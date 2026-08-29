Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.13629 комментариев
Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве
Минобороны: Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве
Российские военные с помощью ударных беспилотников поразили объекты военной инфраструктуры в Киеве и Николаевской области, включая завод по производству надводных дронов, сообщило Минобороны.
По информации из канала Минобороны в Max, в Киеве поражено сборочное предприятие судостроительной промышленности. Завод занимался сборкой и техническим обслуживанием дистанционно управляемых катеров.
В порту Николаева уничтожены морской перегрузочный терминал и четыре хранилища. В них находилось имущество военного назначения для обеспечения нужд украинской армии.
Помимо этого, удару подверглась электроподстанция в населенном пункте Трихаты Николаевской области. Этот объект обеспечивал функционирование николаевского порта.
В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Несколькими днями ранее российские военные поразили предприятия военной промышленности в Киеве.
В конце июля Министерство обороны сообщило об уничтожении десантного катера в Николаевском морском торговом порту.