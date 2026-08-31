30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Лавров: Россия была, есть и будет ведущим арктическим государством
Россия продолжит комплексное освоение высоких широт, она была, есть и будет ведущим арктическим государством, говорится в статье главы МИД России Сергея Лаврова «Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности».
«Достаточно взглянуть на карту мира, и станет ясно, что Россия была, есть и будет ведущим арктическим государством», – заявил Лавров в статье, опубликованной на arctic.ru.
Как отмечает Лавров, по мере таяния приполярных льдов транспортная и ресурсная доступность региона будет расти. Уже сейчас Арктика играет важную роль в обеспечении устойчивых торговых связей на фоне участившихся сбоев логистических цепочек, особенно в системно значимых для мировой экономики проливах.
Глава МИД подчеркнул, что стратегическое значение региона для национальных интересов и безопасности России будет только возрастать. Москва продолжит комплексное освоение высоких широт и развитие инфраструктуры своей Арктической зоны в соответствии с законодательством и целями развития страны.
Лавров предупредил западных оппонентов, что разговор с Россией языком санкций и угроз бесперспективен. «Недружественные, враждебные действия получают и будут получать адекватные ответы, в том числе асимметричные», – заявил министр.
Он добавил, что Москва предпочитает конструктивный диалог, но при необходимости готова защищать национальные интересы всеми имеющимися средствами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров обвинил НАТО в милитаризации Арктики.
Он заявил, что страны НАТО своими попытками обсуждать арктические вопросы без участия Москвы дискредитируют и маргинализируют Арктический совет.