на этот день приходится католическая пасха.

    Коментарии (18)
    Главное
    В Германии приостановили выпуск ракет Taurus
    В дронах ВСУ нашли батарейки из марсианской программы NASA
    В Финляндии допустили отправку войск на Украину
    ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам Украины
    Родители участника теракта в «Крокусе» выразили соболезнования семьям погибших
    В ЛНР создали первый подземный город для отдыха военных
    Чемпион России по скейт-кроссу Роман Богрец погиб в 36 лет

    Россия вернула с Запада активы на триллионы рублей

    Сотни компаний, еще не так давно зарегистрированных на Западе, вернулись домой – в Россию. Этот процесс ускорился за последние месяцы – после вступления в силу новых законов, облегчающих переезд российского капитала на родину. Сколько денег уже вернулось в нашу страну? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина задумалась о мирном урегулировании на условиях России

    В Кремле заявили, что для участия в мирных переговорах с Москвой Киеву придется считаться с новой геополитической реальностью – в России появились четыре новых региона. Зеленский готов начать диалог, если Украина выйдет на границы 2022 года. Ранее на Украине говорили, что сядут за стол переговоров только с учетом выхода на границы 1991 года. Почему позиция Киева меняется и при каких условиях должны начаться переговоры о мирном урегулировании на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО

    Россия считает законной целью аэродромы, с которых будут взлетать переданные ВСУ F-16. Об этом заявил Владимир Путин. Кроме самой Украины, эти самолеты могут оказаться на территории Польши и Румынии. Эксперты также не исключают варианта использования инфраструктуры Молдавии, которая не является членом НАТО, что позволит альянсу напрямую не сталкиваться с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский дразнит украинцев новой фантазией

    «Бум рождаемости после войны» предсказывает Украине Владимир Зеленский. Почему глава киевского режима внезапно озаботился проблемой воспроизводства населения, как сегодня обстоят дела с украинской демографией и почему в реальности план Зеленского по деторождению скорее анекдотичен? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Санду предложат способ влезть в войну

      К лету Украина получит первые истребители F-16, до конца года страны НАТО пообещали предоставить ВСУ 60 таких машин. Ходят слухи, что для их использования в боевых действиях подключат Молдавию и ее аэропорты. В этом случае они станут целью ВС РФ.

    • Макрону опять дали пинка в Африке

      Вслед за Мали, Буркина-Фасо и Нигером французов «попросили на выход» еще в одной западноафриканской стране – Сенегале. Она тоже входила в ЭКОВАС, ориентировалась на Париж, имела важное значение для французского колониального проекта, но к власти в Сенегале сенсационно пришел Бассиру Диомайе Фай – и теперь там многое изменится.

    • «Пора поговорить о падении Киева»

      «Настало время поговорить о падении Киева» – гласит заголовок The Times, главной газеты Британии и верного рупора Украины. С чего вдруг британцев настигло такое озарение? И что они предлагают делать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    • Нигер изгоняет со своей территории американских военных

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............