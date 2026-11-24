Метеобюро: В ночь на среду в столичном регионе похолодает до минус шести

Tекст: Ольга Иванова

По ее словам, столичный регион во вторник останется под влиянием балканского циклона, передает РИА «Новости». «Поэтому предстоящей ночью погода будет облачной, снег местами сильный, местами метель... Температура воздуха будет отрицательной. В Москве –2...–4 °C, по региону –1...–6 °C», – рассказала Позднякова.

Синоптик добавила, что порывы ветра в ночь на среду могут достигать 12-17 метров в секунду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на территории Москвы и Московской области ввели желтый уровень погодной опасности в связи со снегопадом.

В понедельник начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил о возможности образования сугробов до 12 сантиметров в столице к началу декабря.

В тот же день столичный департамент транспорта закрыл сезон проката велосипедов и электросамокатов из-за ожидаемых снегопадов.