Лавров: Россия была, есть и будет ведущим арктическим государством

Tекст: Антон Антонов

«Достаточно взглянуть на карту мира, и станет ясно, что Россия была, есть и будет ведущим арктическим государством», – заявил Лавров в статье, опубликованной на arctic.ru.

Как отмечает Лавров, по мере таяния приполярных льдов транспортная и ресурсная доступность региона будет расти. Уже сейчас Арктика играет важную роль в обеспечении устойчивых торговых связей на фоне участившихся сбоев логистических цепочек, особенно в системно значимых для мировой экономики проливах.

Глава МИД подчеркнул, что стратегическое значение региона для национальных интересов и безопасности России будет только возрастать. Москва продолжит комплексное освоение высоких широт и развитие инфраструктуры своей Арктической зоны в соответствии с законодательством и целями развития страны.

Лавров предупредил западных оппонентов, что разговор с Россией языком санкций и угроз бесперспективен. «Недружественные, враждебные действия получают и будут получать адекватные ответы, в том числе асимметричные», – заявил министр.

Он добавил, что Москва предпочитает конструктивный диалог, но при необходимости готова защищать национальные интересы всеми имеющимися средствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров обвинил НАТО в милитаризации Арктики.

Он заявил, что страны НАТО своими попытками обсуждать арктические вопросы без участия Москвы дискредитируют и маргинализируют Арктический совет.