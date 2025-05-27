HBO представила исполнителей главных ролей нового «Гарри Поттера»

HBO утвердила Доминика Маклафлина на роль Гарри Поттера в сериале

Tекст: Денис Тельманов

Телекомпания HBO объявила актерский состав, который сыграет Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли в новом телевизионном сериале, сообщает РИА «Новости». Главную роль исполнит Доминик Маклафлин, роль Гермионы досталась Арабелле Стэнтон, а Рона сыграет Аластер Стаут. Все трое ранее не появлялись на экранах.

В заявлении Warner Bros. Discovery отмечается, что исполнители главных ролей были выбраны из десятков тысяч детей, проходивших кастинг. Исполнительные продюсеры сериала Франческа Гардинер и Марк Майлод подчеркнули, что юные актеры обладают «замечательным талантом».

Ранее был утвержден взрослый состав проекта. Обладатель премии «Эмми» Джон Литгоу сыграет Дамблдора, Паапа Эссиеду исполнит роль профессора Снейпа, а Ник Фрост появится в роли Хагрида. Впервые стало известно, что Джанет Мактир сыграет преподавателя Макгонагл, Люк Таллон – профессора Квиррела, а Пол Уайтхаус – смотрителя Филча.

HBO планирует экранизировать каждый из семи романов Джоан Роулинг отдельным сезоном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ведомстве заявили, что популярные зарубежные фильмы не подпадают под критерии для удаления из-за обвинений в пропаганде чайлдфри.

Американский писатель Джордж Мартин подписал контракт с онлайн-сервисом HBO Max. Телекомпания HBO планирует снять продолжение сериала «Друзья» и выпустить его на HBO Max.