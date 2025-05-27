  • Новость часаПесков: Путин четко дал понять о недопустимости «хулиганства» беспилотниками
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    Неловкую политику Германии усугубило невезение ее канцлера
    Расчет ЗРК «Бук-М3» рассказал, как удалось сбить украинского аса на МиГ-29
    Фицо после угроз Мерца предрек ЕС «не очень хорошие времена»
    Предназначавшийся для ЕС газ предложили использовать для майнинга криптовалют
    Путин признался, что не считает себя «киборгом»
    Путин заявил о признании заслуг советской школы воспитания противниками
    Путин поручил создать условия для самореализации участников СВО
    В Курской области ВСУ убили беременную женщину при вторжении
    В Совфеде назвали цель запрошенного Россией заседания в СБ ООН по Украине
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    13 комментариев
    27 мая 2025, 20:41 • Новости дня

    HBO представила исполнителей главных ролей нового «Гарри Поттера»

    HBO утвердила Доминика Маклафлина на роль Гарри Поттера в сериале

    Tекст: Денис Тельманов

    Доминик Маклафлин стал новым Гарри Поттером, а компанию ему составят Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут, выбранные на роли главных друзей.

    Телекомпания HBO объявила актерский состав, который сыграет Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли в новом телевизионном сериале, сообщает РИА «Новости». Главную роль исполнит Доминик Маклафлин, роль Гермионы досталась Арабелле Стэнтон, а Рона сыграет Аластер Стаут. Все трое ранее не появлялись на экранах.

    В заявлении Warner Bros. Discovery отмечается, что исполнители главных ролей были выбраны из десятков тысяч детей, проходивших кастинг. Исполнительные продюсеры сериала Франческа Гардинер и Марк Майлод подчеркнули, что юные актеры обладают «замечательным талантом».

    Ранее был утвержден взрослый состав проекта. Обладатель премии «Эмми» Джон Литгоу сыграет Дамблдора, Паапа Эссиеду исполнит роль профессора Снейпа, а Ник Фрост появится в роли Хагрида. Впервые стало известно, что Джанет Мактир сыграет преподавателя Макгонагл, Люк Таллон – профессора Квиррела, а Пол Уайтхаус – смотрителя Филча.

    HBO планирует экранизировать каждый из семи романов Джоан Роулинг отдельным сезоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ведомстве заявили, что популярные зарубежные фильмы не подпадают под критерии для удаления из-за обвинений в пропаганде чайлдфри.

    Американский писатель Джордж Мартин подписал контракт с онлайн-сервисом HBO Max. Телекомпания HBO планирует снять продолжение сериала «Друзья» и выпустить его на HBO Max.

    27 мая 2025, 00:30 • Новости дня
    Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора
    Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Население приграничных районов Польши и Литвы испугано заявлениями канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия против России, люди начали массово покидать места проживания, пишет Bild.

    Как пишет Bild, наиболее тревожная обстановка сложилась в Сувалкском коридоре. Местные жители опасаются, что их регион станет первой целью в случае эскалации конфликта, которая может привести к изоляции стран Прибалтики от остального блока НАТО. Несмотря на то, что власти Литвы и Польши не объявляли официальной эвакуации, в приграничной зоне, по сообщению Bild, замечено усиленное присутствие военных подразделений, пишет «Московский комсомолец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сувалкский коридор – это малонаселенный участок покрытой лесом равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из самых уязвимых позиций НАТО. Этот участок служит основным сухопутным маршрутом для связи стран Балтии с другими странами альянса.

    Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину, со стороны Британии, Франции, Германии и США. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении официальной позиции Берлина по этому вопросу.

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    27 мая 2025, 11:45 • Новости дня
    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине
    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на массированные атаки украинских беспилотников на российские регионы ВС РФ наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины, отметили в Минобороны.

    По инициативе России был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. Тем не менее киевский режим при поддержке некоторых европейских стран продолжает предпринимать провокационные шаги, направленные на срыв переговорного процесса, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В частности, ВС России поразили аэродром Озерное в Житомирской области.

    В ответ на действия киевского режима ВС России нанесли удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками – исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.

