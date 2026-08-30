Мужчина пострадал из-за атаки дрона на предприятие в Шебекино

Tекст: Антон Антонов

«В Шебекино из-за атаки дрона на предприятие ранен мужчина. С проникающими ранениями живота он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. В настоящее время пациент находится в операционной. Произошло возгорание складского помещения», – сообщил оперативный штаб в «Максе».

В селе Первое Цепляево из-за детонации FPV-дрона поврежден легковой автомобиль. В поселке Шамино из-за удара беспилотника сгорел частный дом. На автодороге Шебекино – Короча БПЛА нанес повреждения автомобилю, а в селе Крапивное повреждена кровля частного дома.

В Белгородском районе атаки зафиксированы в селах Новая Нелидовка, Никольское, Отрадное, Севрюково, Крутой Лог и Таврово, а также в поселках Октябрьский, Разумное и Новосадовый. Повреждены машины, гаражи и жилые дома, одно домовладение сгорело полностью.

В Грайворонском округе под удары попали села Мощеное, Смородино, Глотово, Луговка и Дунайка, а также город Грайворон. Повреждены частные дома, гаражи, социальные объекты и предприятие. В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга дроны атаковали жилые дома и транспортные средства. В результате ударов повреждены восемь автомобилей и семь домовладений.

В Валуйском округе беспилотники атаковали село Казинка и город Валуйки, повредив жилые дома и автомобиль. В Ракитянском округе в поселке Ракитное повреждена кровля частного дома. В Яковлевском округе в хуторе Жданов повреждены два грузовика, а в Губкинском округе в селе Богословка повреждено окно в жилом доме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при ракетной атаке вооруженных сил Украины на Белгород погибли мужчина и 16-летний юноша.

Число пострадавших возросло до 16 человек. СК возбудил дело о теракте.

