Перебои со светом и водой возникли в Житомире

«Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».21 комментарий
«Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».21 комментарий
«Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.14 комментариев
Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.11 комментариев
Российская армия продолжила нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и задействованным в интересах ВСУ морским судам, указало ведомство в Max.
В результате атаки в населенном пункте Теплодар Одесской области был поражен логистический центр «Блум». Этот объект использовался для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения украинских войск.
Кроме того, российские военные на переходе морем поразили морское судно типа сухогруз, которое доставляло в порт Одессы грузы военного назначения.
Масштабное отключение электроэнергии зафиксировано в Луцке после серии взрывов. В Хмельницком поражена нефтебаза, а в Умани Черкасской области повреждено местное предприятие. Попадания дронов и авиабомб также отмечались в Киевской, Волынской, Сумской, Ровенской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
По данным мониторингового ресурса AMK Mapping, некоторые задействованные в атаках аппараты «Герань-5» развивали скорость до 800 км/ч, что сопоставимо с показателями российских крылатых ракет воздушного базирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ.
Российские военные атаковали порт Измаил и два судна с оружием. В воскресенье ВС России уничтожили используемый украинской армией дата-центр в Одессе.
Каллас попросили прокомментировать переговоры ЕС с Россией и США
Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе главу европейской дипломатии попросили прокомментировать перспективы диалога с Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. Услышав вопрос, она закатила глаза, выдержала паузу и глубоко вздохнула, передает РИА «Новости».
«Это, конечно, сложный вопрос», – признала Каллас.
Она вновь высказала мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо оказать давление на Россию. При этом Москва ранее неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке ультиматумов и санкций контрпродуктивно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой.
В четверг саммит ЕС впервые отложил обсуждение темы на второй день встречи.
Reuters: Белый дом распорядился ограничить услуги связи Starshield для ВСУ
Руководство Пентагона получило распоряжение замедлить работу спутниковой системы Starshield для вооруженных сил Украины на поле боя. Приказ ограничить услуги связи для управления украинскими беспилотниками поступил из Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
По данным источников агентства среди американских и западных чиновников, кто именно принял решение об ограничении сервиса, не уточняется. Представитель вашингтонской администрации при этом отметил, что президент США Дональд Трамп не давал подобного распоряжения.
Starshield является предназначенным для военных нужд типом спутниковой связи Starlink, которую предоставляет компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Соединенные Штаты опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине.
Киев заявил о возобновлении работы спутниковых систем.
Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть украинской армии доступ к терминалам.
«В последнее время мы просто оставляем боеприпасы себе, потому что они нужны нам самим. Нам необходимо иметь их у себя. И как только мы пополним запасы, действительно пополним, мы начнем позволять нашим союзникам покупать их у нас», – заявил Трамп в интервью Newsmax, передает РИА «Новости».
По его словам, ответственность за нехватку боеприпасов лежит на его предшественнике Джо Байдене, который бесплатно отдавал огромное количество оружия Украине.
Американский лидер добавил, что его политика в отношении Ирана отличалась от действий Байдена на украинском направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг итальянская оппозиция упрекнула власти страны в обогащении оружейников за счет Украины.
В среду в Кремле сочли преждевременными выводы о сокращении западной военной помощи Киеву.
До этого Трамп обвинил Байдена в развязывании конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Зеленского из-за возобновления ударов по российской нефтяной инфраструктуре на фоне мирных усилий.
В интервью телеканалу Newsmax Трамп признался, что вести диалог с президентом России Владимиром Путиным значительно проще.
«Зеленский не тот парень, с которым нам стоит иметь дело. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договариваться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского», – подчеркнул он во время беседы в Белом доме.
По его словам, украинская сторона лишь имитирует готовность к дипломатическому урегулированию. Киев прервал паузу в атаках на российские объекты, оправдав это ответными мерами на действия Москвы, несмотря на объявленное ранее прекращение огня.
Отвечая на вопрос, закончится ли война до того, как он покинет свой пост, Трамп выразил оптимизм по поводу урегулирования, но усомнился в готовности Зеленского к переговорам.
«Это [конфликт] должно скоро закончиться. Я думаю, что на самом деле они оба хотели бы, чтобы это закончилось. Но я думаю, что с Зеленским труднее иметь дело, чем с Путиным», – ответил Трамп.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обвинил президента США в предательстве. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позицию Зеленского по дизельной сделке вызовом американскому лидеру.
