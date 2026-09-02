  • Новость часаРосавиация: Документы Киева по воздушному пространству России не имеют юрсилы
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    13 комментариев
    2 сентября 2026, 21:06 • Новости дня

    Иран назвал число жертв новых американских ударов

    Минздрав Ирана: В результате американских ударов погибли 18 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество погибших после массированных атак Соединенных Штатов по иранской территории достигло 18, еще 108 человек пострадали, сообщил Минздрав страны.

    До этого средства массовой информации сообщали как минимум о 12 жертвах и нескольких десятках раненых, передает РИА «Новости».

    «В результате атак прошлой ночью на различные провинции страны 18 человек погибли, 108 соотечественников получили ранения», – заявил министр здравоохранения Ирана Мохаммадреза Зафарканди.

    Накануне американская боевая авиация атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции.

    В провинции Керманшах смертельные ранения получили четыре представителя аэрокосмических сил КСИР.

    Изначально иранские средства массовой информации сообщили о двенадцати погибших местных жителях.

    2 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Reuters: Китай использовал торговые суда для глобального шпионажа

    Reuters сообщило об использовании судов китайской компании COSCO для разведки

    Reuters: Китай использовал торговые суда для глобального шпионажа
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Государственная судоходная компания КНР скрытно оснащает свои торговые суда оборудованием для перехвата военных сигналов у берегов западных и азиатских стран, сообщает Reuters.

    Китайская государственная судоходная компания COSCO на протяжении десятилетий использует свои торговые суда для сбора радиоэлектронной разведки у берегов Северной Америки, Европы и Азии, передает агентство Reuters.

    Информацию предоставили два неназванных чиновника из администрации президента США Дональда Трампа.

    «Официальные лица, говорившие на условиях анонимности для обсуждения американской оценки китайской программы, заявили, что COSCO имеет многолетнее партнерство по сбору разведывательных данных с Пекином», – говорится в публикации. По словам источников, передовое оборудование на борту судов предназначено для сбора информации о военных технологиях связи и разработках в области шифрования.

    Посольство Китая в Вашингтоне отвергло эти обвинения. Эксперты отмечают, что системы радиоэлектронной разведки могут быть скрыты на современных коммерческих судах, которые оснащены множеством антенн. Собранные данные могут записываться или передаваться в режиме реального времени.

    Закон о национальной разведке Китая 2017 года обязывает все организации и граждан страны поддерживать государственную разведывательную деятельность. В январе 2025 года Пентагон внес COSCO в список компаний, связанных с китайскими вооруженными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская контрразведка зафиксировала использование морских животных для шпионажа.

    Судоходная компания COSCO Shipping приостановила бронирования на перевозки в страны Ближнего Востока. Два крупных контейнеровоза этого предприятия пересекли Ормузский пролив.

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    2 сентября 2026, 08:41 • Новости дня
    Иран атаковал базы США в четырех странах

    Иран ответил на американскую атаку ударами по базам в четырех странах

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана нанесли серию ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке в качестве возмездия за нападение на свадебную церемонию.

    Иранские военные нанесли удары по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока, передает РИА «Новости».

    В заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана отмечается, что действия стали ответом на американскую атаку на свадьбу в Иране, в результате которой погибли несколько человек и десятки получили ранения.

    «В ответ на это преступление сегодня храбрые воины сухопутных сил КСИР параллельно с атаками на американские базы в Иордании, Эрбиле и Бахрейне осуществили атаку с применением ракет и БПЛА по штабу и месторасположению американского командующего базой Али ас-Салем», – говорится в сообщении. По данным КСИР, в результате этих ударов есть погибшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Корпус стражей исламской революции ударил по американским силам на двух базах в Иордании. Месяцем ранее иранские вооруженные силы уничтожили три истребителя F-35 на авиабазе Аль-Азрак.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    1 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением

    Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае ответных атак

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением Ирана в случае продолжения ответных атак на американские силы.

    Лидер Соединенных Штатов сделал жесткое предупреждение Тегерану относительно возможных военных действий, передает РИА «Новости». Выступая в эфире телеканала Fox News, он подчеркнул готовность к решительным мерам.

    «Если они нанесут ответный удар, по ним ударят гораздо сильнее. А если они сделают это снова, их больше не будет», – заявил Трамп.

    Таким образом американский лидер прокомментировал возможную реакцию Исламской республики на действия Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп пообещал ежедневно наращивать удары по Ирану.