    Один из ударов пришелся по Павлоградскому химическому заводу в Днепропетровской области, цеху ремонта самолетов, а также военной инфраструктуре в Криворожской и Николаевской областях.

    23 мая российские ракеты поразили порт Одессы, уничтожив около 100 контейнеров с компонентами для беспилотников, катеров и боеприпасами. Также были атакованы аэродромы Кисличеватая в Запорожской области и Канатово в Кировоградской области, а также склады тактической группы «Волчанск» в Харьковской области.

    24 мая удары были нанесены по предприятию, выпускающему ракеты и ударные дроны, а также по центрам радиотехнической разведки и авиации в Киевской области.

    26 мая массированный удар пришелся по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, складам боеприпасов в Харьковской области и ДНР, а также по пунктам управления и временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.

    В Минобороны пообещали, что российские ВС продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на террористические атаки и провокации киевского режима. При этом в оборонном ведомстве еще раз подчеркнули, что удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК.

    Напомним, за минувшую ночь система ПВО сбила 99 украинских беспилотников.

    Накануне средства ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву.

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    27 мая 2025, 17:25 • Видео
    Новые санкции США против России. Ждем?

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    27 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное»

    Путин на заседании набсовета РСВ дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин одобрил запуск второго сезона конкурса «Это у нас семейное», в котором семьи смогут вновь продемонстрировать свои традиции и достижения.

    Владимир Путин дал разрешение на запуск второго сезона конкурса «Это у нас семейное», передает РИА «Новости». Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин на заседании наблюдательного совета сообщил, что подготовительные работы завершены и попросил разрешения на старт конкурса.

    «Конечно», – ответил президент, одобрив начало нового сезона семейного проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что конкурс «Это у нас семейное» прошел успешно.

    Путин отметил, что большое количество участников конкурса свидетельствует о его востребованности.

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    27 мая 2025, 13:23 • Новости дня
    Элитный отряд наемников объявил о выходе из ВСУ

    Англоязычная рота Chosen Company прекратила деятельность в составе ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Англоязычные наемники Chosen Company, воевавшие на Украине почти 39 месяцев, объявили о выходе из состава украинской армии и прекращении своей деятельности.

    Об уходе из Вооруженных сил Украины объявил элитный отряд наемников Chosen Company, передает «Российская газета». Командир подразделения, гражданин США Райан О'Лири, сообщил, что Chosen Company прекращает деятельность и отделяется от украинской армии. По его словам, официальное заявление появится после завершения его контракта, чтобы избежать нарушения украинских законов и уставов.

    О'Лири отметил: «Это был хороший забег продолжительностью в 39 месяцев». Chosen Company изначально была сформирована как 312-я шведская добровольческая рота вскоре после начала спецоперации. Ею командовал отставной офицер шведской армии Эдвард Селандер Патриньяни, который погиб в июле 2022 года.

    В начале 2023 года подразделение было переименовано в «Команду избранных» для отражения многонационального состава, где основную часть составляли граждане США. Рота была приписана к 59-й моторизованной бригаде ВСУ и участвовала в неудачном контрнаступлении в Запорожской области. В октябре 2024 года Chosen Company вошла в 49-й отряд специального назначения СБУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, уничтожив склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников.

    Тактическая группа из семи французских наемников под названием «Международный реванш» проходит боевую подготовку в одном из тренировочных лагерей под Киевом для иностранных добровольцев.

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    27 мая 2025, 10:01 • Новости дня
    В Тбилиси испугались закрытия рынка России после осквернения флага

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Осквернение флага России на музыкальном фестивале в Тбилиси может привести к нежелательным экономическим последствиям для Грузии, заявила известная правозащитница из движения «Единая нейтральная Грузия» Нана Какабадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Трусливый поступок некоего (певца Эрекле) Гецадзе напомнил о том, что в свое время тогдашний министр обороны Ираклий Окруашвили негативно высказался о российском рынке во вред интересам Грузии, после чего Россия закрыла свой рынок для Грузии на шесть лет», – сказала она.

    По ее словам, «проплаченные извне иностранные агенты и деградировавшая часть грузинского общества не добились открытия «второго фронта», поэтому теперь стараются обрушить экономику».

    Нана Какабадзе заявила, что «деградировавшие «герои» и их фанаты совсем не думают о последствиях своих поступков для страны».

