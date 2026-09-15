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HBO выбрала актеров на ключевые роли во втором сезоне «Гарри Поттера»
Variety: HBO выбрала актеров на ключевые роли во втором сезоне «Гарри Поттера»
Американская телекомпания HBO утвердила актеров на ключевые роли во втором сезоне сериала «Гарри Поттер», пишет Variety.
Создатели нового сериала по вселенной Джоан Роулинг определились с исполнителями ролей отца семейства Уизли, Плаксы Миртл и студента Колина Криви, передает РИА «Новости» со ссылкой на Variety.
«Рейф Сполл присоединился к сериалу в роли Артура Уизли, Молли Хьюитт-Ричардс – в роли Плаксы Миртл, а Джаспер Эмброуз – в роли Колина Криви», – уточняется в сообщении издания. В оригинальных фильмах эти образы воплотили Марк Уильямс, Ширли Хендерсон и Хью Митчелл.
Ранее стало известно, что британский актер Кит Харингтон сыграет тщеславного профессора Златопуста Локонса. Первый сезон, премьера которого намечена на декабрь, адаптирует книгу «Гарри Поттер и Философский камень». В планах HBO – посвятить каждый телевизионный сезон одному из семи романов Джоан Роулинг. Второй сезон будет основан на книге «Гарри Поттер и Тайная комната».
В начале сентября создатели сериала опубликовали трейлер первого сезона.
Телекомпания HBO еще весной одобрила съемки продолжения телевизионной саги.
Главные роли в проекте исполнят Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.