    Соединенные Штаты запланировали серьезные атаки по иранской территории.

    Ранее политик пригрозил полным уничтожением Исламской республики военным путем.

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    1 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Участники свадебной церемонии в Иране погибли при атаке США

    Tекст: Катерина Туманова

    Ребенок и взрослый погибли в селе Кухестак, еще более 50 жителей получили ранения, сообщил глава пресс-службы Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.

    «Согласно информации, предоставленной мне коллегами из Гормозганского университета медицинских наук, в селе Кухестак погибли несколько наших соотечественников. Среди погибших – ребенок. В настоящее время отключены электричество и телефонная связь. Более 50 жителей также получили ранения», – написал он в соцсети Х.

    Информация будет дополнена, пообещал Керманпур.

    Ранее агентство Tasnim сообщала о гибели как минимум двух человек от удара США по провинции Хормозган, где проходили свадебные торжества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США во вторник нанесли удары по территории Ирана, а президент США пригрозил Ирану полным уничтожением. На это КСИР пообещал суровое наказание США.

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    1 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    КСИР пообещал суровое наказание за новые атаки США

    КСИР: Иран даст жесткий ответ на новые атаки США

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби пригрозил Вашингтону жестким ответом на недавние американские удары по иранской территории.

    Представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби предупредил Вашингтон о последствиях недавних действий, передает РИА «Новости». «Суровое наказание ждет агрессоров, США пожалеют о новых атаках», – подчеркнул он.

    Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники добавило, что ответный удар Тегерана многократно превзойдет по мощности американские атаки.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским базам в Иордании.

    Месяцем ранее пресс-служба КСИР пообещала наказать американскую армию за ночные атаки. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике.

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    2 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Военные США завершили серию ударов по иранским военным целям

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) завершили серию ударов по иранским военным целям 1 сентября, сообщает ведомство в соцсети.

    «Американские силы нанесли удары по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая объекты ПВО, радиолокационные системы, морские средства и сооружения, минные установки и объекты связи», – сказано в сообщении в соцсети Х.

    Там пояснили, что удары последовали за недавними попытками нападений КСИР на коммерческие суда в Ормузском проливе и на американских военнослужащих.

    В сообщении указано, что более 50 тыс. американских военнослужащих действуют на Ближнем Востоке. Они остаются боеспособными и готовыми продолжать выполнение боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США во вторник нанесли удары по территории Ирана, а президент США пригрозил Ирану полным уничтожением. На это КСИР пообещал  суровое наказание США. Минздрав Ирана сообщил о пострадавших при ударах США по стране.

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    2 сентября 2026, 10:57 • Новости дня
    США атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания

    Американские военные нанесли удары по иранским танкерам в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы США впервые атаковали два иранских правительственных танкера в Ормузском проливе в рамках новой политики сдерживания.

    Американские военные нанесли удары по двум правительственным танкерам Ирана в рамках серии атак, состоявшихся во вторник, передает портал Axios.

    Это первый случай, когда вооруженные силы США атаковали иранские суда в ответ на нападения в Ормузском проливе, а не для предотвращения нарушения морской блокады.

    По словам американских чиновников, новая политика «танкер за танкер» была одобрена президентом США Дональдом Трампом для сдерживания дальнейших атак Ирана. Во время операции было атаковано около 100 целей, включая позиции ПВО Корпуса стражей исламской революции, радарные системы и пусковые установки противокорабельных ракет.

    Иранские танкеры находились у побережья к северу от линии американской морской блокады. Американские беспилотники выпустили ракеты, поразившие их машинные отделения. Ответные действия Тегерана оказались безуспешными: из 25 выпущенных баллистических ракет лишь половина достигла воздушного пространства Иордании, десять были перехвачены, а три упали без жертв.

    «Иранцы не только потеряли контроль над Ормузским проливом, они также потеряли контроль над конфликтом. Сегодня они ничего не получили», – заявил американский чиновник. Белый дом подчеркнул, что удары стали ответом на недавние попытки атак на коммерческие суда и американские базы в регионе.

    Иранские СМИ сообщили о гибели как минимум четырех человек и ранении 35 в результате удара по свадебной церемонии в городе Кухестак. Представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс опроверг эту информацию, заявив, что американские военные никогда не делают мишенью мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американская боевая авиация атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива.

    Перед этим иранские военные сбили разведывательный беспилотник США над акваторией Персидского залива.

    Президент США заранее рассматривал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров.

