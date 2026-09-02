Иран назвал число жертв новых американских ударов

Reuters: Китай использовал торговые суда для глобального шпионажа

Reuters сообщило об использовании судов китайской компании COSCO для разведки

Tекст: Мария Иванова

Китайская государственная судоходная компания COSCO на протяжении десятилетий использует свои торговые суда для сбора радиоэлектронной разведки у берегов Северной Америки, Европы и Азии, передает агентство Reuters.

Информацию предоставили два неназванных чиновника из администрации президента США Дональда Трампа.

«Официальные лица, говорившие на условиях анонимности для обсуждения американской оценки китайской программы, заявили, что COSCO имеет многолетнее партнерство по сбору разведывательных данных с Пекином», – говорится в публикации. По словам источников, передовое оборудование на борту судов предназначено для сбора информации о военных технологиях связи и разработках в области шифрования.

Посольство Китая в Вашингтоне отвергло эти обвинения. Эксперты отмечают, что системы радиоэлектронной разведки могут быть скрыты на современных коммерческих судах, которые оснащены множеством антенн. Собранные данные могут записываться или передаваться в режиме реального времени.

Закон о национальной разведке Китая 2017 года обязывает все организации и граждан страны поддерживать государственную разведывательную деятельность. В январе 2025 года Пентагон внес COSCO в список компаний, связанных с китайскими вооруженными силами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская контрразведка зафиксировала использование морских животных для шпионажа.

Судоходная компания COSCO Shipping приостановила бронирования на перевозки в страны Ближнего Востока. Два крупных контейнеровоза этого предприятия пересекли Ормузский пролив.