    Со своей стороны, ведущий телеканала PosTV Шалва Рамишвили сообщил, что Гецадзе предлагает свое «творчество» на платных стримингах в России.

    По данным «Грузстата», в первом квартале 2025 года товарооборот между Грузией и Россией вырос на 3,7% по сравнению с первым кварталом 2024 года, составив в денежном выражении 642,8 млн долларов. Россия входит в первую тройку торговых партнеров Грузии. Доля РФ во внешнеторговом обороте Грузии за первый квартал составила 11,4%. Из Грузии в Россию в основном поставляются минеральная и питьевая вода, картофель, вина и другие спиртные напитки. Из России в Грузию импортируется газ, нефть и нефтепродукты.

    Власти Грузии уже осудили поступок Гецадзе.

    Напомним, Следственный комитет России начал уголовное производство после инцидента с надругательством над российским флагом на одном из концертов, прошедших в Грузии.

    Военкор Юрий Котенок заявил, что осквернение российского флага грузинским певцом отражает устойчивую русофобию в грузинском обществе.

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    27 мая 2025, 14:19 • Новости дня
    Лавров предложил провести второй раунд переговоров по Украине в Стамбуле
    Лавров предложил провести второй раунд переговоров по Украине в Стамбуле
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле, отметив преимущества площадки.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил вновь воспользоваться услугами Турции для организации второго раунда переговоров с Украиной, передает ТАСС.

    По его словам, «в Стамбуле очень хорошо» и он обратился бы к турецким коллегам для проведения следующей встречи.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан, в свою очередь, подтвердил готовность Турции принять переговоры России и Украины в любое время. Он подчеркнул, что Анкара считает содействие мирному процессу своей миссией для региона и мира в целом. Глава МИД Турции заверил, что его страна продолжит оказывать всестороннюю поддержку для достижения дипломатического урегулирования.

    Ранее Турция заявила о готовности принять новые переговоры по Украине.

    Лавров отметил, что Москва высоко ценит содействие Анкары в организации прямых переговоров между российской и украинской делегациями.

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    27 мая 2025, 08:17 • Новости дня
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры Европейского союза и США по скоординированным мерам против обхода антироссийских санкций завершились неудачей, сообщает газета Suddeutsche Zeitung и телерадиокомпании WDR и NDR.

    Согласно данным внутреннего доклада МИД ФРГ, прекратились согласования действий между ЕС и США по борьбе с обходом антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Внутренний доклад МИД ФРГ ссылается на заседание Совета ЕС по иностранным делам, состоявшееся в Брюсселе 20 мая. Отмечается, что специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан выразил недовольство из-за полного прекращения трансатлантического согласования по вопросам борьбы с обходом санкций против России. Он обратил внимание, что совместная работа по этим вопросам между ЕС и США не ведется.

    Также в докладе отмечается, что кооперация в рамках Группы семи по этому направлению, по словам О'Салливана, утратила динамику.

    Накануне американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

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    26 мая 2025, 22:14 • Новости дня
    Вагенкнехт сравнила поставки Taurus на Украину с «объявлением войны» России

    Вагенкнехт заявила о риске войны для Германии из-за решения Мерца по оружию

    Вагенкнехт сравнила поставки Taurus на Украину с «объявлением войны» России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Если немецкое оружие, возможно, ракеты Taurus, будет использовано для ударов по российским городам, то это будет равносильно объявлению войны Москве, заявила известный немецкий политик Сара Вагенкнехт.

    Сара Вагенкнехт, известный немецкий политик, резко раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого на Украину немецкого оружия, передает РИА «Новости».

    Она назвала решение Мерца снять ограничение на дальность атак на Россию безответственным, которое в будущем принесет войну в Германию.

    «Если немецкое оружие – возможно, в будущем ракеты Taurus – будет использовано для поражения российских городов, то это будет равносильно объявлению войны Москве», – считает Вагенкнехт.

    Она призвла Мерца немедленно «исправить» свое решение.

    Вагенкнехт также снова призвала к проведению общенационального референдума по вопросу поставок на Украину ракет Taurus. По ее мнению, столь важное решение должно принимать все общество, а не только политическая элита.

