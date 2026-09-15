Украинский холдинг «Метинвест» объявил о форс-мажоре из-за повреждения заводов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинский холдинг «Метинвест» планирует объявить форс-мажор по части контрактов. Это решение связано с повреждением заводов «Каметсталь» в Днепропетровской области и «Запорожсталь», а также с простоем портов Большой Одессы, передает ТАСС.

Операционный директор компании Александр Мироненко сообщил украинской версии журнала Forbes, что предприятие вынуждено начать переговоры с контрагентами о переносе сроков и отмене поставок по многомиллионным договорам. По его словам, на заводах продолжается разбор завалов.

«Метинвест» ранее отправлял основную часть продукции через порты Большой Одессы. Их простой привел к приостановке Южного горно-обогатительного комбината, тогда как Центральный и Северный работают лишь на 50% мощности. Простой портов вызывает недопоставку около 1,5 млн тонн железорудной продукции ежемесячно.

Кроме того, производственные расходы компании выросли примерно на 30% из-за удорожания электроэнергии и логистики. Новые квоты Евросоюза ограничили экспорт украинской металлопродукции до уровня, составляющего половину показателя прошлого года. За первую половину текущего года чистый убыток компании достиг 202 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Метинвест» заявил о критических повреждениях металлургического комбината «Запорожсталь».

Ранее комбинат «Каметсталь» полностью остановил работу после удара. А иностранные сухогрузы из соображений безопасности перестали заходить в порты Большой Одессы.