Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.22 комментария
Иран назвал число жертв новых американских ударов
Минздрав Ирана: В результате американских ударов погибли 18 человек
Количество погибших после массированных атак Соединенных Штатов по иранской территории достигло 18, еще 108 человек пострадали, сообщил Минздрав страны.
До этого средства массовой информации сообщали как минимум о 12 жертвах и нескольких десятках раненых, передает РИА «Новости».
«В результате атак прошлой ночью на различные провинции страны 18 человек погибли, 108 соотечественников получили ранения», – заявил министр здравоохранения Ирана Мохаммадреза Зафарканди.
Накануне американская боевая авиация атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции.
В провинции Керманшах смертельные ранения получили четыре представителя аэрокосмических сил КСИР.
Изначально иранские средства массовой информации сообщили о двенадцати погибших местных жителях.