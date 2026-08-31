30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Press TV: Иран выпустил ракеты в направлении баз США в Западной Азии
Ракетная атака Ирана была направлена на американские военные объекты в Западной Азии, сообщает телеканал Press TV.
«Иранские ракеты направляются в сторону баз США в Западной Азии», – сообщает Press TV.
Были атакованы военные позиции США в Иордании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
В самом Иране взрывы были зафиксированы в районе города Сирик, передала государственная телерадиокомпания IRIB. В сообщении уточняется, что детонации связаны с оборонительными действиями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.
Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке.