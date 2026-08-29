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Пожар охватил 120 гектаров леса в Ростовской области
Минприроды: Пожар охватил 120 гектаров леса в Ростовской области
Крупное возгорание леса зафиксировано в Цимлянском районе Ростовской области, сообщило Минприроды региона.
Площадь, охваченная огнем, достигла 120 гектаров, сообщается в канале Минприроды Ростовской области в мессенджере Max.
«Лесной пожар в Цимлянском районе... В настоящее время огнем пройдено порядка 120 гектаров», – говорится в публикации.
Для борьбы со стихией мобилизованы значительные силы. В ликвидации возгорания принимают участие более 100 специалистов, включая сотрудников лесного хозяйства, управления МЧС по Ростовской области и добровольных пожарных. Задействовано 45 единиц специализированной техники.
В прошлом месяце упавший беспилотник спровоцировал лесной пожар в Милютинском районе.
Летом прошлого года спасатели локализовали ландшафтное возгорание на площади 25 гектаров в Каменском районе.
Осенью 2024 года площадь аналогичного пожара под Ростовом достигла 100 гектаров.