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    2 сентября 2026, 13:30 • Новости дня
    Песков: Пезешкиан не просил Россию о посредничестве в контактах Ирана и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан не просил президента России Владимира Путина о посредничестве в контактах с США во время их встречи на саммите в Бишкеке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Пезешкиан в ходе переговоров с Путиным в Бишкеке не просил Москву стать посредником в диалоге между Тегераном и Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    «Нет, не было», – ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на соответствующий вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Ирана провели двусторонние переговоры на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Масуд Пезешкиан поблагодарил Владимира Путина за поддержку Тегерана в условиях американских санкций.

    Ранее Кремль не подтвердил слухи об участии российского президента в качестве посредника между Вашингтоном и Тегераном.

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    2 сентября 2026, 12:53 • Новости дня
    Захарова: У конфликта США и Ирана не видно конца и края

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищной авантюрой текущее противостояние между Вашингтоном и Тегераном.

    Захарова в кулуарах Восточного экономического форума оценила текущую ситуацию вокруг Ирана, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что завершение этого противостояния пока не предвидится.

    «Это чудовищная авантюра, которая привела к таким страшным последствиям. Есть такое русское выражение: «Конца и края нет». Невозможно даже представить, когда все это завершится», – рассказала она журналистам.

    Ранее вооруженные силы США впервые атаковали два иранских правительственных танкера в Ормузском проливе в рамках новой политики сдерживания.

    Президент США Дональд Трамп заранее рассматривал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский депутат пригрозил США суровым возмездием за эскалацию конфликта.

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    2 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    Массированные удары США привели к гибели четырех иранских военных

    Атака США на провинцию Керманшах унесла жизни четырех бойцов КСИР

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночной атаки американских вооруженных сил на западе исламской республики смертельные ранения получили четыре представителя аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции.

    Инцидент произошел в провинции Керманшах, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное информационное агентство Tasnim.

    «КСИР сообщил о гибели четырех человек военных аэрокосмических сил Корпуса стражей в провинции Керманшах в результате атаки … США», – отмечается в официальном сообщении пресс-службы.

    Центральное командование американских вооруженных сил подтвердило нанесение серии массированных ударов по иранским объектам. Основными целями стали радиолокационные станции, системы противовоздушной обороны, а также средства связи и морская инфраструктура.

    В качестве ответной меры Тегеран осуществил запуск ударных беспилотников и ракет. Атаке подверглись американские военные базы, расположенные в ряде стран Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США завершило серию ударов по иранским военным целям.

    Вооруженные силы Ирана нанесли ответные удары по американским базам в четырех странах Ближнего Востока.

    Ранее Корпус стражей исламской революции атаковал позиции американских войск на двух базах в Иордании.

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    2 сентября 2026, 12:43 • Новости дня
    При массированных ракетных ударах США по Ирану погибли 12 человек

    Жертвами ракетных ударов США по Ирану стали 12 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами массированных ракетных атак Соединенных Штатов по иранской территории стали более десятка человек, еще десятки местных жителей получили различные ранения.

    Не менее 12 человек погибли и десятки пострадали в результате ракетных ударов Соединенных Штатов по иранской территории, передает РИА «Новости». Атаки затронули несколько регионов исламской республики.

    «Не менее 12 человек погибли при ударах США по Ирану... В трех районах неподалеку от городов Ахваз и Агаджари провинции Хузестан жертвами атак стали семь человек, еще восемь получили ранения… Пять человек погибли и 68 были ранены в результате атаки армии США на свадебную церемонию в провинции Хормозган», – сообщил иранский канал Press TV.

    Кроме того, поступала информация о гибели четырех военнослужащих в провинции Керманшах и трех ополченцев на острове Луран. В ночь на среду американские силы нанесли серию массированных ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции. Целями стали системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции, морские средства и объекты связи. В ответ Тегеран запустил ракеты и беспилотники по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночной атаки американских вооруженных сил в провинции Керманшах погибли четыре представителя Корпуса стражей исламской революции.

    В качестве возмездия за нападение на свадебную церемонию иранские военные нанесли серию ударов по базам США на Ближнем Востоке.

    В рамках новой политики сдерживания американские силы впервые атаковали два правительственных танкера Ирана в Ормузском проливе.

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    2 сентября 2026, 12:55 • Новости дня
    При атаке на саудовский танкер Sidr в Ормузе погибли два филиппинских моряка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жертвами атаки на танкер Саудовской Аравии Sidr в Ормузском проливе стали два филиппинских моряка, сообщила саудовская национальная компания по морским перевозкам Bahri.

