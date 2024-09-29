Лесной пожар под Ростовом вырос до 100 гектаров

Площадь пожара в Милютинском районе Ростова из-за падения БПЛА достигла 100 гектаров

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в Ростовской области в Милютинском районе продолжается борьба с лесным пожаром, который вспыхнул после падения беспилотного летательного аппарата.

За последние дни площадь возгорания выросла до 100 гектаров, и ситуация остается неконтролируемой. На данной территории введен режим чрезвычайной ситуации.



Губернатор региона Василий Голубев ранее информировал, что на тушение огня было мобилизовано 102 человека и 44 единицы техники. Однако сильный ветер значительно затрудняет работу пожарных, что усложняет локализацию огня. Пожарные службы продолжают активные действия, чтобы сдержать распространение огня.

В это время Минобороны России сообщило, что в воскресенье российская противовоздушная оборона уничтожила 125 украинских беспилотников над семью регионами России. В том числе, 18 из них были сбиты над территорией Ростовской области. Это событие остается под пристальным вниманием властей и населения региона.

Ранее сообщалось, что падение украинского БПЛА вызвало лесной пожар в Ростовской области