Киев атаковал ракетами сделку Трампа.
«В том числе во Владимире противник осуществил попытку нанести удар по тепловой инфраструктуре. Его остановили защитники области», – написал он в своем канале в Max.
По его словам, информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, зафиксированы лишь незначительные повреждения.
Авдеев добавил, что угроза атаки сохраняется, и призвал жителей соблюдать меры предосторожности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Брянской области приняли дополнительные меры защиты от БПЛА.
В воскресенье во Владимире восстановили горячее водоснабжение после атаки беспилотников, а также на 80% возобновили энергоснабжение.
«Напомню, что после вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область России перед Вооружёнными Силами Российской Федерации была поставлена задача не только выбить противника с нашей земли, но и создать зону безопасности на сопредельной территории. Эта задача решается успешно. Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», – подчеркнул Владимир Путин. Его слова приводит официальный сайт Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к честным переговорам по Украине. В среду премьер Италии Джорджа Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика для урегулирования кризиса.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о сохранении открытости России к мирному диалогу.
Всего за неделю ВС России освободили 12 населенных пунктов, говорится в канале Max Минобороны.
Подразделения группировки «Север» продолжали сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.
На прошедшей неделе были взяты под контроль Лукашово, Лобановка, Резниково, Купино, Нефедовка и Черное, в том числе накануне установлен контроль над Варваровкой и Николаевкой Харьковской области.
При этом все попытки противника вырваться из окружения пресечены.
Также в Харьковской и Сумской областях нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии.
За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1675 военнослужащих, пять бронемашин, три орудия полевой артиллерии, восемь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.
В течение недели подразделения группировки «Центр» освободили Новотроицкое, Петровское и Лидино в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.
Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 2740 военнослужащих, 37 бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.
В течение недели подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.
Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1550 военнослужащих, 18 бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.
Подразделения Южной группировки за неделю улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.
Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял более 1155 военнослужащих, девять бронемашин, 13 орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ.
В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освобождено Никольское в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты.
Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили свыше1695 военнослужащих, семь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.
Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.
За неделю уничтожены до 240 военнослужащих, бронемашина, пять артиллерийских орудий и девять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным.
Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР.
До этого ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.
Министр финансов Украины Марченко сообщил о нехватке 40 млрд евро на оборону
Необеспеченные военные потребности Украины на 2027 год оцениваются в 40 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на министерство финансов страны.
«Общая оценка необходимых ресурсов на оборону составляет 70 млрд евро, из которых 40 млрд евро сейчас остаются необеспеченными», – заявил Марченко.
Отмечается, что страна испытывает значительные финансовые трудности из-за высоких расходов на ведение боевых действий. По предварительным подсчетам, дефицит бюджета с учетом всех запланированных доходов и расходов достигнет порядка 96 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите Евросоюза для Украины.
До этого Совет ЕС одобрил транш финансовой помощи Киеву на 3 млрд евро.
Евросоюз потребовал от украинских властей проведения реформ для выделения средств.
Понтифик выразил обеспокоенность судьбой мирного населения города. Российская сторона изложила свою позицию, возложив ответственность за сложившуюся гуманитарную обстановку на Киев. Путин поддержал намерение Ватикана помочь создать условия для защиты жителей и снабжения Алешек, сообщает сайт Кремля.
При обсуждении украинского конфликта президент поблагодарил Льва XIV за готовность содействовать урегулированию и усилия на гуманитарном направлении.
Путин также пожелал Папе Римскому здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесенной операции. Он отметил значение сотрудничества России и Ватикана в продвижении объединяющих духовно-нравственных ценностей, защите христиан и христианских святынь в разных регионах мира.
Обе стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога между Русской православной и Римско-католической церквами. Разговор прошел в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ватикан сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с Папой Римским.
В прошлом месяце спецпосланник Понтифика посетил пленных украинцев в России. В прошлом году стороны обсудили свободу вероисповедания на Украине.
Bloomberg: Европа призвала Зеленского умерить критику Трампа
Европейские союзники призывают Зеленского умерить критику действий Дональда Трампа, поскольку Европа не сможет компенсировать возможную потерю американской поддержки, в том числе поставок оружия и разведданных, пишет Bloomberg.
