HBO задумался о съемке продолжения сериала «Друзья»

Телекомпания HBO планирует снять продолжение культового сериала «Друзья» и выпустить его на стриминговой платформе HBO Max, сообщают американские СМИ со ссылкой на собственные источники.

По данным Hollywood Reporter, представители HBO уже ведут переговоры о возрождении «Друзей» с актерами, получившими известность благодаря этому сериалу – Мэттом Лебланом, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером. Кроме того, к проекту планируют привлечь и продюсеров шоу Дэвида Крейна и Марту Кауффман.

В то же время, по данным издания, «стороны пока далеки от достижения договоренностей». Кроме того, отмечают источники, в случае согласования съемок может возникнуть сложность состыковки графиков артистов.

Сериал «Друзья» рассказывает о жизни шестерых приятелей на Манхэттене. Он транслировался телекомпанией NBC с сентября 1994 по май 2004 года. Всего было снято 236 эпизодов. Сериал получил большое число наград, включая шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус».