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Создатели сериала о Гарри Поттере опубликовали трейлер первого сезона
В сети появился трейлер первого сезона нового телевизионного сериала о приключениях юного волшебника Гарри Поттера, премьера которого ожидается в декабре.
Американская телекомпания HBO представила трейлер первого сезона нового сериала о приключениях Гарри Поттера, передает РИА «Новости». Ролик продолжительностью две минуты 18 секунд появился в официальном аккаунте проекта в соцсетях.
«Новый год в Хогвартсе. Добро пожаловать!», – гласит подпись к опубликованному видео.
Первый сезон телевизионного шоу станет адаптацией романа «Гарри Поттер и философский камень», написанного британской писательницей Джоан Роулинг. Премьера проекта запланирована на декабрь. Создатели планируют выпустить семь сезонов, каждый из которых будет основан на одной из книг оригинальной серии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае телекомпания HBO одобрила съемки второго сезона нового сериала.
Весной первый тизер проекта побил абсолютный рекорд просмотров на различных платформах.
В прошлом году создатели представили исполнителей главных ролей.