Министры иностранных дел ЕС в понедельник в частном порядке договорились сохранять неизменной европейскую политику в отношении Украины, взаимодействуя с США по мере возможности и продолжая поддерживать Киев, передает «Интерфакс».
Ранее Дональд Трамп в интервью Newsmax заявил, что решение украинского конфликта будет найдено без участия Зеленского, поскольку тот не желает урегулирования. Трамп также отметил сложности во взаимодействии с украинским лидером.
В то же время, по данным The New York Times, представители администрации США, включая Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и вице-президента Джей Ди Вэнса, неоднократно просили Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России.
Ранее советник Трампа обвинил Зеленского в подрыве политики США.
В тот же день украинцы испугались последствий конфликта Зеленского с Трампом.
Премьер Чехии Бабиш отказался гарантировать кредит Евросоюза для Украины
Прага не планирует предоставлять поручительство по новым европейским заимствованиям для Киева, передает ТАСС.
«Мне не нравится, что в европейском бюджете заложены 100 млрд евро для Украины. Эти деньги должны были бы быть предоставлены в долг. В любом случае Чехия не будет гарантировать этот кредит», – сообщил Бабиш перед началом второго дня заседания Евросовета.
Он подчеркнул, что средства для Киева следует привлекать вне рамок бюджета сообщества на 2028–2034 годы, поскольку у стран объединения нет достаточного количества свободных денег. Политик выразил уверенность, что Владимир Зеленский вновь выступит с заявлениями об отсутствии средств и систем противовоздушной обороны Patriot.
Чешский премьер также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. По его словам, Европа сейчас фактически находится вне мирного процесса, несмотря на продолжающиеся боевые действия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС.
Глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в объединении из-за финансового документа.
В среду Словакия исключила участие в новом кредите для Украины.
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в пятницу заявили о намерении консолидировать поддержку Украины и президента Владимира Зеленского, тогда как президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Киев, назвав удары по российским нефтеперерабатывающим заводам позором, передает Reuters.
«Мы должны готовиться к зиме», – заявил Зеленский по прибытии на саммит, добавив, что так называемый зимний пакет включает энергетику, ПВО и финансирование, а также потребности Украины до 2027 года.
После объявления Зеленским об отказе Киева от неофициального моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украина нанесла удар по российскому НПЗ к юго-востоку от Москвы, что Трамп в интервью телеканалу Newsmax назвал шагом, лишь повышающим мировые цены на нефть и «позором»; администрация США также рассматривает смягчение санкций против судов, перевозящих нефть из стран, включая Россию, пишет Bloomberg.
По данным Зеленского, согласованный с европейскими партнерами план должен закрыть дефицит военных расходов Украины в размере 27 млрд долларов в этом году и позволить закупить дроны для боевых действий в начале 2027 года, однако министр финансов Сергей Марченко оценивает незакрытый бюджетный разрыв на следующий год в 32,6 млрд долларов, не считая поставок военной помощи союзниками; премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен признал нехватку новых финансовых обязательств, но выразил уверенность, что ряд стран вскоре объявит о дополнительной военной поддержке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским пообещала не отменять санкции против России. В тот же день президент США Дональд Трамп назвал удары Украины по российским НПЗ позором. В среду Владимир Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России.
Вооруженные силы России поразили в Ровно логистический центр «Экватор», который использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ.
Кроме того, при переходе морем был атакован сухогруз, перевозивший в порт Одесса грузы военного и двойного назначения, сообщает Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дроны поразили еще один следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ. В тот же день российские военные атаковали порт Измаил и два сухогруза с оружием.
А во вторник войска нанесли удар по объектам в Киеве и Николаеве и сухогрузу с оружием.
Премьер Латвии Кулбергс призвал поддерживать Украину ради утреннего кофе
Евросоюз должен продолжать финансировать Украину, если его жители хотят пить по утрам кофе и есть круассаны, сообщают «Вести».
«Если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину», – заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс перед началом саммита ЕС.
Политик пожаловался, что страны на восточном фланге НАТО, в том числе Латвия, вынуждены больше остальных инвестировать, занимать деньги и сталкиваться с самым большим дефицитом бюджета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Нидерландов признал нехватку желающих увеличить поддержку Киева в ЕС.
В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Украине.
Ранее Евросоюз потребовал от Украины реформ для выделения финансовой помощи.