    Критика прозвучала и со стороны депутата от Социал-демократической партии Германии Ральфа Штегнера. Он заявил, что любые шаги, ведущие к расширению военного конфликта, считает неправильными и поддерживает активизацию дипломатических усилий.

    Штегнер отметил, что ранее среди политиков было распространено мнение о возможности заставить Россию сесть за стол переговоров путем поставок оружия, однако в реальности этого не произошло. По его словам, «в конце концов, нет альтернативы переговорам».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину Британией, Францией, Германией и США.

    Мерц ранее допускал возможность поставки Киеву крылатых ракет Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае продолжения поставок военной помощи Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу, исходящую от решений европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

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    27 мая 2025, 01:59 • Новости дня
    Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку»
    Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала противоречивые заявления властей Германии о снятии Западом ограничений на удары Украины по России, а также пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону от его жены Брижит.

    Комментируя заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и вице-канцлера Ларса Клингбайля, Захарова заявила в Telegram: «Да отберите у них наконец «ложечку для сахара» и «салфетку»!». Она выразила надежду, что Мерц и Клингбайль хотя бы «не подрались как Макроны».

    Напомним, Мерц заявил об отмене всех ограничений на удары Украины по России западным оружием. Клингбайль опроверг изменение официальной позиции Берлина по этому вопросу.

    В СМИ были опубликованы кадры прибытия Макрона и его жены в Ханой, где первая леди, судя по видео, дала пощечину президенту Франции.

    Говоря о «ложечке» и «салфетке», Захарова имеет в виду скандал вокруг поездки Мерца, Макрона и британского премьера Кира Стармера на Украину. В купе едущего в Киев поезда раньше времени вошли журналисты. В результате были сняты кадры, как Мерц и Макрон поспешно убрали со стола какие-то предметы. По официальной версии, они убрали салфетку и шпажку для закусок или ложечку для сахара. Однако популярность приобрела версия, что Мерц и Макрон прятали запрещенные вещества и приспособления для их употребления.

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    27 мая 2025, 19:04 • Новости дня
    Расчет ЗРК «Бук-М3» рассказал, как удалось сбить украинского аса на МиГ-29
    Расчет ЗРК «Бук-М3» рассказал, как удалось сбить украинского аса на МиГ-29
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Опытный украинский пилот истребителя МиГ-29 долго уходил от ракет, но его удалось ликвидировать ударом российского зенитного комплекса «Бук-М3», рассказали в расчете комплекса.

    Начальник расчета Антон Осипов рассказал «Звезде», что воздушная цель неоднократно фиксировалась радарами – пилот украинского МиГ-29 действовал нагло, уверенно приближался к позициям российских войск и всегда вовремя уходил от ракетных ударов.

    В этот раз противник допустил ошибку, взлетев выше положенного. Благодаря этому самолет оказался в зоне поражения, и расчет воспользовался моментом: был произведен захват, после чего ракета отправилась за целью.

    «Я даже не сомневаюсь, что это был профи. Ас своего дела», – заявил Осипов.

    Он добавил, что несмотря на мастерство пилота, расчет «Бука-М3» сумел сработать быстрее и уничтожить самолет противника.

    В прошлую субботу, 24 мая, российская противовоздушная оборона уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    26 мая 2025, 22:42 • Новости дня
    Вице-канцлер ФРГ опроверг снятие ограничений на оружие для ВСУ

    Вице-канцлер ФРГ опроверг изменение политики Берлина по дальности ударов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Никаких новых договоренностей по ограничению дальности ударов украинских сил, выходящих за рамки предыдущего курса правительства Германии, не заключалось, заявил вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

    Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении позиции Берлина по ограничению дальности ударов украинских сил с использованием немецкого вооружения, передает ТАСС. По его словам, никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущего курса правительства, не заключалось.

    Депутат Бундестага от СДПГ Ральф Штегнер заявил, что публичные заявления канцлера Фридриха Мерца о снятии лимитов на дальность «не приносят пользы» и отметил, что против всего, что ведет к расширению конфликта. Парламентарий призвал к новым дипломатическим усилиям.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений со стороны Британии, Франции, Германии и США по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину.