    Два члена экипажа из Филиппин стали жертвами инцидента с танкером Sidr в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Судно принадлежит саудовской национальной компании по морским перевозкам Bahri.

    «Саудовская национальная компания по морским перевозкам Bahri подтверждает, что ее танкер попал в связанный с безопасностью инцидент при пересечении Ормузского пролива 31 августа в 23:40 по местному времени и два моряка с национальностью Филиппин погибли», – говорится в официальном заявлении.

    Представители компании подчеркнули, что продолжают поддерживать связь с судном. Кроме того, Bahri взаимодействует с профильными морскими организациями для отслеживания ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне неизвестные обстреляли выходившее из Персидского залива судно Sidr саудовской компании Bahri.

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    2 сентября 2026, 08:34 • Новости дня
    ПВО Бахрейна отразила несколько воздушных атак со стороны Ирана

    Бахрейн сообщил об уничтожении запущенных со стороны Ирана воздушных целей

    Tекст: Мария Иванова

    Бахрейнские военные успешно перехватили и уничтожили несколько воздушных целей, направленных с территории Ирана.

    Системы противовоздушной обороны Бахрейна успешно ликвидировали ряд воздушных целей, которые были запущены со стороны Ирана, передает ТАСС.

    «Системы противовоздушной обороны Сил обороны Бахрейна <…> отразили, перехватили и уничтожили ряд иранских воздушных атак», – говорится в официальном сообщении военного ведомства королевства, опубликованном в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле системы противовоздушной обороны Бахрейна перехватили несколько выпущенных со стороны Ирана воздушных целей.

    Иранские вооруженные силы атаковали крылатыми ракетами американские военные корабли у побережья королевства.

    Ударные беспилотники исламской республики поразили позиции военнослужащих США на территории базы Шейх-Иса.

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    2 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Китай заявил о готовности содействовать безопасности морпутей на Ближнем Востоке

    Си Цзиньпин: Китай готов к сотрудничеству для обеспечения безопасности морпутей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси пообещал содействовать безопасности морских путей на Ближнем Востоке.

    Китай готов сотрудничать со всеми странами региона для обеспечения безопасности международных морских путей и продвигать сотрудничество в целях развития, заявил Си Цзиньпин на переговорах с ас-Сиси, передает РИА «Новости».

    Китайский лидер подчеркнул стремление Пекина содействовать сближению интересов стран региона, укреплять взаимное доверие и ликвидировать очаги конфликтов. Кроме того, КНР продолжит поощрять свои компании увеличивать инвестиции в промышленность, энергетику и инфраструктуру Египта, используя стратегическое расположение этой страны.

    Стороны договорились начать третий этап расширения китайско-египетской промышленной зоны у Суэцкого канала. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что новый этап включает проекты в возобновляемой энергетике, автомобилестроении, текстильной отрасли и производстве химических волокон. Пекин также продолжит делиться опытом в инфраструктуре и сельском хозяйстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной председатель КНР представил инициативу по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке.

    Накануне китайский лидер призвал страны ШОС защищать политическую безопасность региона.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ранее назвал соглашение о прекращении огня в Газе надеждой на мирное будущее.

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    2 сентября 2026, 16:33 • Новости дня
    Минфин США пообещал новые санкции за поддержку Ирана

    Глава Минфина Бессент: США намерены вводить новые санкции за поддержку Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Соединенных Штатов планируют систематически применять санкции в отношении любых лиц и организаций, оказывающих поддержку Ирану, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Соединенные Штаты планируют последовательно применять ограничительные меры в отношении всех участников, оказывающих содействие иранской стороне, передает РИА «Новости».

    «Мы все хотим, чтобы этот конфликт закончился, и самый быстрый способ положить ему конец, это чтобы никто не оказывал никакой поддержки. Мы будем систематически выявлять и устранять каждого такого недобросовестного участника», – подчеркнул министр в эфире телеканала Fox News.

    Глава ведомства также уточнил, что американские власти уже ввели рестрикции против филиалов египетского банка в Дубае. По данным Вашингтона, эти финансовые организации предоставили Тегерану свыше 1,8 млрд долларов с 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент объявил о переходе конфликта с Ираном в финальную стадию.

    В конце августа американская администрация ввела ограничения против более чем 60 физических и юридических лиц по всему миру.

    Весной глава американского ведомства допустил возможность достижения нового соглашения с Тегераном.

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      Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

    • И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

      Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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