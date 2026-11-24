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Глава службы внутренней безопасности Газы погиб при ударе Израиля
МВД Газы: Глава службы внутренней безопасности анклава погиб от удара Израиля
Руководитель службы внутренней безопасности сектора Газа Наим Мухаммад Абу Нахель погиб в результате израильского авиационного удара.
Об уничтожении высокопоставленного чиновника заявило министерство внутренних дел палестинского полуэксклава, передает РИА «Новости». В официальном сообщении ведомства уточняется, что смертельный авиационный удар со стороны израильских вооруженных сил был нанесен непосредственно по территории города Газа.
Одновременно с этим Армия обороны Израиля выпустила собственное заявление, подтверждающее проведение операции. Израильские военные отчитались о нанесении успешного удара, целью которого являлся высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС, находившийся в секторе Газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представительство России при Палестинской национальной администрации подтвердило гибель российского врача при израильском авиаударе по больнице в Газе.
В пятницу Армия обороны Израиля ликвидировала двух командиров «Исламского джихада» и заместителя командира отряда ХАМАС.
На прошлой неделе военные в ходе авиаударов уничтожили командиров взводов палестинского движения Ашрафа Табаси и Сабера Набхана.