    Сара Вагенкнехт ранее сравнила поставки этих ракет на Украину с «объявлением войны» России.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае продолжения военных поставок Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения европейских стран по снятию ограничений на дальность оружия создают угрозу для России.

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    27 мая 2025, 18:32 • Новости дня
    Песков: Путин четко дал понять о недопустимости «хулиганства» беспилотниками
    Песков: Путин четко дал понять о недопустимости «хулиганства» беспилотниками
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на атаки украинскими беспилотниками российских регионов.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков подчеркнул: «Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить – будете получать». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее Минобороны России гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Ведомство сообщало, что вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, ликвидировав склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников.

    Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что ответные удары России по территории Украины абсолютно естественны при текущей ситуации.

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    27 мая 2025, 16:40 • Новости дня
    Фицо после угроз Мерца предрек ЕС «не очень хорошие времена»
    Фицо после угроз Мерца предрек ЕС «не очень хорошие времена»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Фицо заявил о недопустимости идей лишать Словакию выплат ЕС из-за позиции по России. По его словам, столь агрессивная риторика канцлера Германии говорит о надвигающемся кризисе в ЕС.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности лишить Братиславу и Будапешт выплат из фондов ЕС, если те продолжают разногласия с Брюсселем по вопросам политики в отношении России, передает Интерфакс. Фицо заявил, что такие предложения недопустимы для современного Евросоюза.

    «Если ориентироваться на такие агрессивные комментарии, можно предположить, что впереди – не очень хорошие времена», – подчеркнул премьер-министр Словакии. Он отметил, что независимая позиция Братиславы по России не возникла случайно, а отражает интересы республики.

    По оценке агентства EFE, Берлин проявляет недовольство позицией Братиславы и Будапешта из-за их нежелания поддержать новые санкции против России. Мерц ранее заявлял, что в Евросоюзе принятие решений не должно зависеть от «незначительного меньшинства», и допустил возможность лишения финансирования для стран, препятствующих согласованию политики ЕС по России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддержать проведение референдума об отмене антироссийских санкций. В Словакии потребовали от Украины компенсацию за оказанную помощь.

    Коментарии (0)
    27 мая 2025, 12:06 • Новости дня
    Минобороны раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине
    Минобороны раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, ликвидировав склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников, сообщило Минобороны.

    Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая. Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.

    В районе Орджоникидзе расчет комплекса «Искандер М» уничтожил радиолокационную станцию «AN/MPQ-65», боевую машину управления и две пусковые установки ЗРК Patriot.

    23 мая российские военные нанесли групповой ракетный удар по складу с военным имуществом в порту Одесса, уничтожив около 100 контейнеров с комплектующими для беспилотников и боеприпасами.

    В ходе дальнейших атак поражены объекты на аэродромах Кисличеватая и Канатово, а также склады боеприпасов тактической группы «Волчанск» в Харьковской области.

    24 мая массированный удар пришелся по оборонному предприятию, выпускающему ракетное оружие и беспилотники, центрам радиотехнической разведки и авиации СБУ в Киевской области, позициям «Patriot» и пунктам временной дислокации украинских подразделений.

    26 мая российские войска атаковали инфраструктуру аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, уничтожили склады боеприпасов двух механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, а также пункты управления и временной дислокации ССО Украины в Одесской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России с 17 по 23 мая нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что шаги главы государства направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.

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    27 мая 2025, 10:05 • Новости дня
    Калюжный прибыл к призывному пункту с бритой головой на черном Gelandewagen
    Калюжный прибыл к призывному пункту с бритой головой на черном Gelandewagen
    @ Мила Степанян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Актер и рэпер Глеб Калюжный появился у призывного пункта на черном внедорожнике Gelandewagen в сопровождении родственников и с полностью выбритой головой.

    Артист появился у здания военкомата с выбритой головой, его сопровождали агент, сестра, тетя и бабушка. На месте его встретила толпа журналистов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Калюжный простился с поклонниками и пообещал встретиться с ними вновь. В разговоре с журналистами актер отметил, что от службы в армии ждет новых знакомств и навыков. Он также сообщил, что обучен обращению с оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья актера Глеба Калюжного проводила его в армию военной песней. Калюжный решил пройти срочную службу в армии после завершения съемок в военной драме «Малыш».

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